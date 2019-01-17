Обзор смартфона OnePlus 6T

Компания OnePlus не изменяет своим привычкам и в очередной раз представила «доработанную» версию своей последней модели, добавив к названию суффикс «T». Пусть с некоторым запозданием, но OnePlus 6T наконец добрался до нашей редакции – посмотрим же, чем он отличается от «шестерки».

Комплектация

В довольно крупной коробке, помимо собственно смартфона, можно обнаружить силиконовый чехол, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепку для извлечения лотка SIM-карт и коротенький переходник с USB Type-C на мини-джек – для подключения к смартфону «обычной» проводной гарнитуры.

Дизайн

При выключенном экране OnePlus 6T внешне минимально отличается от «шестерки» (плюс-минус 1-2 мм в габаритах корпуса не в счет): стеклянные передняя и задняя панели, алюминиевая рамка, сглаженные углы. Аппарат предлагается в двух вариантах черного (версия «белый с золотом», которая была у OnePlus 6, у 6T отсутствует): с глянцевой тыльной стороной Mirror Black и с матовой – Midnight Black. Кроме того, существует эксклюзивная версия McLaren Edition в расцветке Speed Orange – также с глянцевой задней панелью, но с едва заметным узором «под карбон» и с боковыми гранями, отсвечивающими фирменным маклареновским цветом папайи.

У нас в редакции побывал первый вариант — Mirror Black, и как и в предыдущем обзоре, мы можем констатировать, что глянец оказывается очень скользким, так что защитный чехол с матовыми нескользящими ребрами тут как нельзя кстати: смартфон в нем ощущается в руках заметно больше по габаритам, однако держишь его при этом гораздо спокойнее – выскользнуть из ладони он уже не сможет.

На верхней грани находятся микрофон шумоподавления и разговорный динамик, на левой боковой можно найти качельку громкости и лоток SIM-карт, на правой – кнопку включения и фирменный рычажок переключения режимов уведомлений. На нижней грани расположились разъем USB Type-C и отверстия мультимедийного динамика – компания OnePlus «держалась до последнего», но в конце концов последовала моде и тоже убрала мини-джек (предложив взамен переходник в комплекте, плюс представив фирменную гарнитуру Bullets с разъемом Type-C, которую можно купить отдельно за $20).

Задняя панель выглядит почти как у OnePlus 6 – сдвоенный модуль основной камеры по центру и вспышка под ним, за одним исключением – у 6T здесь отсутствует сканер отпечатков пальцев (куда он делся – чуть дальше).

После включения смартфона становится заметно одно из основных отличий от предыдущей модели – экран стал чуть больше, но главное – кардинально уменьшенный вырез в верхней части, под фронтальную камеру; если раньше это была полноценная «монобровь», то у 6T вырез уже каплевидный (еле заметная щель разговорного динамика, который раньше размещался здесь же, у 6T перенесена наверх, в стык между экраном и боковой гранью).

Следует отметить, что при использовании смартфона такой вырез гораздо меньше «мозолит глаза», так что пользователи, которые не переносят «монобровь» на дух, вполне вероятно, смогут смириться с этой «каплей» и не будут включать окрашивание панели уведомлений в черный цвет (традиционно, такая опция, позволяющая визуально скрыть наличие выреза, присутствует в настройках). Единственный недостаток такого выреза – в нем не нашлось места для LED-индикатора.

Сканер отпечатков пальцев

Начиная с OnePlus 5T, сканер отпечатков пальцев «переехал» на заднюю панель – уменьшившиеся рамки уже не позволяли установить его спереди, под экраном. Не самое лучшее решение для достаточно большого числа пользователей, которым стало сложнее нащупывать его вслепую – может, по этой причине, а может, просто ради дополнительного пункта в списке отличий от OnePlus 6, но производитель решил перенести сканер обратно на фронтальную панель. А поскольку места под экраном больше не стало, пришлось его… встраивать прямо в экран.

Чувствительная зона подсвечивается узором, символизирующим отпечаток пальца, когда смартфон берешь в руку или просто «тапаешь» по экрану – после этого достаточно приложить к нему палец, и через долю секунды смартфон будет разблокирован. Это уже не первый смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков, но однозначно самый быстрый – скорость распознавания оказывается ненамного ниже, чем у обычных сканеров. Здесь используется оптический датчик, так что в теории сканеру нужно освещение, чтобы «прочитать» палец – однако срабатывает он и в полной темноте, по одной простой причине – в момент касания экран в этом месте включает яркую подсветку (которую можно увидеть, если чуть отодвинуть палец в сторону».

Единственное неудобство, с которым мы столкнулись во время эксплуатации, и которое характерно для всех смартфонов с оптическим сканером такого типа – проблемы его использования на морозе, а точнее, распознавание отпечатков холодных пальцев; в зависимости от того, насколько у вас замерзли руки, эта процедура может значительно затянуться (вплоть до нескольких секунд) или вообще не пройти.

Дисплей

Экран у OnePlus 6T стал чуть больше — 6,41″ против 6,28″ у OnePlus 6; изменились и пропорции, и разрешение: у новинки он стал чуть вытянутее (19,5:9, а не 19:9), что добавило пикселей по высоте (1080х2340 против 1080х2280). Плотность пикселей в итоге осталась прежней, ~402 PPI. Главное же отличие, как уже говорилось, это другой тип выреза: разместив разговорный динамик не рядом с фронтальной камерой, а над ней, производитель сумел значительно уменьшить его размеры, так что теперь он уже почти не бросается в глаза. Защитное стекло — Gorilla Glass 6 (у OnePlus 6 было Gorilla Glass 5), экран «из коробки» прикрыт защитной пленкой.

Яркость колеблется в пределах от 1,7 до 410 кд/м² — максимальное значение здесь чуть ниже, чем было у OnePlus 6. В настройках телефона (Display – Screen Calibration) можно переключаться между различными видеорежимами: «стандартный» предлагает максимальный цветовой охват, однако с точностью цветопередачи у него дела обстоят не лучшим образом, к тому же по умолчанию экран имеет холодноватый оттенок. Исправить это можно с помощью «пользовательского цвета» или «ночного режима»: они позволяют сделать изображение более теплым с помощью ползунка регулировки температуры.

Режим «Стандартный»:

Кроме того, здесь же есть режимы sRGB и DCI-P3, эмулирующие соответствующие цветовые пространства, и в них настройка цветовой температуры и точность цветопередачи оказываются гораздо лучше. Хотя насыщенность цветов в них, понятно, ниже (особенно в sRGB) – кому-то это не понравится, потому что «слишком блекло», кому-то, наоборот, картинка покажется более спокойной, без чересчур «кричащих» цветов и более похожей на ту, что можно увидеть на IPS-дисплее.

Режим DCI-P3:

Режим sRGB:

На улице экран ожидаемо блекнет, однако в пасмурную и даже просто облачную погоду на максимальной яркости он остается достаточно ярким, с насыщенными цветами – и даже под прямыми солнечными лучами прочитать информацию на экране все равно возможно.

Аппаратная платформа, производительность

В этом плане OnePlus 6T практически не отличается от своего предшественника: в нем также используется SoC Snapdragon 845 (восьмиядерный CPU, 4 ядра которого работают на частоте 2,8 ГГц, и еще четыре – на 1,7 ГГц, плюс GPU Adreno 630), а оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ. Изменился лишь объем внутреннего хранилища: теперь это 128 или 256 ГБ (второй вариант – только в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ).

В смартфоне есть NFC, Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX HD, dual band Wi-Fi и другие стандартные датчики. Как и у предыдущих моделей, USB Type-C здесь работает по стандарту USB 2.0.

Соответственно, особых отличий от OnePlus 6 в бенчмарках не наблюдается, в плане нагрева они также ведут себя похоже – корпус становится теплым под искусственной нагрузкой, однако в реальных условиях эксплуатации это почти не ощущается.

Программная платформа

В OnePlus 6T используется фирменная оболочка OxygenOS (на момент написания обзора последняя стабильная версия была 9.0.11, основанная на Android 9).

OnePlus остается верен своим традициям – его оболочка внешне выглядит почти как «чистый» Android, однако предлагает дополнительную функциональность, фирменные виджеты и расширенные настройки, при этом работает она очень быстро, плавно и без малейших подлагиваний. Из основных отличий в интерфейсе можно упомянуть специальный экран слева, содержащий блоки вроде недавних приложений и контактов, также сюда можно добавлять обычные виджеты.

Переход на Android 9 не внес каких-то кардинальных изменений в интерфейс Oxygen, однако ряд пунктов меню были заметно переработаны: так, список запущенных приложений теперь выглядит «как на iOS», информация о состоянии батареи дополнилась комментариями в духе «телефон используется больше, чем обычно» и «заряда хватит примерно до 23:00», а окно «о телефоне» и вовсе получило полный редизайн.

Звук

Мультимедийный динамик у OnePlus 6T один – на нижней панели, разговорный для имитации стерео не используется. Звук получается громкий и достаточно чистый – тут все стандартно, особых отличий от предыдущей модели мы не услышали. Качество звука в наушниках вполне приличное и должно устроить большинство пользователей; в этом плане 6T тоже ничем не отличается от «шестерки», за исключением уровня громкости, который у новой модели стал несколько ниже.

Камеры

Компания OnePlus проявляет поразительную настойчивость в плане конфигурации основных камер – начиная с 5T, она комплектует свои смартфоны системой из двух цветных камер с одинаковым фокусным расстоянием. В 6T используются 16-мегапиксельный основной модуль (Sony IMX519, 1/2,6″) и 20-мегапиксельный вспомогательный (Sony IMX376K, 1/2,8″); максимальная диафрагма и эквивалентное фокусное расстояние у них одинаковые — f/1,7 и 25 мм. Оптическая стабилизация основной камеры, на некоторое время исчезавшая из смартфонов OnePlus и вернувшаяся в «шестерке», здесь также присутствует.

Интерфейс камеры практически не изменился, он по-прежнему простой и интуитивно понятный и не перегружен лишними настройками (впрочем, в Pro-режиме любители ручных регулировок смогут найти все необходимое). Свайпы влево-вправо по видоискателю переключают камеру между видео/фото, портретным и ночным режимами, свайп вверх вызывает меню с дополнительными режимами: slo-mo видео (1080P@240 fps, 720P@480 fps), панорама, интервальная съемка и Pro-режим.

В солнечную погоду на улице камера делает отличные снимки, с хорошим динамическим диапазоном и естественной цветопередачей. Насыщенность цветов может показаться чуть завышенной, однако совсем не критично. Встроенный шумодав ведет себя весьма агрессивно даже в таких идеальных условиях: при разглядывании снимков на мониторе и 100%-ном увеличении изображения на траве, ветках деревьев и т.д. результат его работы становится хорошо виден, детализация там заметно страдает. В пасмурную погоду насыщенность цветов ожидаемо снижается, но в остальном качество снимков оказывается на таком же уровне.

В помещении или в сумерках на улице качество снижается совсем незначительно, ночные снимки также в целом выглядят хорошо, хотя здесь «шумодав» работает еще активнее, из-за чего детализация дополнительно снижается.

С помощью ночного режима можно дополнительно повысить качество изображения: сделанные им кадры демонстрируют чуть больший динамический диапазон, чем полученные в стандартном режиме, плюс при использовании штатива удается добиться большей четкости и детализации. Однако использовать его следует с осторожностью — яркие объекты в кадре могут быть «приглушены» до неестественного состояния, что испортит весь снимок.

Слева — обычное фото, справа — ночной режим:

Режим HDR, поведение которого у OnePlus 6 было довольно странным (по крайней мере, на момент написания обзора), и который мы тогда рекомендовали использовать с осторожностью, у 6T работает вполне корректно: в большинстве случаев он не портит изображение, а наоборот, позволяет проявить детали в тенях в контрастной сцене, которые в обычном режиме оказываются слишком темными из-за недостаточно широкого динамического диапазона.

Слева — обычное фото, справа — HDR:

Если же сравнивать с OnePlus 6, можно отметить, что у 6T чуть повысилась насыщенность снимков – у предыдущей модели они выглядят чуть более блеклыми, чем у 6T. В целом, нам понравилось качество фото у OnePlus 6T – оно уступает топовым камерафонам конкурентов, но не катастрофически, и в целом выглядит адекватным стоимости смартфона.

Автономность

OnePlus 6T комплектуется несъемным литий-полимерным аккумулятором емкостью 3700 мАч – это ненамного больше, чем было у OnePlus 6 (3300 мАч), однако в плане автономности новинка показывает заметно более высокие результаты. Так, если «шестерка» в батарейном тесте PCMark продержалась лишь чуть больше 7 часов, то 6T в аналогичных условиях проработал на два часа больше. В зависимости от интенсивности использования, владелец OnePlus 6T вполне может рассчитывать на полтора-два дня работы от одного заряда, и даже при активной эксплуатации он, скорее всего, проживет световой день.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Отличный экран; топовые характеристики; быстрый софт; высокое качество снимков; минимальный размер выреза под фронтальную камеру; встроенный в экран сканер отпечатков Минусы: Очень скользкий корпус; возможные проблемы со сканером отпечатков пальцев в холодное время года Вывод: Как и раньше, модель с индексом «Т» оказалась чуть «доработанной» версией вышедшего полгода назад смартфона. Та же аппаратная платформа (и увеличенный объем внутренней памяти), в целом тот же дизайн – плюс значительно уменьшившийся вырез в экране и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Качество снимков незначительно улучшилось, также стоит отметить увеличенную емкость аккумулятора и заметно возросшую автономность. В целом, если отсутствие мини-джека и LED-индикатора для вас некритично, то из этих двух моделей мы бы рекомендовали выбирать новинку. Технические характеристики OnePlus 6T 6/128GB Mirror Black

15 030 − 19 074 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 (Pie) + OxygenOS Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 845 + GPU Adreno 630 Количество ядер 8 Частота, ГГц 4х2,8+4х1,8 Аккумуляторная батарея Li-Pol, 3700 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 6,41 Разрешение 2340x1080 Тип матрицы Optic AMOLED PPI 402 Датчик регулировки яркости + Другое 2.5D Corning Gorilla Glass 6, с соотношением сторон 19.5:9, безрамочный Основная камера, Мп 16+20 (f/1.7) Видеосъемка 4К (30 к/с) Вспышка + (двойная LED) Фронтальная камера, Мп 16 (f/2.0) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat16 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual band) Bluetooth 5.0 GPS + (Galileo, Glonass, BeiDou) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type-C) Размеры, мм 157.5x74.8x8.2 Вес, г 185 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий+стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще быстрая зарядка с технологией Dash Charge (5V/4A), Face Unlock, сканер отпечатка пальца в экране

Редакция ITC.ua благодарит магазин «Цитрус» за предоставленный для тестирования смартфон.