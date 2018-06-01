Опыт использования Samsung Galaxy S9+

Опыт использования Samsung Galaxy S9+

С момента анонса Samsung Galaxy S9+ прошло уже почти три месяца и за всё это время у нас в редакции успело побывать как раз три версии смартфона: от прототипа до продажного образца. В итоге получилось, что несмотря на обилие тестовых устройств, я всё время возвращался на Galaxy S9+. И так как с момента релиза аппарата я пользовался им суммарно почти 1,5 месяца, то решил ещё раз о нём написать, тем более, что этого времени было достаточно, чтобы оценить прочность корпуса, а также дополнительные возможности смартфона. Линейка Samsung Galaxy S9+ Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 11 19 700 − 34 999 грн Диапазон цен: Износоустойчивость и нужен ли чехол? Практически полностью стеклянный корпус Samsung Galaxy S9+ не может не вызывать опасений относительной своей прочности, но действительно ли нужно использовать для него чехол? За всё время с аппаратом я носил его как без чехла, так и в фирменных чехлах Samsung, и могу отметить, что стекло в нём прочнее, чем кажется на первый взгляд. Несколько раз смартфон у меня падал на паркет с высоты около метра, но каждый раз удачно, без каких-либо повреждений. Но это я действительно считаю в большей степени везением, ведь никто не может гарантировать, что точно в такой же ситуации стекло не разобьётся. Примерно после недели использования Galaxy S9+ без чехла на его тыльной стороне появилось всего несколько мелких царапин. И это при том, что гуляя с ребёнком на детской площадке в карманах как будто сам по себе появляется песок. Лицевая панель оказалась вообще без царапин или потёртостей, что для меня удивительно, обычно она у меня получает повреждения в первую очередь. Но в итоге, несмотря на то, что корпусу Samsung Galaxy S9+ в моих руках удалось избежать серьёзных повреждений, я всё-таки начал носить смартфон в чехле. Во-первых, так его удобней держать, всё-таки стекло не самый цепкий материал, а во-вторых, у Samsung для этой модели появилось несколько крайне удачных чехлов. Я в основном использовал тканевый, на вид как будто вязанный чехол, но также отмечу интересный защищённый вариант из плотного пластика. У последнего, к тому же, есть выдвигающаяся ножка, которая позволяет ставить смартфон на столе.

Камеры в Galaxy S9+ Являясь флагманской моделью Samsung, Galaxy S9+ предлагает пользователю две основные 12-мегапиксельные камеры с оптической стабилизацией: телефото и широкоугольную. Последняя при этом умеет механически переключать диафрагму с f/1.5 на f/2.4, а вот у первой диафрагма постоянная — f/2.4. Я уже писал в обзоре Galaxy S9+ зачем это нужно, но повторюсь, что в условиях хорошего освещения диафрагма f/2.4 позволяет делать более резкие снимки. Но перед тем, как написать про сами фото, стоит немного остановится на интерфейсе камеры. Он в оболочке Samsung Experience 9.0 получился действительно удачным. Мне нравится, что можно переключаться между режимами простым свайпом по экрану видоискателя, а также то, что их порядок в настройках можно менять, а не нужные просто выключить. Ещё одна функция в интерфейсе камеры, которой я постоянно пользуюсь — это возможность приблизить объект съёмки, не убирая палец с кнопки спуска затвора. Для этого нужно только передвинуть его вверх для увеличения, а потом вниз, чтобы вернуться в исходное положение. Я часто использую этот способ в качестве альтернативы для кнопки «2х», которая сразу переключает на телефото камеру. Что касается камеры Galaxy S9+, то со времени, прошедшего с обзора, моё мнение о ней не изменилось, она одна из лучших в современных смартфонах. За время использования Samsung Galaxy S9+ я сделал с его помощью почти 900 снимков. Как и можно ожидать от аппарата такого уровня (и цены), дневные снимки получаются с отличной детализацией. Диафрагма f/2.4 при хорошем освещении позволяет создавать фотографии с большей глубиной резкости, соответственно всё, что находится на заднем плане меньше размывается. Двукратное увеличение позволяет переключаться на телефото камеру с диафрагмой f/2.4 и менять ракурс съёмки, не теряя при этом в качестве. Но для ночных снимков лучше подходит диафрагма f/1.5, которая позволяет пропускать на матрицу камеры Galaxy S9+ больше света. В итоге ей удаётся создавать действительно удивительные, как для смартфона снимки, при плохом освещении. Даже если в кадре всего несколько небольших источников света, шумоподавление камеры не съедает деталей, они не теряются даже в тенях. С последними обновлениями у Samsung Galaxy S9+ стал лучше работать портретный режим, он точнее определяет человека в кадре и меньше размывает волосы. Кроме этого, для камеры не проблема, если в кадре для съёмки портрета находится два человека. Уже после съёмки в галерее камеры можно вручную поменять степень размытия фона, самостоятельно выбрав вариант, который выглядит более оптимальным.

Одна из возможностей Galaxy S9+, которой я со временем начал активнее пользоваться — это Bixby. Вернее «Камера Bixby», на которую можно переключиться из интерфейса самой камеры. С помощью этой функции можно переводить текст на изображениях, очень полезная штука, особенно если находишься в стране, язык которой не знаешь. Кроме этого, можно распознавать изображения, еду, а также вино. В последнем случае «Камера Bixby» берёт данные из Vivino, что очень удобно, ведь можно быстро посмотреть, какая у вина оценка. Ещё «Камера Bixby» позволяет ориентироваться в пространстве и находить разнообразные места вокруг, например, магазины или кафе, и можно сразу посмотреть их рейтинг, который берётся из Foursquare. Также отмечу замедленную съёмку при 960 кадрах в секунду. Изначально кажется, что это довольно сложно поймать момент, в котором камера могла бы записать 5 секунд супер замедленного видео. Тем не менее, если полностью не полагаться на автоматику, которая должна сама определять движение в кадре, а переключиться в ручные настройки, то это делает задачу сильно проще. По факту пользователь получает полный контроль над тем, когда камера начинает писать видео при 960 кадрах в секунду.

Интерфейс Спустя три месяца после выхода Samsung Galaxy S9+, аппарат работает на основе операционной системы Android 8.0 с интерфейсом Samsung Experience 9.0. За те 1,5 месяца, что я активно пользовался смартфоном, он успел получить два обновления безопасности и два обновления прошивки. На момент написания этого материала в Galaxy S9+ был установлен актуальный пакет безопасности, вышедший 1 мая. Приятно, что компания не забывает обновлять свой флагман. С самого начал работы c Samsung Galaxy S9+ мне понравилась скорость работы интерфейса, и должен отметить, что з 1,5 месяца использования, после установок всех необходимых приложений, он не стал работать медленнее. В целом, как по мне, оболочка Samsung является одной из самых удачных среди других интерфейсов для Android, у неё масса возможностей для настройки. Мне, например, нравится, что можно менять тему оформления, выбрав вместо светлой чёрную. На Super AMOLED дисплее Galaxy S9+, это, к слову, позволяет экономить заряд аккумулятора. В магазине Samsung Themes есть большой выбор бесплатных тем, обоев, значков и экранов Always on Display. Практически весь интерфейс Galaxy S9+ можно менять под себя, например, убирать меню и размещать программы только на рабочих столах, менять размер сетки, показывать или прятать кнопку «Меню», а также отключать индикаторы на значках. Кроме этого, можно даже сделать так, чтобы главный экран поворачивался в альбомный режим, что обычно в Android-смратфонах не доступно.

Ещё одна интересная настройка в интерфейсе — это возможность поменять отображение последних запущенных приложений с эскизов на список. Так можно быстрее ориентироваться и переключаться между последними программами. Ещё хочу похвалить стандартную галерею в Galaxy S9+, которая не только хранит и сортирует фотографии, но и автоматически умеет создавать коллажи, а также видео истории в зависимости от места или страны, где были сделаны снимки. Google Photo тоже подходит для этих целей, но так как я могу одновременно использовать несколько смартфонов, мне удобнее, что в стандартной галерее я вижу только те снимки, которые были сделаны именно на эту модель. Так как я часто получаю SMS-спам, а иногда и спам-звонки, то встроенная в Galaxy S9+ возможность блокировать их приходится очень кстати. Для этого нужно внести сообщение или звонок в список нежелательных, и они больше не будут беспокоить. Кроме этого, для определённых сообщений можно просто отключить оповещения. Это удобно, если есть необходимость получать от магазинов SMS с информацией о распродажах и акциях, но не хочется на них отвлекаться. 6,2-дюймовый дисплей Galaxy S9+ с разрешением 2960х1440 точек и соотношением сторон 18,5:9 отлично подходит для того, чтобы в одном окне открывать несколько приложений. В верхней части экрана я часто открываю YouTube, а в нижней новости или Twitter. Так более-менее получается решать две задачи одновременно, особенно когда хочется и посмотреть что-то, и почитать, а времени мало.

Для работы на смартфоне я в основном использую стандартный набор приложений: браузер, почта, заметки и тому подобное. На Android-смартфонах я всегда отдаю предпочтение Chrome и Gmail, всё-таки родные программы ни разу не подводили. Кроме этого, недавно все свои заметки перенёс в кросс-платформенный Simplenote, который подходит мне лучше всего, так как я кроме текста и ссылок ничего более сложного в заметках не храню. Если говорить о работе с документами, то в Samsung Galaxy S9+ сразу предустановлены приложения Microsoft Office, которыми можно пользоваться на смартфонах бесплатно. Но мне больше нравится набирать текст через iA Writer, который поддерживает Markdown, а также умеет синхронизироваться через Google Drive и Dropbox. Но вот программу Office Lens от Microsoft я считаю одной из лучших в своём классе, с её помощью можно сканировать документы, визитки, фото, а также изображения на доске. Если нужно сфотографировать и выровнять изображение презентации с проектора, то Office Lens очень выручает. Кроме этого, одно из очень важных для меня приложений в самом смартфоне — это диктофон, так я часто записываю информацию голосом, будь это просто комментарии на презентации или собственные мысли вслух. В диктофоне Galaxy S9+ для этого есть функция, которая переводит 5 минут голосовой записи в текст, но невероятнее всего то, что это действительно работает. Сам текст, понятное дело, сразу не получается идеальным, но на его редактирование уходит меньше времени, чем если расшифровывать запись самому. Ещё одно приложение, без которого мне уже сложно представить работу на смартфоне — это клавиатура Grammarly. Она очень сильно выручает, если нужно переписываться на английском языке, так как проверяет правописание и грамматику. Сам сервис Grammarly, кстати, разрабатывают в Киеве. Также отмечу приложение Samsung Members, которое предустановлено на Galaxy S9+ и включает в себя разнобразные акции и предложения, которыми может воспользоваться владелец смартфона. Например, можно получить бесплатный билет в кино, скидку в ресторане или урок игры на гитаре.

Для того, чтобы разделить на Samsung Galaxy S9+ личные и рабочие задачи, можно использовать в смартфоне функцию «Защищённая папка», которая позволяет шифровать файлы, а также создавать копии приложений, доступных на смарфоне. В итоге получается отдельная защищённая область, в которой можно разместить рабочие файлы и приложения. В плане безопасности данных смартфон в целом предлагает не только шифрование и сканер отпечатков пальцев, но также функцию распознавания лица и радужки глаза. Последние две опции при этом умеют комбинироваться в «Интеллектуальное сканирование», которое ускоряет процесс распознавания и позволяет разблокировать смартфон в очках. Это работает не так безотказно, как сканер отпечатков пальцев, но не могу не отметить, что после последних обновлений прошивки точность и скорость работы «Интеллектуального сканирования» немного выросла.

Galaxy S9+ для развлечений С рабочими задачами немного разобрались, теперь стоит написать о том, что Galaxy S9+ умеет в плане развлечений. Как и положено флагману, он работает на основе производительной платформы, которая состоит из процессора Exynos 9810 и графики Mali-G72, а также включает 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить. В Galaxy S9+ я использовал свою карту памяти Samsung, на которую перенёс фото и видео, в то время как в более быстрой памяти смартфона хранились игры. На смартфоне я играл в Star Wars: KOTOR, XCOM, Banner Saga, Old Man Journey и в Stranger Things: The Game. Две последние игры не сильно требовательные, а вот первые три до сих пор могут подтормаживать на некоторых смартфонах. Samsung Galaxy S9+ к ним, конечно же, не относится, играть на смартфоне комфортно. При этом все перечисленные игры хорошо подстраиваются под соотношение сторон 18,5:9. Во время запуска игры на Galaxy S9+ смартфон предлагает установить приложение Game Tools, которое собственно и позволяет подстраивать игры под весь экран, а также блокировать оповещения и клавиши, чтобы избежать случайных нажатий. Здесь же можно сделать скриншот или начать записывать видео игры. Экран Galaxy S9+ поддерживает HDR, что позволяет воспроизводить видео c широким динамическим диапазоном яркостей. Для того, чтобы включить эту возможность, нужно в настройках включить опцию «Улучшение качества видео». Самый же простой способ посмотреть видео в HDR на смартфоне — это YouTube. Некоторые ролики в сервисе его поддерживают. Кроме этого, если есть подписка, то HDR видео можно смотреть на Netflix. В остальном, нужно будет самостоятельно озаботиться о поиске соответствующего контента.

Для прослушивания музыки Samsung Galaxy S9+ предлагает пользователю стереодинамики, 3,5 мм разъём для наушников и Bluetooth 5.0. За всё время со смартфоном я использовал все эти возможности и рад, что в Samsung пока не отказались от проводных наушников. Тем более, что компания кладёт в комплект с Galaxy S9+ наушники от AKG, которые являются лучшими из тех, что в принципе можно найти в коробке со смартфоном. Для улучшения качества звука Samsung использует программное обеспечением Dolby Atmos, которое делает звук объёмнее. Если просто активировать эту опцию из шторки оповещений, то она будет работать в автоматическом режиме, пытаясь определить тип аудио: музыка, кино или голос. Но в настройках смартфона можно вручную выбрать профиль звучания, в зависимости от того, какой больше нравится. Ещё одна интересная особенность Samsung Galaxy S9+ в плане звука, это возможность использовать смартфон в качестве двух источников звучания для двух разных выходов. Например, можно дать ребёнку поиграть на Galaxy S9+ в какую-нибудь игру в наушниках, а в это время стримить музыку из Google Music на беспроводную колонку.

Galaxy S9+ в автомобиле Автомобиль — это ещё одно место, где я провожу много времени со смартфоном, используя его для навигации и в качестве медиапроигрывателя. Например, Galaxy S9+ можно напрямую подключить к аудиосистеме машины через AUX-кабель, который вставляется в 3,5 мм разъём. Но в более современных автомобилях это реализовано ещё удобнее благодаря системам MirrorLink и Android Auto. На прошлой неделе у нас на тест-драйве был новый Seat Arona, так что как раз была возможность попробовать, как смартфон работает через эти системы. Начну с MirrorLink. По сути, это обычная трансляция экрана смартфона на дисплей мультимедийной системы автомобиля, но у Samsung для этого есть отдельный интерфейс Car Mode. Он автоматически скачивается и запускается при первом подключении Galaxy S9+ через MirrorLink, и предлагает пользователю набор приложений, которые могут пригодиться в автомобиле. Это доступ к набору номера, сообщениям, а также музыке и картам. При этом в качестве музыкального проигрывателя можно использовать Google Music, а для навигации карты Google или Waze. Кроме этого, здесь также есть экран с виджетами, который показывает плеер и прогноз погоды. В целом, если автомобиль не поддерживает Android Auto, но в нём есть MirrorLink, то такой системой вполне можно пользоваться, хотя она хуже работает с голосовыми командами. Что касается Android Auto, то приложение для запуска этой системы не доступно в украинском Google Play, его приходится скачивать и устанавливать из других источников. Не знаю, почему в Google пошли на такие ограничения, но такая проблема есть и компания пока не спешит её решать. При этом, если скачать и установить Android Auto, то система будет работать без проблем, единственное, локализация будет не полной. Все настройки будут на английском, но приложения будут с той локализацией, которая выбрана основной на смартфоне. Так что в целом, пользоваться можно, тем более, что работает Android Auto на Galaxy S9+ отлично. Важное отличие этой системы в том, что она поддерживает не только программы Google, но и установку некоторых сторонних приложений. Например, можно поставить PocketCast для прослушивания подкастов, Deezer, TuneIn Radio, а также самые разные приложения для аудиокниг и разнообразные мессенджеры. Последние, к слову, поддерживаются не для того, чтобы пользователь отвлекался от набора текста во время поездки, а для возможности ответить на сообщение голосом. Эта функция работала просто отлично. Во-первых, Android Auto хорошо умеет читать входящие сообщения, будь они на английском, украинском или русском языке, во-вторых, на них можно точно так же ответить голосом и система преобразует его в текст. Собственно, пользоваться Samsung Galaxy S9+ в современном автомобиле очень комфортно, единственный минус в том, что Android Auto нельзя скачать из украинского Google Play. Но если не хочется искать и устанавливать приложение из сторонних источников, то Car Mode тоже будет полезен в автомобиле, хотя он и не такой функциональный, как Android Auto. Также отмечу, что некоторые современные автомобили уже оснащаются беспроводной зарядкой по стандарту Qi. Параллельно с Seat Arona у нас на тесте был Hyundai i30, в котором есть специальная ниша для смартфона. Достаточно просто положить на неё Samsung Galaxy S9+, и он начинает заряжаться. Это удобно, и является хорошим заделом на будущее, учитывая, что Google планирует реализовать беспроводное подключение к Android Auto.

Автономность В Samsung Galaxy S9+ установлен аккумулятор на 3500 мАч, которого мне хватало на чуть больше, чем день активного использования. При этом «активное» в моём случае — это постоянное подключение к интернету через Wi-Fi, 3G и LTE, фоновая синхронизация приложений, работа с почтой, браузером, мессенджерами, соцсетями, прослушивание музыки в машине и навигация, чтение книги вечером, а также игры и просмотр видео. Звонить не очень люблю, но всё равно приходится говорить в день по телефону 10-20 минут. Чаще всего я подзаряжал смартфон с утра примерно 30-40 минут в машине от USB, а ставил его на полноценную зарядку только около 12 часов дня. При этом, заряжать Galaxy S9+ можно как через быструю проводную зарядку, так и беспроводную. Именно последнюю я чаще всего использовал для подзарядки, когда она уже подключенная стоит на столе, то проводную зарядку даже лень искать. В целом, мои ожидания в плане автономности Samsung Galaxy S9+ оправдал, хотя всегда хочется, чтобы было больше. Но если смартфон у меня полностью не разряжается к вечеру, и его не нужно ставить на зарядку ночью, то я считаю это хорошим результатом.