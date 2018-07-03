Обзор рюкзака HP OMEN Gaming Backpack 17.3 (K5Q03AA)

Подразделение компании HP, которое специализируется на аксессуарах, уже давно и успешно производит рюкзаки, завоевавшие популярность даже среди тех, кто не пользуется другой продукцией бренда. Это удалось благодаря хорошему сочетанию цены, качества и функциональности. Сегодня речь пойдет о рюкзаке, рассчитанном на переноску крупноформатных ноутбуков, хорошего набора периферии и сочетающего вышеперечисленные особенности.

Дизайн

Рюкзак HP Omen выглядит достаточно просто. Обычную прямоугольную форму и черный цвет разбавляет красная фурнитура и нашивка с названием игровой серии Omen. С точки зрения дизайна тут все достаточно просто и глазу зацепиться особо не за что. Сказать, что рюкзак выглядит солидно, тоже нельзя, но обошлось без откровенно молодежных и кричащих элементов. Внешний вид прост, минималистичен и явно рассчитан на город, а не туристические походы.

К общему качеству пошива критических замечаний нет. Рюкзак ладно скроен, а внешние стенки и днище дополнительно проложены мягким наполнителем для защиты внутренних элементов. Передняя часть выполнена из влагозащитного материала, но, к сожалению, только она. Верх от влаги защищен не так хорошо, но с учетом толщины ткани и уплотнителя внутри, вам придется надолго попасть под сильный ливень, чтобы влага попала внутрь. Дополнительной защите от воды способствуют молнии, прикрытые тканью.

Помимо доступа в два основных отделения, с внешней стороны HP Omen Backpack предусмотрены 3 внешних отделения: одно сбоку и два на передней части. Боковое отделение оснащено молнией и в него можно поместить зонтик или бутылку воды объемом примерно 0,5 литра. Для дополнительной фиксации той же бутылки есть защелка чуть повыше, она также защищает отделения от незаметного доступа и позволяет рюкзаку держать форму. Такая же защелка есть и на противоположной боковине.

Верхний карман на спереди позволяет положить в него небольшой планшет или смартфон и вывести кабель для зарядки из внутреннего отделения, где есть специальный карман для портативного аккумулятора. В более крупном кармане ниже есть еще один кармашек и крепления для ручек. И небольшой бонус — в стенке этого отделения два небольших кармана для мелочей с доступом с каждой стороны.

Внутренняя организация

В рюкзаке предусмотрено два отделения: одно для ноутбука, планшета и документов, и второе для вещей и аксессуаров. Отделение для ноутбука неплохо защитит внутренности от легких ударов или падений, но сильной защиты в нем нет. А она не помешала бы, особенно с учетом того, что рюкзак рассчитан на крупноформатные ноутбуки, а они не бывают легкими.

В отделении для аксессуаров есть 5 карманов разного размера, включая отделение на молнии, предусмотренное для хранения кабелей. Есть пара кармашков помельче для внешнего аккумулятора и мыши. В верхней части отделения есть крепление для наушников. Несмотря на большой размер рюкзака и внутреннего пространства, в нем можно будет разместить только не самую большую клавиатуру или таковую без цифрового блока. Это не претензия к рюкзаку, но этот момент стоит учитывать.

Вообще места внутри оказалось действительно много, помимо гаджетов можно положить пару обуви (не зимней) и небольшой комплект одежды для коротких поездок. Из недостатков внутренней организации можно отметить излишне тонкую ткань кармашков, но все основные стенки оказались достаточно прочными.

Удобство

Для комфорта при ношении предусмотрены три смягчающие подушки из дышащей ткани. Сами лямки также достаточно мягкие, при загрузке рюкзака вплоть до 7-8 килограмм они не впиваются в плечи. Лямки регулируются в широких пределах, поэтому можно будет подобрать длину под разные ситуации, в том числе и одежду разной плотности, от футболки до пуховика. На лямках также есть защелка, позволяющая соединять их на груди. На верхней части предусмотрена стандартная ручка для транспортировки.

Тем кто часто путешествует с чемоданом стоит помнить, что возможности закрепить рюкзак на ручке чемодана нет. По параметру удобства использования рюкзак понравился.