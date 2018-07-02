Обзор портативной акустической системы F&D T2

При слове «портативный» воображение рисует нечто, что можно положить в карман или сумку. Модель T2 поместится разве что в багажник автомобиля, но портативной она тоже является и у нее есть для этого все что нужно с учетом размеров и веса — ручка и колесики. Колонка предназначена для тех, кому мощностей маленьких динамиков недостаточно и нужно озвучить пространство побольше, а также для тех, кто хотел бы не только послушать музыку, но и спеть под любимый мотив.

Комплектация

Сразу приготовьтесь к тому, что коробка с колонкой будет большой и тяжелой, ведь и сама система немалая, а ее габариты схожи со средним по размерам гитарным усилителем.

В общем, в крупной коробке, помимо уложенной в пенопласт колонки, поставляется кабель для зарядки, пульт дистанционного управления, беспроводной микрофон, пара батареек для пульта, а также кабель AUX для проводного подключения смартфона, планшета или ноутбука. Разумеется, в комплекте идет инструкция, в том числе и на украинском языке.

Дизайн

Больше всего F&D T2 напоминает именно гитарный усилитель или концертный динамик. Во всяком случае как выглядит колонка нравится, в ее внешности нет чего-то, что вызывает неприятие.

Ей достаточно одних только размеров для привлечения внимания. А размеры составляют 391х331х574 мм, причем последний показатель — это высота.

Вес колонки тоже относительно не маленький — 12,6 кг, но с учетом размеров кажется, что он мог бы быть больше.

Колонка полностью черная, покрытие преимущественно матовое за редкими исключениями. Динамики защищены металлической сеткой.

Конструкция

Корпус преимущественно выполнен из МДФ. Из пластика сделаны вставки, в том числе и подставка под планшет на верхней части.

Собрана колонка хорошо, во время транспортировки нет сомнений в долговечности корпуса, да и на больших громкостях нет посторонних шумов.

Для удобного перемещения предусмотрена выдвигающаяся ручка и колесики, как у чемодана. По бокам, для удобства переноски, есть пара ручек. Более 12 килограмм — это не тот вес, который удобно носить с собой регулярно, но производитель постарался максимально облегчить эту задачу.

Управление F&D T2

В F&D также предусмотрели все возможности по управлению системой. Для этого есть функциональный дистанционный пульт, фирменное приложение для iOS и Android, дублирующее его функциональность и, разумеется, локальный набор органов управления на корпусе.

Сверху есть уже полнофункциональная панель с кнопками. На ней вы можете выбирать способ подключения, регулировать громкость, управлять звучанием микрофона, управлять эквалайзером и переключать треки. Также есть монохромный дисплей для вывода необходимой информации. Рядом с блоком кнопок есть индикатор питания и заряда аккумулятора.

Что она умеет?

Компания F&D позиционирует модель T2 как решение для выездов на природу и портативную караоке-машину. Более того, в системе предусмотрен хороший набор возможностей по подключению разных источников звука. Например, на панели управления есть USB-порт для подключения флешек. Поддерживаются флешки объемом до 32 ГБ, а среди форматов — MP3 и WMA. Также, от USB-порта можно подзарядить свой гаджет. Из проводных способов подключения доступен AUX и соответствующий комплектный кабель длинной в 1 метр.

Кстати, на верхней панели акустической системы достаточно места для размещения компактного ноутбука и даже предусмотрена специальная выемка для установки планшета или смартфона.

Рядом с нишей для портативных гаджетов есть выдвижная антенна FM-тюнера, умеющего запоминать до 100 станций. Качество приема хорошее, но все зависит от окружающих помех.

Из беспроводных вариантов подключения есть Bluetooth. Причем вы можете подключить ваш девайс даже без приложения и сразу транслировать музыку на колонку. Но с приложением вы сможете также управлять громкостью и выбирать другие режимы подключения. К стабильности беспроводного коннекта претензий не возникло, но вблизи колонки был постоянно слышен легкий фон, но только на очень близком расстоянии, на прослушивании музыки это никак не сказалось.

Для работы караоке вам потребуется микрофон, один уже есть в комплекте и можно подключить второй по проводу. Для его работы достаточно всего лишь включить, на самой системе ничего дополнительно активировать не нужно, ваш голос будет идти поверх воспроизведения. На пульте с помощью регулятора можно выбрать силу эффекта эха и уровень громкости сигнала с микрофона. Караоке же вы можете запустить на любом устройстве, для которого предусмотрено соответствующее программное обеспечение.

Как звучит?

При суммарной мощности в 60 Вт, F&D T2 звучит очень громко, в системе ощущается очень большой запас, которого с лихвой хватит для озвучивания среднего по размеру пространства, вплоть до 3 сотен квадратных метров (по моими ощущениям). Вероятно динамики способны и на большее, но проверить это я не рискнул.

Система выполнена в формате 2.1. Есть пара динамиков с диаметром 3 дюйма и 10-дюймовый сабвуфер. Лучшим вариантом для воспроизведения, с учетом форм-фактора и компоновки, будут ритмичные жанры, с мощным битом, например, электронная, поп-музыка или рэп. В целом, система F&D T2 выдает мощный звук, в котором слышны высокие частоты без завалов и при этом есть сильный и упругий бас. И не стоит забывать, что звук можно настроить эквалайзером.

Автономность F&D T2

Акустическая система оснащена встроенным аккумулятором, которого по заявлению производителя достаточно для 8 часов воспроизведения музыки. На каком уровне, правда, не уточняется, но в целом, на среднем уровне громкости, с подключением по Bluetooth колонка продемонстрировала уровень примерно 7 часов в среднем. Неплохо, но от устройства с такими размерами ожидаешь большего.

Если вы рядом с источником питания, то о заряде можно не беспокоится, так как колонка может и воспроизводить музыку, и заряжаться одновременно. Рекомендую не забывать выключать колонку тумблером на задней части корпуса, так как в режиме ожидания есть небольшой уровень саморазряда.