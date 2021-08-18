Опыт использования Galaxy S21+

Еще несколько лет назад украинский рынок Android-флагманов был намного разнообразнее. Сейчас же он сводится буквально к нескольким брендам, важное место среди которых занимает компания Samsung. Этот год пока выдается у производителя довольно удачным, новая линейка флагманов получила более узнаваемый дизайн и сбалансированный набор характеристик. Что в месте с традиционным летним снижением цен подстегивает продажи моделей. Поэтому я решил вернуться к Galaxy S21+ в формате опыта использования. Смартфон занимает «золотую середину» во флагманской линейке производителя, он крупнее базового S21, и уступает топовой модели S21 Ultra в основном набором камер. На данный момент у Samsung — это флагман рассчитанный на массового потребителя. Так что давайте посмотрим, как он показывает себя в длительной эксплуатации.

Дизайн, износоустойчивость

Внешний вид Galaxy S21+ с лицевой панели мало кого удивит, модель выглядит практически как любой современный смартфон Samsung. Единственное, флагман в нем выдают тонкие рамки вокруг дисплея, у более доступных аппаратов они немного больше.

Тыльная часть смартфона намного интереснее, блок камер здесь включает три модуля, они совмещены в металлический выступ, который плавно перетекает в рамку корпуса. Ни один другой производитель пока не использовал подобный дизайн, поэтому Galaxy S21+ остается узнаваемым.

Мне достался аппарат в черном цвете с матовым стеклом задней крышки, и как по мне, то это один из лучших вариантов данной модели. Матовое стекло не только практически не собирает отпечатки, но и очень приятное тактильно, смартфон не хочется прятать в чехол.

Я пользовался Galaxy S21+ на протяжении двух месяцев как в чехле, так и без него и могу отметить, что корпус у аппарата довольно стойкий к появлению царапин. Уже из коробки смартфон идет с защитной пленкой на экране, она достаточно быстро покрывается мелкими царапинами, но с функцией защиты дисплея справляется хорошо. Что удобно, у S21+ плоский экран, поэтому на него довольно просто приклеить новую пленку или защитное стекло.

Если не ронять смартфон на твердые и неровные поверхности, то естественный износ корпуса вполне щадящий, металлическая рамка может покрыться мелкими царапинами, на матовом стекле могут появиться небольшие потертости. Но в целом они не сильно бросаются в глаза, и тем более никак не влияют на работу аппарата.

С чехлом, безусловно, защита будет лучше, я периодически использовал фирменный кейс Samsung LED Cover, он отлично защищает все грани корпуса, но делает его заметно толще. Смартфон действительно тактильно приятнее использовать без чехла, но только если уверены, что он не будет у вас падать. Защитное стекло Gorilla Glass Victus в целом довольно прочное, но его все равно можно повредить при ударе об асфальт.

У Galaxy S21+ есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Я не пробовал плавать со смартфоном, но пару раз попадал под сильный дождь и периодически мыл его корпус под краном. Удобно, когда готовишь и можешь не переживать, что смартфон лежит рядом, ведь его можно помыть. По крайней мере, такое попадание воды он без проблем выдерживает.

Удобство использования

Galaxy S21+ во флагманской линейке Samsung занимает, как по мне, довольно выгодную позицию, аппарат немного меньше и тоньше топового S21 Ultra, но может предложить более крупный экран, чем базовый S21. Размеры смартфона составляют 161,5х75,6х7,8 мм при 6,7-дюймовом дисплее, который по сути является фронтальной панелью.

Аппарат довольно хорошо лежит в руке, чему способствует не очень широкий и вытянутый корпус. Вес в 200 граммов я бы назвал довольно большим, но с оговоркой, так как смартфон ощущается более легким, чем есть на самом деле. Думаю, не в последнюю очередь из-за небольшой толщины.

Соотношение сторон экрана 20:9 удобное как для просмотра контента в горизонтальном положении, так и видео в вертикальном. В свою очередь, ширины дисплея достаточно для комфортного набора текстов на виртуальной клавиатуре.

Особых претензий к эргономичности смартфона у меня нет, разве что клавиша регулировки громкости находится высоковато, если вы привыкли держать аппарат во время разговора правой рукой, то до нее проблематично дотягиваться, не перехватывая корпус. Но не могу сказать, что это доставляет большие неудобства, так как регулировать громкость во время разговора приходится не часто.

Для безопасности, платежей, ну и собственно для разблокировки Galaxy S21+ есть сканер отпечатков пальцев. Он ультразвуковой и расположен под стеклом дисплея в его нижней части. Как раз в той области, на которую удобно попадать большим пальцем правой или левой руки. Сам сканер крупнее, чем в прошлом поколении флагманов Samsung, и стал срабатывать более точно и быстрее. Разблокировка экрана занимает буквально секунду, причем сканер срабатывает еще быстрее, остальное время уходит на анимацию интерфейса.

Скорость работы и приложения

В моей версии Galaxy S21+ использовался процессор Exynos 2100, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Работал смартфон под управлением операционной системы Android 11 с интерфейсом OneUI 3.1. Платформа смартфона в такой конфигурации обеспечивала плавную анимацию и высокую скорость работы в приложениях. В этом году у Samsung получился довольно сбалансированный процессор, он достаточно быстрый для любых задач на Android, у него не высокое энергопотребление, и соответственно, он меньше греется под нагрузкой.

У меня на смартфоне установлено больше 60 приложений, все они работали на Galaxy S21+ без каких-либо проблем, а 8 ГБ оперативной памяти было достаточно для комфортной работы в режиме многозадачности. Кроме этого, если открыть в Chrome больше десятка вкладок с сайтами, то переключаться между ними можно без перезагрузки страниц.

В этом поколении своих флагманов компания убрала возможность расширить память картами microSD, что было ожидаемо, так как скорость встроенного накопителя UFS 3.1 сильно превышает возможности карт памяти. В базовой версии смартфона, как у меня, доступно 128 ГБ памяти, из них 21,78 ГБ занимает система. В моем случае программы, в том числе игры, заняли еще 32,56 ГБ, в итоге было использовано 50% накопителя. Учитывая, что фото и видео я храню в Google Photo и OneDrive, базового объема мне хватает с хорошим запасом.

Приложения для Android, которые я использую чаще всего — это почта Gmail, браузер Chrome, мессенджеры Facebook и Telegram, список задач Microsoft To-Do и заметки OneNote, плюс стандартная камера и галерея. Для просмотра и редактирования документов в основном использую Google Docs, чуть реже Word. Для сканирования документов очень нравится, как работает Microsoft Lens, и что сканы можно сразу сохранить в OneDrive. В последний, к слову, также делаю бекап фото и видео, так как с подпиской Office 365 доступно 1 ТБ облачного хранилища, а с отменой бесплатной загрузки в Google Photo не хочется отъедать много памяти у Gmail.

Для навигации стал чаще использовать Waze и недавно нашел удобное бесплатное приложение на основе OpenStreetMap под названием Organic Maps с возможностью прокладывать не только автомобильные и пешеходные маршруты, но также общественным транспортом и велосипедом, причем с указанием перепада высоты, что в Киеве актуально. Также недавно в программе появилась поддержка Android Auto, но для навигации в машине Waze пока вне конкуренции.

Мультимедийные возможности

6,7-дюймовый дисплей Galaxy S21+ с матрицей Dynamic AMOLED 2X, разрешением 2400 х 1080 точек, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1300 нит отлично подходит для просмотра видео. Интерфейс OneUI умеет автоматически определять приложения для просмотра видео контента и в настройках можно выбрать для них повышенный режим яркости, что делает цвета на экране более насыщенными.

Для выведения звука в режиме стерео в смартфоне есть два внешних динамика, один находится на нижней грани, а второй совмещен с разговорным. В этом поколении своих флагманов компания Samsung немного увеличила громкость, и если прошлое звучало вполне громко и объемно, то в новом вообще очень комфортно смотреть видео, играть в игры, и даже слушать музыку. Динамики на максимальной громкости не хрипят, но и сильных басов от них ждать не стоит.

Наушники к Galaxy S21+ можно подключать проводным и беспроводным способом, но первый в моей модели использования полностью умер. Со смартфоном я использовал полностью беспроводные внутриканальные наушники Galaxy Buds Pro, одну из лучших моделей в этом форм-факторе. И так как это устройства одного производителя, то они отлично взаимодействуют друг с другом, начиная от подключения и заканчивая прослушиванием музыки.

В OneUI 3.1 реализована поддержка технологии Dolby Atmos с четырьмя предустановленными профилями воспроизведения. Кроме этого, можно менять настройки встроенного эквалайзера и подстраивать звучание под особенности своего слуха с помощью функции Adapt Sound.

В целом, аппарат отлично справляется с просмотром видео через YouTube или Netflix, а также с прослушиванием музыки со Spotify или YouTube Music.

В автомобиле

Немного затрону тему использования Galaxy S21+ в авто, так как для меня это был довольно частый сценарий работы со смартфоном. В аппарате есть поддержка Android Auto, соответствующий пункт можно найти в настройках, где можно выбрать базовые опции из разряда какие приложения и оповещения показывать, а также какую тему оформления использовать.

Я подключал S21+ к системе инфотейнмента в Peugeot 2008, авто оснащается 7-дюймовым сенсорным дисплеем и выводит на него интерфейс Android Auto через проводное подключение. Сама автомобильная система от Google предлагает водителю полезный в дороге набор приложений. С ее помощью можно слушать музыку со Spotify и YouTube Music, подкасты, аудиокниги в Megogo и Google Play Books, просматривать запланированные события и даже получать прогноз погоды.

Но, пожалуй, самое основное — это поддержка разных сервисов для навигации. Я чаще всего использовал Waze, который прокладывает не только маршрут поездки с учетом автомобильных пробок, но и предоставляет информацию о лимитах скорости, а также данные, оставленные самими пользователями.

Для поездок по знакомым маршрутам, но с отслеживанием тех же пробок, можно также использовать карты Google. В них, кстати, немного проще искать точки интереса, сам поиск работает лучше.

Из приложений, не связанных с Android Auto, в авто использовал только фирменную утилиту Peugeot. Она синхронизируется с бортовым компьютером машины, предоставляя информацию о запасе хода, пробеге, расходе, и если ввести стоимость топлива, то может рассчитывать стоимость каждой поездки, что довольно удобно.

Камеры и обработка снимков

Смартфон оснащается тремя основными модулями камер:

12-мегапиксельной широкоугольной с матрицей 1/1.76 дюйма, диафрагмой f/1.8, фазовым автофокусом с технологией Dual Pixel и оптической стабилизацией;

64-мегапиксельной широкоугольной с матрицей 1/1.72 дюйма, диафрагмой f/2.0, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией — данный модуль обеспечивает оптическое приближение при 1,1х, а также гибридное при 3х, 4х, 10х, 20х и 30х приближении, то есть работает в качестве телефото-камеры;

12-мегапиксельный сверхширокоугольный с матрицей 1/2.55 дюйма, диафрагмой f/2.2, углом обзора 120 Градусов и электронной стабилизацией.

Данный набор из широкоугольного, телефото модулей и «сверхширика» я считаю одним из самых удобных, так как он обеспечивает широкие возможности для съемки объектов в разных условиях. Три такие камеры в смартфоне — это, пожалуй, необходимый минимум для современного смартфона.

Все три модуля обеспечивают, по моему мнению, высокое качество съемки. Сами камеры не сильно изменились по сравнению с прошлым поколением, но в Samsung хорошо поработали над постобработкой и цветопередачей.

Чаще всего я снимал на 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, эта камера запускается первой, и отлично подходит для быстрой съемки. Кроме этого, у нее самая крупная диафрагма и матрица, по сравнению с двумя другими, поэтому она лучше делает ночные снимки.

В режиме телефото камеры, смартфон позволяет приближать объекты съемки. По умолчанию камера переключается на гибридный 3х зум, который можно увеличивать вплоть до 30х. По сути происходит кроп с 64-мегапиксельной камеры, который с 3х до 10х обеспечивает довольно детальные снимки. Дальше качество начинает страдать, хотя и немного вытягивается алгоритмами постобработки.

«Сверхширик» в Galaxy S21+ обеспечивает больший захват сцены во время съемки, как правило, его удобно использовать для пейзажей, архитектуры или просто когда надо снять большую компания.

Для обработки снимков на смартфоне я пользовался несколькими инструментами. Если нужно что-то быстро поправить, то для этого отлично подходит встроенный в галерею OneUI 3.1 редактор изображений. Он предлагает весь необходимый набор возможностей, можно обрезать фото, выравнивать, поворачивать, регулировать яркость, экспозицию, контраст, подсветку и тени, а также накладывать на снимок фильтры и эмодзи.

Для более расширенных возможностей редактирования я использую бесплатный клиент Snapseed, реже Lumii, а для ретуширования отлично подходит Retouch.

Автономность и зарядка

Одной из причин того, что вес смартфона достигает 200 граммов является встроенный аккумулятор на 4800 мАч, довольно внушительный как для модели с толщиной корпуса 7,8 мм. Но он полностью себя оправдывает, аппарат без проблем выдерживает больше дня активного использования.

У меня это обычно 5-6 часов активного экрана, при которых если снять S21+ с зарядки, то до 12:00 следующего дня можно обойтись без подзарядки. Но так у меня бывает крайне редко, в основном когда за компьютером, то подзаряжаю смартфон на беспроводной зарядке или подключаю кабелем.

Порт USB Type-C дает полную свободу в выборе зарядных устройств, что сглаживает факт отсутствия блока питания в комплекте. Я, например, заряжаю смартфон либо беспроводной зарядкой, либо блоком питания от ноутбуков. Аппарат без проблем заряжается от БП с Power Delivery на 30 Вт и на 65 Вт. Но максимально он может использовать только 25 Вт.

В итоге

После продолжительного использования Galaxy S21+ оставляет приятные впечатления, модель понравилась не очень крупными размерами при довольно крупном экране, хорошей производительностью, автономностью и возможностями камер. Для повседневного использования, как для работы, так и развлечений, аппарат подходит отлично. В актуальной линейке флагманов Samsung, это, пожалуй, сейчас самая сбалансированная модель. Безусловно, в ней хотелось бы более выразительного дизайна фронтальной панели, возможно новых решений селфи-камеры, но отчасти это компенсируется уникальным блоком камер на тыльной части. Кроме этого, плоский экран является более практичным решением, для которого проще подобрать защитную пленку или стекло. В общем, если вы ищете смартфон на каждый день, и вам важен крупный дисплей, производительность, автономность и хороший набор камер, то обязательно присмотритесь к Galaxy S21+.