Обзор смартфона OnePlus 6T
Компания OnePlus не изменяет своим привычкам и в очередной раз представила «доработанную» версию своей последней модели, добавив к названию суффикс «T». Пусть с некоторым запозданием, но OnePlus 6T наконец добрался до нашей редакции – посмотрим же, чем он отличается от «шестерки».
Комплектация
В довольно крупной коробке, помимо собственно смартфона, можно обнаружить силиконовый чехол, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепку для извлечения лотка SIM-карт и коротенький переходник с USB Type-C на мини-джек – для подключения к смартфону «обычной» проводной гарнитуры.
Дизайн
При выключенном экране OnePlus 6T внешне минимально отличается от «шестерки» (плюс-минус 1-2 мм в габаритах корпуса не в счет): стеклянные передняя и задняя панели, алюминиевая рамка, сглаженные углы. Аппарат предлагается в двух вариантах черного (версия «белый с золотом», которая была у OnePlus 6, у 6T отсутствует): с глянцевой тыльной стороной Mirror Black и с матовой – Midnight Black. Кроме того, существует эксклюзивная версия McLaren Edition в расцветке Speed Orange – также с глянцевой задней панелью, но с едва заметным узором «под карбон» и с боковыми гранями, отсвечивающими фирменным маклареновским цветом папайи.
У нас в редакции побывал первый вариант — Mirror Black, и как и в предыдущем обзоре, мы можем констатировать, что глянец оказывается очень скользким, так что защитный чехол с матовыми нескользящими ребрами тут как нельзя кстати: смартфон в нем ощущается в руках заметно больше по габаритам, однако держишь его при этом гораздо спокойнее – выскользнуть из ладони он уже не сможет.
На верхней грани находятся микрофон шумоподавления и разговорный динамик, на левой боковой можно найти качельку громкости и лоток SIM-карт, на правой – кнопку включения и фирменный рычажок переключения режимов уведомлений. На нижней грани расположились разъем USB Type-C и отверстия мультимедийного динамика – компания OnePlus «держалась до последнего», но в конце концов последовала моде и тоже убрала мини-джек (предложив взамен переходник в комплекте, плюс представив фирменную гарнитуру Bullets с разъемом Type-C, которую можно купить отдельно за $20).
Задняя панель выглядит почти как у OnePlus 6 – сдвоенный модуль основной камеры по центру и вспышка под ним, за одним исключением – у 6T здесь отсутствует сканер отпечатков пальцев (куда он делся – чуть дальше).
После включения смартфона становится заметно одно из основных отличий от предыдущей модели – экран стал чуть больше, но главное – кардинально уменьшенный вырез в верхней части, под фронтальную камеру; если раньше это была полноценная «монобровь», то у 6T вырез уже каплевидный (еле заметная щель разговорного динамика, который раньше размещался здесь же, у 6T перенесена наверх, в стык между экраном и боковой гранью).
Следует отметить, что при использовании смартфона такой вырез гораздо меньше «мозолит глаза», так что пользователи, которые не переносят «монобровь» на дух, вполне вероятно, смогут смириться с этой «каплей» и не будут включать окрашивание панели уведомлений в черный цвет (традиционно, такая опция, позволяющая визуально скрыть наличие выреза, присутствует в настройках). Единственный недостаток такого выреза – в нем не нашлось места для LED-индикатора.
Сканер отпечатков пальцев
Начиная с OnePlus 5T, сканер отпечатков пальцев «переехал» на заднюю панель – уменьшившиеся рамки уже не позволяли установить его спереди, под экраном. Не самое лучшее решение для достаточно большого числа пользователей, которым стало сложнее нащупывать его вслепую – может, по этой причине, а может, просто ради дополнительного пункта в списке отличий от OnePlus 6, но производитель решил перенести сканер обратно на фронтальную панель. А поскольку места под экраном больше не стало, пришлось его… встраивать прямо в экран.
Чувствительная зона подсвечивается узором, символизирующим отпечаток пальца, когда смартфон берешь в руку или просто «тапаешь» по экрану – после этого достаточно приложить к нему палец, и через долю секунды смартфон будет разблокирован. Это уже не первый смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков, но однозначно самый быстрый – скорость распознавания оказывается ненамного ниже, чем у обычных сканеров. Здесь используется оптический датчик, так что в теории сканеру нужно освещение, чтобы «прочитать» палец – однако срабатывает он и в полной темноте, по одной простой причине – в момент касания экран в этом месте включает яркую подсветку (которую можно увидеть, если чуть отодвинуть палец в сторону».
Единственное неудобство, с которым мы столкнулись во время эксплуатации, и которое характерно для всех смартфонов с оптическим сканером такого типа – проблемы его использования на морозе, а точнее, распознавание отпечатков холодных пальцев; в зависимости от того, насколько у вас замерзли руки, эта процедура может значительно затянуться (вплоть до нескольких секунд) или вообще не пройти.
Дисплей
Экран у OnePlus 6T стал чуть больше — 6,41″ против 6,28″ у OnePlus 6; изменились и пропорции, и разрешение: у новинки он стал чуть вытянутее (19,5:9, а не 19:9), что добавило пикселей по высоте (1080х2340 против 1080х2280). Плотность пикселей в итоге осталась прежней, ~402 PPI. Главное же отличие, как уже говорилось, это другой тип выреза: разместив разговорный динамик не рядом с фронтальной камерой, а над ней, производитель сумел значительно уменьшить его размеры, так что теперь он уже почти не бросается в глаза. Защитное стекло — Gorilla Glass 6 (у OnePlus 6 было Gorilla Glass 5), экран «из коробки» прикрыт защитной пленкой.
Яркость колеблется в пределах от 1,7 до 410 кд/м² — максимальное значение здесь чуть ниже, чем было у OnePlus 6. В настройках телефона (Display – Screen Calibration) можно переключаться между различными видеорежимами: «стандартный» предлагает максимальный цветовой охват, однако с точностью цветопередачи у него дела обстоят не лучшим образом, к тому же по умолчанию экран имеет холодноватый оттенок. Исправить это можно с помощью «пользовательского цвета» или «ночного режима»: они позволяют сделать изображение более теплым с помощью ползунка регулировки температуры.
Режим «Стандартный»:
Кроме того, здесь же есть режимы sRGB и DCI-P3, эмулирующие соответствующие цветовые пространства, и в них настройка цветовой температуры и точность цветопередачи оказываются гораздо лучше. Хотя насыщенность цветов в них, понятно, ниже (особенно в sRGB) – кому-то это не понравится, потому что «слишком блекло», кому-то, наоборот, картинка покажется более спокойной, без чересчур «кричащих» цветов и более похожей на ту, что можно увидеть на IPS-дисплее.
Режим DCI-P3:
Режим sRGB:
На улице экран ожидаемо блекнет, однако в пасмурную и даже просто облачную погоду на максимальной яркости он остается достаточно ярким, с насыщенными цветами – и даже под прямыми солнечными лучами прочитать информацию на экране все равно возможно.
Аппаратная платформа, производительность
В этом плане OnePlus 6T практически не отличается от своего предшественника: в нем также используется SoC Snapdragon 845 (восьмиядерный CPU, 4 ядра которого работают на частоте 2,8 ГГц, и еще четыре – на 1,7 ГГц, плюс GPU Adreno 630), а оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ. Изменился лишь объем внутреннего хранилища: теперь это 128 или 256 ГБ (второй вариант – только в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ).
В смартфоне есть NFC, Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX HD, dual band Wi-Fi и другие стандартные датчики. Как и у предыдущих моделей, USB Type-C здесь работает по стандарту USB 2.0.
Соответственно, особых отличий от OnePlus 6 в бенчмарках не наблюдается, в плане нагрева они также ведут себя похоже – корпус становится теплым под искусственной нагрузкой, однако в реальных условиях эксплуатации это почти не ощущается.
Программная платформа
В OnePlus 6T используется фирменная оболочка OxygenOS (на момент написания обзора последняя стабильная версия была 9.0.11, основанная на Android 9).
OnePlus остается верен своим традициям – его оболочка внешне выглядит почти как «чистый» Android, однако предлагает дополнительную функциональность, фирменные виджеты и расширенные настройки, при этом работает она очень быстро, плавно и без малейших подлагиваний. Из основных отличий в интерфейсе можно упомянуть специальный экран слева, содержащий блоки вроде недавних приложений и контактов, также сюда можно добавлять обычные виджеты.
Переход на Android 9 не внес каких-то кардинальных изменений в интерфейс Oxygen, однако ряд пунктов меню были заметно переработаны: так, список запущенных приложений теперь выглядит «как на iOS», информация о состоянии батареи дополнилась комментариями в духе «телефон используется больше, чем обычно» и «заряда хватит примерно до 23:00», а окно «о телефоне» и вовсе получило полный редизайн.
Звук
Мультимедийный динамик у OnePlus 6T один – на нижней панели, разговорный для имитации стерео не используется. Звук получается громкий и достаточно чистый – тут все стандартно, особых отличий от предыдущей модели мы не услышали. Качество звука в наушниках вполне приличное и должно устроить большинство пользователей; в этом плане 6T тоже ничем не отличается от «шестерки», за исключением уровня громкости, который у новой модели стал несколько ниже.
Камеры
Компания OnePlus проявляет поразительную настойчивость в плане конфигурации основных камер – начиная с 5T, она комплектует свои смартфоны системой из двух цветных камер с одинаковым фокусным расстоянием. В 6T используются 16-мегапиксельный основной модуль (Sony IMX519, 1/2,6″) и 20-мегапиксельный вспомогательный (Sony IMX376K, 1/2,8″); максимальная диафрагма и эквивалентное фокусное расстояние у них одинаковые — f/1,7 и 25 мм. Оптическая стабилизация основной камеры, на некоторое время исчезавшая из смартфонов OnePlus и вернувшаяся в «шестерке», здесь также присутствует.
Интерфейс камеры практически не изменился, он по-прежнему простой и интуитивно понятный и не перегружен лишними настройками (впрочем, в Pro-режиме любители ручных регулировок смогут найти все необходимое). Свайпы влево-вправо по видоискателю переключают камеру между видео/фото, портретным и ночным режимами, свайп вверх вызывает меню с дополнительными режимами: slo-mo видео (1080P@240 fps, 720P@480 fps), панорама, интервальная съемка и Pro-режим.
В солнечную погоду на улице камера делает отличные снимки, с хорошим динамическим диапазоном и естественной цветопередачей. Насыщенность цветов может показаться чуть завышенной, однако совсем не критично. Встроенный шумодав ведет себя весьма агрессивно даже в таких идеальных условиях: при разглядывании снимков на мониторе и 100%-ном увеличении изображения на траве, ветках деревьев и т.д. результат его работы становится хорошо виден, детализация там заметно страдает. В пасмурную погоду насыщенность цветов ожидаемо снижается, но в остальном качество снимков оказывается на таком же уровне.
В помещении или в сумерках на улице качество снижается совсем незначительно, ночные снимки также в целом выглядят хорошо, хотя здесь «шумодав» работает еще активнее, из-за чего детализация дополнительно снижается.
С помощью ночного режима можно дополнительно повысить качество изображения: сделанные им кадры демонстрируют чуть больший динамический диапазон, чем полученные в стандартном режиме, плюс при использовании штатива удается добиться большей четкости и детализации. Однако использовать его следует с осторожностью — яркие объекты в кадре могут быть «приглушены» до неестественного состояния, что испортит весь снимок.
Слева — обычное фото, справа — ночной режим:
Режим HDR, поведение которого у OnePlus 6 было довольно странным (по крайней мере, на момент написания обзора), и который мы тогда рекомендовали использовать с осторожностью, у 6T работает вполне корректно: в большинстве случаев он не портит изображение, а наоборот, позволяет проявить детали в тенях в контрастной сцене, которые в обычном режиме оказываются слишком темными из-за недостаточно широкого динамического диапазона.
Слева — обычное фото, справа — HDR:
Если же сравнивать с OnePlus 6, можно отметить, что у 6T чуть повысилась насыщенность снимков – у предыдущей модели они выглядят чуть более блеклыми, чем у 6T. В целом, нам понравилось качество фото у OnePlus 6T – оно уступает топовым камерафонам конкурентов, но не катастрофически, и в целом выглядит адекватным стоимости смартфона.
Автономность
OnePlus 6T комплектуется несъемным литий-полимерным аккумулятором емкостью 3700 мАч – это ненамного больше, чем было у OnePlus 6 (3300 мАч), однако в плане автономности новинка показывает заметно более высокие результаты. Так, если «шестерка» в батарейном тесте PCMark продержалась лишь чуть больше 7 часов, то 6T в аналогичных условиях проработал на два часа больше. В зависимости от интенсивности использования, владелец OnePlus 6T вполне может рассчитывать на полтора-два дня работы от одного заряда, и даже при активной эксплуатации он, скорее всего, проживет световой день.