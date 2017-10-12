Обзор Xiaomi Mi Note 3

Изначально серия Xiaomi Mi Note развивалась параллельно с флагманами Mi и телефоны отличались не только характеристиками, но и дизайном. В этом году все поменялось и в образе Mi Note 3 мы видим немного увеличенный Mi 6. Давайте попробуем разобраться в других отличиях моделей.

Смартфон предоставлен Xiaomi.ua

Внешний вид

Аппарат выпускается в двух цветах: черном и синем. Белого, как у Mi 6 нет.

У нас синяя версия. Цвет корпуса насыщенный, аппарат привлекает к себе внимание. С учетом золотистой рамки корпуса кому-то он понравится, но некоторые сочтут такой дизайн откровенной «цыганщиной». Мне данный вариант расцветки импонирует ведь, аппарат выделяется среди множества других. В черном цвете Mi Note 3 выглядит скучно.

Из-за использования стекла на задней крышке аппарат чрезвычайно скользкий. Если его положить на наклонную поверхность, то он медленно но уверенно будет по ней сползать.

Благо, в комплекте есть силиконовый чехол. Он полупрозрачный, с затемнением. С чехлом телефон перестает быть скользким, но я бы приобрел чехол получше, ведь комплектный откровенно дешевый.

Расположение органов управления удобное. Все находится на своих привычных местах. Сканер отпечатка ультразвуковой, такой же как в Mi 6 и работает быстро. Конечно же, нет 3,5 мм аудиовыхода. В комплекте лежит переходник с USB Type-C на 3,5 мм, так что если вы не хотите использовать беспроводные наушники, либо их еще нет — не беда. Также в комплекте зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки по стандарту Quick Charge 3.0 с мощностью 18 Вт работающие в режимах 5В/3А, 9В/2А и 12В/1.5А.

Дисплей

Диагональ экрана Xiaomi Mi Note 3 составляет 5,5 дюймов. В нашем аппарате используется матрица IPS производства JDI. Разрешении экрана Full HD (1920 x 1080). Олеофобное покрытие хорошего качества.

На улице изображение на экране немного выцветает. По ощущениям от использования в солнечную погоду скажу, что экран больше похож на AMOLED, так как картинка на нем насыщенная и контрастная даже под прямыми лучами солнца. Конечно же есть возможность настройки цветовой температуры, которая позволит максимально просто настроить цветопередачу под свои предпочтения.

При стандартных настройках яркость экрана изменяется от 1 до 501 кд/м², контрастность 1 к 1373, а цветовая температура близка к эталонной. Мне импонирует настройка , которая увеличивает насыщенность цветов. Резюмируя скажу, что экран отличный. Он понравится любителям качественного IPS. По всем параметрам он на голову выше тех, которые можно встретить в линейке Redmi и моделях Mi 5x/Мi А1 и очень похож на Mi 6.

Аппаратная платформа

Пожалуй, самым интересным в смартфоне является его процессор — Qualcomm Snapdragon 660.

На данный момент это самый мощный чип линейке 6хх. Он восьмиядерный, с частотой ядер до 2,2 ГГц. Используются ядра Kryo 260. Видеоускоритель Adreno 512.

Используется оперативная память стандарта LPDDR4, ее объем равен 6 ГБ. Для обработки звука используется новый кодек Qualcomm Aqstic, а DSP чип Qualcomm Hexagon 680, отвечает за оптимизацию производительности и времени автономной работы. Объем пользовательской памяти равен 64 или 128 ГБ, в зависимости от версии. Используется память стандарта eMMC 5.1.

По бенчмаркам Snapdragon 660 близок Snapdragon 821, но все же немного ему уступает.

Для проверки троттлинга мы последовательно запускали AnTuTu Benchmark и Geekbench 4. Существенного падения результатов не было. При этом смартфон становился лишь немного теплым. Субъективно, чип отличный, он легко справляется с любыми задачами включая требовательные игры, при этом не разряжает смартфон на глазах.

Результаты тестов памяти не рекордные, но значительно выше среднего.

Традиционно, качество приема сигнала мобильного оператора у смартфонов Xiaomi на высоте. Спутники находятся быстро, связь во время навигации не теряется.

Прошивка

На момент написания обзора для Xiaomi Mi Note 3 отсутствовала глобальная прошивка. Как это обычно бывает, глобальные прошивки выходят с опозданием, но все же выходят.

На тестовом смартфоне была установлена прошивка для Китая, в которой есть китайский и английский языки и отсутствуют сервисы Google. Установить сервисы Google можно по инструкциям на форумах. В целом, даже в таком состоянии аппарат работает адекватно, без глюков и подвисаний.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3500 мАч. Присутствует поддержка Qualcomm Quick Charge 3.0.

Время автономной работы при среднем использовании, с социальными сетями, мессенджерами и небольшом количестве фотографий, прослушивание музыки составляет стабильно больше суток с временем активного экрана 5-6 часов.

Камеры

В Xiaomi Mi Note 3 используются абсолютно такие же камеры на 12 Мп как и в Mi 6, а именно: основная камера с модулем Sony IMX386 и телемодуль на базе Samsung S5K3M3. Фронтальный сенсор на 16 Мп.

Интерфейс приложения камеры пестрит множеством настроек из которых стоит отметить 2х оптическое увеличение, которое позволит снимать объекты крупным планом.

Фотографии снятые на Mi Note 3 не стоит сравнивать с фотофлагманами. Грубая работа шумодава приводит к тому, что детализация снимков слишком падает, из-за чего на некоторых кадрах листья на деревьях превращаются в сплошную кашу. Ночью и в вечернее время ситуация только усугубляется.

Телеобъектив вещь интересная, но рассчитывать на то, что он будет делать кадры как на зеркалку не стоит. Пока же видно, что софт работает грубо. На некоторых снимках заметны ореолы по контуру объектов.

Фронтальная камера хорошая — понравится любителям селфи.

Пример записи видео

Пример записи замедленного видео

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленный для тестирования смартфон