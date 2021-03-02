Обзор Galaxy S21 Ultra

Обзор Galaxy S21 Ultra

В прошлом году компания Samsung впервые расширила флагманскую линейку смартфонов моделью с названием Ultra, подразумевая, что она должна стать самым технологичным предложением на этом рынке. Но в итоге идея свелась не столько к технологиям, сколько к большим цифрам, и прошлогодний Galaxy S20 Ultra получил самый большой в линейке экран, самую крупную матрицу камеры, 100-кратный зум, самый ёмкий аккумулятор. Тем не менее, младшие модели S20 и S20+ всё ещё выглядели более рациональной покупкой, да и по возможностям не сильно отставали от «ультра-флагмана». Поэтому в этом году в Samsung снова изменили S-серию, Galaxy S21 и S21+ немного упростили, а вот Galaxy S21 Ultra наоборот, получил ряд интересных возможностей. Давайте посмотрим, как они помогают в решении повседневных задач. Линейка Samsung Galaxy S21 Ultra Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 6 32 950 − 47 048 грн Диапазон цен:

Дизайн и материалы В Galaxy S21 Ultra компания Samsung изменила дизайн тыльной панели корпуса. Блок камер остался таким же крупным, но теперь выполнен из алюминия с матовым покрытием и включает пять объективов, прикрытых защитным стеклом. При этом он плавно перетекает в рамку корпуса, немного возвышаясь над тыльной панелью. Такой дизайн выглядит необычно и какое-то время к нему привыкаешь, но чем дольше пользуешься, тем больше понимаешь, что он очень удачный. Во-первых, блок камер позволяет Galaxy S21 Ultra выделяться на фоне других флагманов, смартфон действительно узнают, а во-вторых, новая конструкция добавляет прочности, уменьшая риск разбить или поцарапать объективы при падении. Остальные изменения в дизайне смартфона минимальные, но стоит отметить, что S21 Ultra представлен в двух новых цветах «фантомный чёрный» и «фантомный серый», и оба они имеют приятное на ощупь матовое покрытие тыльной крышки. Ко мне попала тестовая модель в чёрном цвете, и это одно из лучших оформлений корпуса, как визуально, так и тактильно, которые я видел за последние несколько лет. Фронтальную сторону Galaxy S21 Ultra занимает 6,8-дюймовый сенсорный дисплей, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass Victus, с небольшим отверстием под фронтальную камеру в верхней части. Как и в Note20 Ultra, в этой модели производитель использовал экран, который немного закругляется по бокам, визуально уменьшая рамки, но не настолько, чтобы искажать изображение. Размеры смартфона составляют 165,1 х 75,6 х 8,9 мм, он довольно крупный, но по высоте и ширине стал чуть меньше, чем прошлогодний S20 Ultra. А вот вес, наоборот, вырос и составляет 227 граммов. Корпус аппарата получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет ему выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут. Сканер отпечатков В Galaxy S21 Ultra обновился сканер отпечатков пальцев. Это по-прежнему ультразвуковой датчик, расположенный под дисплеем, но теперь нового поколения и от Qualcomm. Он физически стал крупнее, обеспечивая увеличенную площадь сканирования, а также прибавил в скорости и точности распознавания. В реальном использовании сканер отпечатков пальцев в S21 Ultra теперь работает так же быстро, как и самые продвинутые оптические датчики, но не требует яркой подсветки области сканирования и менее чувствителен к попаданию влаги.

Дисплей Galaxy S21 Ultra В этой модели производитель использовал 6,8-дюймовый сенсорный Dynamic AMOLED 2X дисплей с максимальным разрешением 3200х1440 точек и соотношением сторон 20:9. Экран поддерживает изменяемую частоту обновления, которая может опускаться до 10 Гц при отображении статического контента и повышаться до 120 Гц для более плавной анимации в интерфейсе, приложениях и некоторых играх. В настройках можно переключиться на частоту 60 Гц, но это практически не влияет на автономность смартфона, а вот разница в анимации интерфейса сразу бросается в глаза. По умолчанию разрешение дисплея установлено на уже привычное для флагманов Samsung Full HD+ (2400х1080 точек), но его можно переключить на максимальное 3200х1440 точек, и при этом сохраняется частота обновления 120 Гц. В S20 Ultra такой возможности не было. Качество самого экрана на очень высоком уровне, Samsung использует для своих топовых устройств самые новые матрицы, и S21 Ultra не стал исключением. Дисплей поддерживает HDR10+ и в автоматическом режиме его максимальная яркость достигает 1500 нит. У экрана есть два профиля отображения: «натуральный» и «яркий». Первый соответствует цветовому пространству sRGB, а второй DCI-P3 с более широким цветовым охватом. Натуральный: Яркий: В обоих режимах дисплей обеспечивает отличную цветопередачу, практически эталонную гамму и равномерную подсветку. Одним из нововведений в Galaxy S21 Ultra, по крайней мере для S-серии, стала поддержка пера S Pen, которое ранее являлось прерогативой линейки Galaxy Note и некоторых планшетов, а также ноутбуков Samsung. В этом году производитель заявил, что планирует расширить количество устройств, которые будут поддерживать S Pen, поэтому судьба серии Note пока остаётся открытой. Тем более теперь, когда перо можно использовать в другом флагмане Samsung. Хотя идея реализация S Pen в S21 Ultra немного отличается, перо не прячется в корпус смартфона, не входит в его комплектацию, а является одним из аксессуаров. Компания даже выпустила специальный чехол с пером, в котором оно крепится на левой грани. И это пока единственный вариант для того, чтобы носить S Pen на корпусе смартфона. Впрочем, так у пользователя больше свободы, если у него нет необходимости постоянно использовать перо, но он хочет периодически иметь его под рукой. Кроме этого, в отличие от того же Note20 Ultra в новом флагмане S Pen работает на основе технологии Wacom, а не через Bluetooth LE, хотя также понимает 4096 ступеней нажатия и угол наклона. Ко мне не попало отдельное перо, которое производитель выпустил для Galaxy S21 Ultra, но мне удалось без проблем использовать со смартфоном S Pen от планшета Galaxy Tab S7. Причём для этого не требовалось никаких дополнительных действий, перо автоматически распознавалось при поднесении к экрану. Оснащение В Украину Galaxy S21 Ultra поставляется на основе собственного процессора Samsung, получившего название Exynos 2100. Новый чип построен с использованием 5-нанометрового техпроцесса по схеме 1+3+4. С одним высокопроизводительным ядром Cortex-X1 с частотой 2,9 ГГц, тремя ядрами Cortex-A78 с частотой 2,8 ГГц и четырьмя энергоэффективными Cortex-A55, работающими на частоте 2,2 ГГц. По этой же схеме простроен процессор Qualcomm Snapdragon 888, который используется в S21 Ultra в некоторых странах, включая США. За обработку графики в смартфоне отвечает новый 5 нм ускоритель Mali-G78 MP14 с 14 вычислительными блоками. Объём оперативной памяти зависит от количества встроенной и составляет 12 ГБ для версий на 128 и 256 ГБ, а также 16 ГБ для 512 ГБ. В Samsung используют быструю память UFS 3.1, но в этот раз без возможности расширения с помощью карт памяти. Компания одной из последних отказывается во флагманских смартфонах от слота microSD, что в целом было ожидаемо, учитывая, что он занимает дополнительное место в корпусе и при этом карты памяти намного медленнее, чем встроенный накопитель. Сверху слот для SIM в Galaxy S21 Ultra, снизу в Note20 Ultra: С повсеместным использованием облачных сервисов базовой версии на 128 ГБ должно быть достаточно для большинства пользователей, но, как и в случае с прошлогодним S20 Ultra, хотелось бы видеть в новом «ультра-флагмане» минимум 256 ГБ встроенной памяти. Из беспроводных опций в Galaxy S21 Ultra есть NFC, Bluetooth 5.2 и новый стандарт подключения к беспроводному интернету Wi-Fi 6Е, который обратно совместим с предыдущими версиями. Флагман Samsung стал первым смартфоном на украинском рынке с его поддержкой и при начале продаж роутеров Wi-Fi 6E сможет подключаться к ним не только на стандартной частоте 2,4 ГГц и 5 ГГц, но и на пока менее загруженной 6 ГГц. Ещё одной особенностью S21 Ultra стала поддержка беспроводной технологии Ultra Wide Band (UWB). Его работу можно представить в качестве радара, который постоянно сканирует окружающее пространство и может обнаружить точное местоположение объекта, отслеживать его в реальном времени, а также обменяться с ним зашифрованной информацией. Благодаря этому системы с UWB способны понимать, приближается ли пользователь к запертой двери, и могут определить, находится ли он внутри или снаружи дверного проема. Они также могут решить, следует ли включать блокировку при достижении определенного положения. В реальном сценарии UWB может открыть гараж при приближении автомобиля или отпереть дверь в квартиру, когда пользователь к ней приблизится. В Samsung уже объявили, что работают с автопроизводителями над реализацией открытия и включения авто через UWB со смартфонов. То есть, практического применения технологии пока нет, но у неё довольно большие перспективы, в том числе для взаимодействия с устройствами умного дома. Комплект поставки Galaxy S21 Ultra За последние несколько лет комплектация флагманских моделей стала проще, сначала из неё начали пропадать наушники, а теперь и блоки питания. Компания Samsung тоже последовала этому тренду, поэтому коробка у Galaxy S21 Ultra почти в два раза меньше, а внутри вместе со смартфоном поставляется только кабель USB Type-C и скрепка для извлечения лотка SIM-карты. Но также стоит отметить, что с завода на экране устройства идёт защитная плёнка. Для части покупателей такая комплектация может стать недостатком, но оценивая свои привычки, связанные с подзарядкой смартфонов, не думаю, что в современном мире это будет большой проблемой. Ко мне часто приезжают тестовые смартфоны без коробки, и я давно не рассчитываю на комплектный блок питания. Поэтому в основном использую беспроводные зарядные станции, оставляя на них девайсы на ночь. Кроме этого, смартфон можно быстро подзарядить через блок питания от ноутбука, если в нём есть USB Type-C. В любом случае, для тех пользователей, которым будет необходим блок питания, выбор сейчас просто огромный, как оригинальных, так и от сторонних производителей. Baseus Wall Charger USB-C and USB PPS Quick Charge 30W with USB-C Cable White (TZCAFS-A02) Зарядные устройства для смартфонов, планшетов на от 379 грн Предложений: 5 Сравнить цены Samsung 25W PD Wall Charger White (EP-TA800XWEGRU) Зарядные устройства для смартфонов, планшетов на от 499 грн Предложений: 14 Сравнить цены

Скорость работы Galaxy S21 Ultra В процессоре Exynos 2100 компания Samsung пока отказалась от ядер собственной разработки, использовав производительную архитектуру от ARM, что вылилось в увеличении быстродействия сразу на 20-30% по сравнению с прошлогодним Exynos 990. В реальном использовании это заметно не так сильно, как в синтетических тестах, но можно констатировать, что запас производительности у Galaxy S21 Ultra стал больше. В тесте Geekbench 5 аппарат с последней версией прошивки набирает 1082 балла в однопоточном режиме и 3411 во многопоточном. Это отличный результат, который подтверждается реальным использованием, интерфейс и приложения на смартфоне работают очень быстро. С играми также нет проблем, даже с теми, которые оптимизированы не лучшим образом, например, с популярной Genshin Impact. Galaxy S21 Ultra с разрешением экрана 3200х1440 точек запускает игру на максимальных настройках графики при 60 кадрах в секунду. За 20 минут игры температура устройства повышается до 44 градусов Цельсия, его корпус становится тёплым, но не горячим, а FPSдержится на уровне 54-60 кадров в секунду. Графический ускоритель Mali-G78 MP14 хорошо справляется со своей работой. Игровая классика, такая как Star Wars KOTOR практически не нагружает смартфон, и он почти не греется. В стресс-тесте системы после 15 минут максимальной нагрузки, чего пока невозможно добиться в реальном использовании, процессор показал производительность на уровне 88% от максимальной. Это хороший показатель для мобильного чипа с пассивной системой охлаждения. В автомобиле Galaxy S21 Ultra работает на основе операционной системы Android 11 с интерфейсом One UI 3.1, в котором уже предустановлен Android Auto. Прямо в меню системы можно найти настройки автомобильного интерфейса, где можно выбрать какие приложения будут отображаться на экране системы инфотеймента машины и другие опции. В S21 Ultra есть возможность беспроводного подключения к Android Auto, но для этого в автомобиле должна быть его поддержка. Я использовал смартфон с тестовым Subaru Forester e-BOXER, и несмотря на то, что официально Android Auto в Украине всё ещё не работает, у системы нет проблем ни с запуском, ни с локализацией. Единственная неработающая функция – это Google Assistant, для его работы придётся менять язык на один из поддерживаемых. В Forester e-BOXER интерфейс Android Auto выводится на 8-дюймовый сенсорный дисплей с хорошими углами обзора и красочной картинкой. Подключение по проводу позволяет одновременно с работой Android Auto подзаряжать смартфон. Сама по себе система, как и раньше, обеспечивает доступ к некоторым приложениям смартфона, которые разработчики Android посчитали безопасными для использования в автомобиле. К ним относится навигация через Google или Waze, прослушивание музыки через YouTube Music, Spotify, другие поддерживаемые сервисы потоковой музыки, а также подкасты, радио и аудиокниги. Ещё Android Auto умеет показывать оповещения и зачитывать их голосом, и само собой через него можно совершать телефонные звонки, используя динамики и микрофоны в салоне авто. Galaxy S21 Ultra довольно крупный аппарат, поэтому не во всех авто для него может найтись подходящая ниша. Кроме этого, при выборе держателя, стоит учитывать вес смартфона, который составляет 227 граммов.

Камеры Galaxy S21 Ultra По сравнению с прошлогодним S20 Ultra новая модель получила четыре основных модуля камер, а также лазерный автофокус. В Samsung решили отказаться от идеи продвижения 100-кратного зума, эта функция осталась, но информация о ней исчезла с корпуса смартфона. А предыдущий 48-мегапиксельный фотомодуль с конструкцией перископа заменили на 10-мегапиксельный с 10-кратным оптическим приближением, дополнив его ещё одной 10-мегапиксельной телефото камерой с 3-кратным оптическим приближением. Ещё одним новшеством стала ревизия 108-мегапиксельного модуля, получившего название Samsung ISOCELL HM3. В него добавили технологию фазового автофокуса Super PD Plus для повышения точности автофокусировки, а также технологию Smart ISO Pro для расширения динамического диапазона. Она, пожалуй, самая интересная, так как обеспечивает одновременную съемку при высокой и низкой светочувствительности, а затем объединяет снимки в одно изображение с 12-битной глубиной цвета. И так как Smart ISO Pro не требует создания нескольких снимков с разной экспозицией для получения стандартного HDR-изображения, это должно снизить количество артефактов при съемке динамических сцен. В целом набор камер Galaxy S21 Ultra выглядит следующим образом: 108-мегапиксельный широкоугольный модуль с диафрагмой f/1.8, крупной матрицей 1/1,33 дюйма, фокусным расстоянием 24 мм, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом;

12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.2, матрицей 1/2,55 дюйма, автофокусом и электронной стабилизацией;

10-мегапиксельную телефото с оптической стабилизацией с 3-кратным оптическим приближением, матрицей 1/3,24 дюйма, диафрагмой f/2.4 и фокусным расстоянием 71 мм;

10-мегапиксельную телефото с конструкцией перископа, 10-кратным оптическим приближением, матрицей 1/3,24 дюйма, оптической стабилизацией, диафрагмой f/4.9 и фокусным расстоянием 240 мм;

лазерный автофокус;

40-мегапиксельный фронтальный модуль с автофокусом, матрицей 1/2,88 дюйма и диафрагмой f/2.2. Перед тем, как разобраться с качеством фото каждого модуля, начну с того, что позволяет система основных камер S21 Ultra, а именно возможность снимать с одной точки разные ракурсы, отдаляясь или наоборот приближаясь. Это примеры фото с одного места на «сверхширик», широкоугльный модуль, а также на два телефото: Можно долго сетовать на то, что количество объективов на тыльной стороне современных смартфонов постоянно увеличивается и такими темпами скоро займёт всю её площадь. Тем не менее, в случае Galaxy S21 Ultra набор камер, как по мне, вполне оправдан. Есть модуль для захвата большего объёма сцены, есть с высоким разрешением и хорошей детализацией, а также два телефото с разным оптическим приближением. Практически на любые ситуации во время съёмки. Но давайте посмотрим по-отдельности, на что они способны. 108-мегапиксельный широкоугольный модуль использует технологию объединения девяти пикселей в один благодаря чему размер одного пикселя увеличивается с 0,8 мкм до 2,4 мкм. Такой подходи позволяет камере снимать либо в максимальном разрешении 12000х9000 точек, либо имитировать 12-мегапиксельную матрицу с более высокой светочувствительностью. Последний вариант используется по умолчанию. Днём основная камера делает качественные снимки с хорошей детализацией, широким динамическим диапазоном и в целом правильной цветопередачей. Smart ISO Pro практически всегда удачно срабатывает, не теряя детали в самых светлых и самых тёмных областях изображения. При ночной съёмке детализация ожидаемо падает, но 108-мегапиксельный модуль захватывает достаточно много света, чтобы обеспечить хорошее, как для смартфона, качество снимков. Причём даже без использования ночного режима. В последнем случае камера склеивает несколько фото с разными параметрами, это улучшает детализацию и лучше прорабатывает свет, но немного теряет в динамичных кадрах. Как, например, на этой фотографии, где при съёмке в автоматическом режиме видны снежинки на фоне уличного фонаря: А с ночным режимом – нет: В условиях такого освещения разница между снимками не такая уж большая. Что однозначно плюс для нового модуля Samsung. Сверхширокоугольный модуль в Galaxy S21 Ultra в плане характеристик не изменился по сравнению с прошлогодним в S20 Ultra. Но в новом флагмане используется другой процессор для обработки изображений, что сказалось на постобработке. У «сверхширика» всё ещё нет оптической стабилизации, но днём это практически не замечаешь, электронная стабилизация справляется. При хорошем освещении камера позволяет захватывать больше сцены, обеспечивая достаточно высокую детализацию и правильно определяя баланс белого. Ночью в своей работе сверхширокоугольный модуль практически полностью полагается на алгоритмы постобработки. Так как и по светосиле, и по стабилизации уступает основной камере. Впрочем, машинное обучение в ночном режиме сегодня творит удивительные вещи, что в свою очередь позволяет «сверхширику» в S21 Ultra в целом показывать хорошее качество ночных фотографий, особенно как для камеры, в которой нет оптической стабилизации. Как уже написано выше, телефото модулей в Galaxy S21 Ultra сразу два и оба 10 мегапиксельные, но с разным фокусным расстоянием и приближением. Первый обеспечивает 3-кратный оптический зум, а второй 10-кратный. Такое решение на практике оказывается удачнее, чем использование гибридного приближения за счёт кропа сенсора с более высоким разрешением. Оба сенсора днём делают снимки с хорошим качеством и детализацией. Телефото 3х: Телефото 10х: Что интересно, гибридное приближение в камере S21 Ultra также есть, и позволяет увеличивать изображение до 30х и 100х. Но детализация при этом сильно падает. Приближение 3х, 10х, 30х и 100х: При плохом освещении обе камеры сильно теряют в детализации, но для них есть поддержка ночного режима, что позволяет немного улучшить фото. Фронтальная 40-мегапиксельная камера хорошо справляется с дневными фото, но и ночью захватывает достаточно много деталей. В итоге, как и прошлогодний «ультра-флагман», новая модель получила достаточно широкий набор возможностей для съёмки. Но и здесь подход стал более рациональным, вместо «фантастического» 100х приближения, качественные 3х и 10х камеры. Уже не говоря об улучшенном основном модуле. Аудио Для подключение проводных наушников в Galaxy S21 Ultra можно использовать порт USB Type-C, напрямую или через переходник на 3,5 мм разъём. А для беспроводного подключения используется протокол Bluetooth 5.2. В смартфон встроено два внешних динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, один находится на нижней грани, а второй совмещён с разговорными, и расположен в небольшом отверстии между экраном и верхней рамкой корпуса. Звучит аппарат очень громко и с неплохим объёмом, как для компактных динамиков. Автономность Galaxy S21 Ultra Как и в S20 Ultra, ёмкость встроенного в новую модель аккумулятора не изменилась и составляет 5000 мАч. Впрочем, обновлённая платформа позволила смартфону значительно улучшить автономность. В тесте Geekbench 4 под нагрузкой и при яркости дисплея 200 кд/м2 аппарат разрядился до 3% за 10 часов, что почти на два часа лучше результата прошлогоднего «ультра-флагмана». В реальном использовании можно рассчитывать на 1,5 дня работы в умеренном режиме, или одного дня, если пользоваться Galaxy S21 Ultra более активно. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 25 Вт по стандарту Power Delivery 3.0 и быструю беспроводную зарядку до 15 Вт. При этом и его самого можно использовать в качестве зарядной станции до 4,5 Вт для аксессуаров, таких как часы или наушники.