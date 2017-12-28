Обзор рюкзака XD Design Bobby Anti-Theft Backpack

Каждый, кто носит ценные вещи в рюкзаке регулярно задумывается об их сохранности. Речь идет не только о защите от влаги или падений, но и от незаметного проникновения злоумышленников. В компании XD Design создали рюкзак, который сможет защитить ваше имущество от всех перечисленных неприятностей. По крайней мере так позиционируется этот продукт. А мы расскажем — так ли это на самом деле.

Внешний вид

Дизайн Bobby Anti-theft в первую очередь привлекает внимание почти полным отсутствием внешних карманов, стяжек, лямок и другой фурнитуры, характерной для множества рюкзаков. Благодаря этому, рюкзак напоминает кокон или домик для улитки и выделяется из общей массы, особенно в сером цвете.

Для рюкзака это необычный дизайн, но в данном случае, он выполняет функцию защиты от дождя и легкого проникновения, пока рюкзак у вас на плечах. Все молнии замаскированы и взяв рюкзак в руки первый раз, не все отделения и карманы находишь сразу, что является плюсом. А на самих собачках молний предусмотрены отверстия для крепления съемного замка. Даже если кто-то и знает где искать вход в отделение, проникнуть внутрь незаметно у него точно не получится. В этом плане Bobby Anti-Theft полностью оправдывает свое название.

Однако, такие меры безопасности создают определенные нюансы использования. К примеру, скрытые молнии немного усложняют доступ к основному отделению, но к этому привыкаешь.

Не забыли дизайнеры и о безопасности на дороге и тротуарах в темное время суток, на верхней и основной части рюкзака есть несколько светоотражающих линий. Тем, кто ездит на велосипеде придется по вкусу темный материал защищающий переднюю часть рюкзака. Да, пачкается он легко, но и очищается тоже без проблем. Бока, верх и внешняя часть лямок выполнены из болоньи, хорошо противостоящей дождю и снегу. Ткань крепкая и плотная, по заявлению производителя ее не так уж и легко порезать ножом.

Общее качество изготовления высокое. Швы, молнии, замки, лямки — все сделано добротно и не вызывает опасений за сохранность в процессе использования. Стенки, днище и каждое отделение обшиты водоотталкивающим материалом. Те, кто носят в рюкзаке обеды могут быть спокойны — другие отделения не пострадают, если внутри что-то протечет. Еще хочется отметить защиту внутренностей от механических повреждений: каждое отделение проложено мягким материалом.

Удобство ношения

Bobby Anti-theft оказался достаточно удобным в повседневном использовании, даже с с 10 килограммами тестовой нагрузки внутри. При большой загрузке рюкзака лямки не врезаются в кожу, вес хорошо ощущается, но особого дискомфорта во время ходьбы не ощущается. Единственное, чего немного не хватает — возможности скрепить лямки между собой в тех ситуациях, когда одеваешь рюкзак на скользкую куртку или объемный пуховик.

В нижней части спинки вшит дополнительный слой смягчающего материала, как раз в том месте, где спинка контактирует с поясницей. Над этой «подушкой» пришита лента для установки рюкзака на чемодан.

Лямки с внутренней стороны обшиты дышащим и нескользящим материалом, из него выполнена и спинка. Полностью оценить вентиляцию спинки зимой не получилось, но видно, что рюкзак попытались сделать максимально комфортным даже для жаркой погоды.

Что внутри?

Благодаря молнии, которая проходит почти по периметру рюкзака, его можно раскрыть в трех положениях — частично сверху для доступа к верхним отделениям, на 90 градусов и полностью, как чемодан для быстрой загрузки или разгрузки.

Не смотря на относительно крупные размеры, объем полезного пространства не столь велик — 13 литров. Есть отделение для ноутбука с максимальной диагональю 15,6 дюймов и планшета. Для дополнительной фиксации электроники есть резиновые стяжки. В противоположной части рюкзака предусмотрен маленький органайзер и пара кармашков, в который можно поместить внешний аккумулятор и многое другое.

Кстати, о питании. Раскрыв рюкзак, я обратил внимание на провод торчащий из стенки, а на внешней части заметил USB-порт. Это позволяет подключить Powerbank, хранить его в рюкзаке и не доставать его для подключения к смартфону, который при этом можно держать в руке или кармане – приятная и необычная мелочь. За попадание влаги на порт можно не боятся — он направлен вниз и хорошо изолирован.

На первый взгляд, с внешней стороны в рюкзаке нет карманов, но они есть и неплохо замаскированы. Пара скрытых отделений находится в лямках, два кармана на молниях есть в месте крепления лямок снизу, один большой карман вшит в спинку. При этом, ко всем отделениям владелец может добраться вслепую, даже не снимая рюкзака, но тот, кто не знает где их искать никогда не догадается об их существовании.

Всего в рюкзаке 12 отделений и кармашков. Это в принципе достаточно, но внутри хотелось бы иметь дополнительный карман для документов и бумаги.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: внешний вид, качество исполнения, продуманность до мелочей Минусы: цена, небольшой объем и малое количество отделений внутри Вывод: Bobby Anti-theft Backpack очень понравился и дизайном, и качеством, и общей продуманностью. Пользуясь рюкзаком каждый день заметно внимание к мелочам и усилия в попытке сделать рюкзак удобным. Рюкзак хорошо подходит для ежедневного использования и поездок на дальние расстояния. В нем почти нет недостатков, кроме довольно высокой цены. И одного пожелания — большего количества внутренних отделений. Но сама концепция и реализация защищенного от внешних воздействий рюкзака у XD Design получилась очень хорошо. Технические характеристики XD Design Bobby anti-theft backpack 15.6 / Grey (P705.542)

2 200 − 5 224 грн

Сравнить цены Тип Рюкзак городской Объем (с карманами), л 13 Вес, г 850 Размер, см 30х16,5х45 Материал полиэстер Система подвески регулируемые плечевые анатомические лямки Система вентиляции спины нет данных Фурнитура (производитель) YKK Питьевая система - Карман для ноутбука да (15,6") Особенности унисекс Цвет Grey Дополнительные характеристики Молния находится с внутренней стороны рюкзака и спрятана под толстым слоем ткани. Таким образом, злоумышленник не сможет незаметно открыть её. Также он не сможет прорезать ткань, ведь под ней еще находятся несколько слоев других материалов, таких, как противоударная пена и полипропиленовая защитная ткань. Поверхность рюкзака способна отталкивать воду, благодаря этому данное изделие еще и водонепроницаемое. Bobby имеет множество отсеков и потайных карманов, в которые можно спрятать банковские карты или телефон. Специальные внутренние отделения для ноутбука (27х40 см) и планшета (25,5х18 см) позволяют надежно разместить и закрепить Ваш девайс. Также в нижней части правой лямки спрятан USB-порт. В один из отсеков Вы можете положить свой Powerbank и подзарядить телефон прямо в пути. Светоотражающие полосы со всех сторон рюкзака обеспечивают видимость на расстоянии до 100 м и со всех 360°. Рюкзак полностью прилегает к спине и равномерно распределяет по ней вес. Наличие эластичного ремня, благодаря которому рюкзак можно присоединить к выдвигающейся ручке чемодана. Есть возможность спрятать мелкие вещи в небольшие карманы на лямках.

Редакция благодарит магазин 3ona51 за предоставленный для обзора рюкзак