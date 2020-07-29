Обзор телевизора KIVI 55U730GU





Телевизоры KIVI присутствуют на украинском рынке уже довольно давно, и компания регулярно представляет обновленные линейки своих продуктов. С актуальной моделью текущего года, 55-дюймовой Kivi 55U730GU, мы сегодня и познакомимся.

Дизайн

Внешне KIVI 55U730GU смотрится лаконично. Тонкие и чуть выпуклые матовые рамки темно-серого цвета (12 мм по бокам и сверху и 15 мм — снизу), скромное лого по центру нижней рамки и небольшие металлические V-образные ножки, не выходящие по бокам за границы экрана.

На нижней грани слева, возле ножки, находится модуль с индикатором активности, который светится неярким голубым светом (можно полностью отключить в настройках), справа от него — четырехпозиционный джойстик для навигации по меню без помощи пульта ДУ.

Корпус довольно тонкий: основная часть ~3 см в толщину, нижний блок с электроникой – около 6 см. При желании телевизор можно повесить на стену: на тыльной стороне есть VESA-совместимое крепление 400х200.

Интерфейсные разъемы разделены на два блока, направленных вниз и вбок. В первом находятся два антенных входа (для спутниковой антенны и эфирного телевидения T2), оптический аудиовыход, разъем для наушников, порт Ethernet и вход HDMI. Во втором – еще два порта HDMI (один из них – с функцией ARC), два порта USB для внешних накопителей и периферийных устройств, и слот для подключения модуля условного доступа.

Пульт ДУ

Пульт ДУ небольшой, с минимальным количеством кнопок, очень легкий, удобно ложится в руку. Большинство обозначений кнопок говорит само за себя, из не самых традиционных можно отметить кнопку вызова быстрого меню с доступом ко всем главным параметрам работы телевизора, а также запуск плеера для локального медиаконтента. Пульт может работать как по инфракрасному порту, так и через Bluetooth – во втором случае становится доступным голосовое управление. Потерявшийся пульт можно отыскать с помощью функции «Найди меня» — она доступна в экранном меню телевизора, которое вызывается долгим нажатием на джойстик на нижней грани корпуса.

Функциональность

В качестве аппаратной платформы в KIVI 55U730GU используется 64-разрядная SoC производства Realtek (4 ядра Cortex-A55, работающих на частотах до 1100 МГц), 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ внутреннего хранилища.

В роли «умной» системы здесь ОС Android – причем не телевизионная версия, а обычная, Android 9. Для большего удобства управления с помощью пульта ДУ разработчик оснастил ее своей собственной оболочкой, которая внешне очень похожа на стандартный лаунчер в Android TV: системное меню в правом верхнем углу, ниже – ленты рекомендованных фильмов, установленных приложений, избранный контент, список источников сигнала и т.д.

Здесь же можно найти быстрый доступ к каналам в фирменном сервисе KIVI TV: в нем собрано больше 100 телевизионных каналов, с 7-дневным доступом к прошедшим передачам и возможностью постановки эфира на паузу. При желании можно отредактировать содержимое главного экрана, убрав или добавив те или иные сервисы.

Для голосового управления используется «виртуальный помощник» Google Assistant – с его помощью можно запускать приложения, искать контент в установленных сервисах, управлять телевизором и просто получать ответы на вопросы вроде «какая будет завтра погода». Причем для этого необязательно использовать пульт ДУ – благодаря функции Far Field и наличию микрофонов на передней панели (в утолщении под нижней рамкой, под логотипом KIVI) пользователь может управлять телевизором, просто произнеся «в пространство» ключевую фразу «Окей, Google».

Предустановленных приложений минимум: уже упомянутый клиент KIVI TV, пара приложений стриминговых сервисов, файловый менеджер (он же медиаплеер для локального контента) и «виджеты» — небольшая утилита, которая может выводить на экран в виде заставок прогноз погоды, часы, «скринсейвер» с горящим камином и карты Google Maps. Дополнительные приложения можно устанавливать как из магазина Google Play Store, так и из apk-файлов с подключенных по USB накопителей.

Плеер поддерживает 10-битное видео, HDR, кодек h265, показывает текстовые субтитры, умеет декодировать аудио в формате Dolby Digital и DD+ и без проблем воспроизводит файлы с битрейтом выше 100 Мбит/с.

Качество звучания

В телевизоре установлена акустическая стереосистема мощностью 2х12 Вт. Звук получается громкий и, как для встроенного аудио, достаточно качественный: с приличными высокими частотами, неплохой «серединой» и даже определенной долей басов – вполне достаточной для просмотра видео в стриминговых сервисах вроде Youtube или Netflix.

Качество изображения

В KIVI 55U730GU используется 55-дюймовая ЖК-панель с Direct LED подсветкой, выполненная по технологии SVA, с разрешением 4K. Также в линейке U7x0 имеются модели с диагоналями 43, 50 и 65 дюймов.

Благодаря SVA-матрице изображение получается контрастным и насыщенным, с глубоким черным цветом без легкого серого налета, присущего IPS-панелям.

Цветопередача естественная, цветовой охват расширенный, заметно больше пространства sRGB.

У KIVI 55U730GU есть режим расширенного динамического диапазона, поддерживаются два формата: HDR10 и HDR10+. Максимальная яркость экрана в этом режиме достигает 450 кд/м², чего оказывается достаточно для реализации базового стандарта HDR. Наиболее подходящим для просмотра фильмов оказывается, вполне ожидаемо, видеорежим «Фильм» — в нем телевизор демонстрирует спокойные, чуть приглушенные цвета и сбалансированную картинку с хорошей проработкой деталей как в ярких участках изображения, так и в тенях. Во всех остальных режимах заметно повышена насыщенность цветов, что дает яркую, сочную картинку; помимо этого, режимы отличаются по большей части лишь яркостью, цветовой температурой и значением кривой гаммы. При желании, в режиме Пользовательский можно тонко настроить изображение «под себя», вручную отрегулировав значения насыщенности, гаммы, яркости, подсветки, контраста, цветового баланса и т.д.