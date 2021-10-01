Опыт использования Galaxy Z Fold3

В этом году компания Samsung пересмотрела линейку своих смартфонов, отдав место «летних флагманов» моделям с гибкими экранами Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. Последним я пользуюсь вот уже две недели, и это довольно интересный опыт, который я решил оформить в соответствующую статью. В ней я расскажу о том, насколько смартфон удобный в использовании, как он выдерживает работу в качестве основного устройства, и что может предложить пользователям, привыкшим к моноблочным решениям.

Дизайн и материалы

Galaxy Z Fold3 — это уже третье поколение флагманского смартфона с гибким дисплеем от компании Samsung. Первой моделью в 2019 году стал Galaxy Fold, который мне тоже удалось попробовать в формате опыта использования, и на тот момент устройство выглядело вполне жизнеспособным, но с рядом компромиссов, из-за которых ему сложно было конкурировать с обычными смартфонами. Уже в следующей версии, вышедшей год спустя, компания Samsung значительно доработала конструкцию, обновила дизайн и улучшила прочность гибкого экрана.

В новом Galaxy Z Fold3 производитель снова доработал дизайн, но теперь с прицелом на компактность. Корпус модели в сложенном виде стал чуть меньше, его размеры составляют 158,2 х 67,1 мм, толщина в области шарнира достигает 16 мм, а ближе к краю — 14,4 мм. В раскрытом же положении аппарат намного тоньше — всего 6,4 мм, но зато крупнее — 158,2 х 128,1 мм.

В сложенном виде на фронтальной панели Galaxy Z Fold3 находится 6,2-дюймовый сенсорный дисплей с вырезом по центру верхней части под селфи-камеру. Рамки вокруг экрана стали тоньше, но в остальном дизайн смартфона в этой части не изменился по сравнению с Z Fold2.

Зато тыльная получила новый, более компактный блок камер, который смотрится аккуратнее, хотя и не такой самобытный, как в последней S-серии, и все еще выступает из корпуса.

Стекло задней крышки здесь матовое, оно не собирает отпечатки пальцев и тактильно приятное. Я вообще нормально отношусь к чехлам, тем более, в случае ценовой категории Z Fold3, но из-за толщины аппарат хочется носить как есть, и это довольно приятно. Смартфон увесистый (271 грамм), но хорошо лежит в руке благодаря узкому корпусу.

Раскрывать Galaxy Z Fold3 все еще удобнее двумя руками, шарнир в смартфоне отлично фиксирует половинки корпуса в любом положении, и в сложенном виде их не получается разъединить одной рукой без риска выронить аппарат. Но внешний дисплей смартфона позволяет решать любые задачи, которые могут возникнуть у пользователя на ходу, поэтому основной экран можно использовать, когда для этого есть необходимость, ну и свободные руки.

В раскрытом положении Galaxy Z Fold3 превращается в компактный планшет с тонким корпусом. Пользователь получает 7,6-дюймовый дисплей, прикрытый защитной пленкой, который по краям обрамляет немного выступающая из корпуса рамка. Диагональ гибкого экрана не изменилась по сравнению с Z Fold2, но он практически избавился от отверстия для камеры.

Почему почти? Потому что оно все еще есть, и включает 4-мегапиксельную камеру, но она теперь скрывается за полем пикселей, которые включаются, когда на дисплее отображаются светлые изображения, и выключаются на темных.

Закрывающие камеру пиксели крупнее, чем те, что в самой матрице экрана, поэтому выделяются и хорошо отличимы, но во время использования, если не смотреть на них прямо, они действительно меньше бросаются в глаза, сливаясь с изображением на дисплее.

Одним из главных нововведений в дизайне Galaxy Z Fold3 стала защита от воды по стандарту IPX8, который означает, что аппарат может выдержать погружение в чистую воду на 1,5 метра на время до 30 минут. Важно отметить, что защиты от попадания в корпус пыли в Fold3 нет, что связано с использованием шарнира, механические части которого пока не получается изолировать настолько хорошо, чтобы пройти сертификацию.

В целом, конструкция, дизайн и материалы смартфона изменились не сильно, но учитывая всю технологическую сложность устройств с гибким экраном, прогресс все равно впечатляющий. Чего только стоит защита от воды. Ну и уменьшение размеров с толщиной тоже радуют.

Износоустойчивость Galaxy Z Fold3

Я не пользовался предыдущим поколение Z Fold, но хорошо помню свой опыт с самым первым Galaxy Fold. Это было футуристическое, но не самое практичное устройство, и одной из главных проблем было мягкое покрытие гибкого дисплея, которое быстро покрывалось мелкими царапинами. В Galaxy Z Fold3 ее отчасти решили, на экран наклеена более прочная полимерная пленка с покрытием, похожим на олеофобное.

Я использовал смартфон без излишней осторожности, разве что выполняя рекомендации Samsung не надавливать на экран ногтем или другим твердым предметом, ничего не класть в него при складывании, но при этом за две недели на защитной пленке я нашел лишь несколько очень мелких царапин, и то не могу точно сказать, оставил ли их я, или те, кто тестировал смартфон до меня. В общем, пленка стала значительно прочнее, что и не удивительно, учитывая поддержку пера S Pen, о которой я расскажу ниже.

Безусловно, внутренний гибкий дисплей подвергается меньшему воздействию, так как в закрытом положении корпуса его защищают стеклянные панели Gorilla Glass Victus, а половинки экрана не соприкасаются. Тем не менее, обычные защитные пленки довольно легко царапаются даже от пальцев, поэтому радует, что компания неплохо поработала для решения этой проблемы. Если пленка все же повредится, то в Samsung предлагают обращаться в сервисный центр, компания в качестве сервисной поддержки один раз бесплатно меняет поврежденный экран.

Использование Galaxy Z Fold3 без чехла показало, что и стеклянные панели, и алюминиевая рамка, хорошо противостоят появлению царапин, но вес аппарата намекает, что в таком виде его лучше не ронять на твердые поверхности, по крайней мере, без чехла.

Дисплеи Galaxy Z Fold3

Смартфон оснащается двумя дисплеями. Основной экран гибкий и складывается внутрь корпуса, его диагональ составляет 7,6-дюймов, разрешение — 2208×1768 точек. Производитель использовал гибкую матрицу Dynamic AMOLED 2X с соотношением сторон 22.5:18, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+.

Экран отлично откалиброван и предлагает два варианта отображения цветов: насыщенный и натуральный. Первый обеспечивает цветовой охват на уровне DCI-P3, с эталонной гаммой 2.2, цветовой температурой на уровне 6500К и равномерную подсветку.

«Натуральный» режим менее красочный и предлагает 100% цветового пространства sRGB при том же уровне калибровки.

Внешний дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма, компания использовала ту же матрицу Dynamic AMOLED 2X, но с соотношением сторон 24.5:9 и разрешением 2268×832 точек. Кроме этого, экран получил частоту обновления 120 Гц, как и на основном гибком дисплее.

Режимы отображения цветов здесь такие же, собственно, как и уровень их калибровки, поэтому пользователь не заметит разницы при переходе с одного экрана на другой, они оба качественные.

«Насыщенный»:

«Натуральный»:

Отдельно отмечу момент, который связан с особенностью гибкого дисплея. Он складывается по центру и в этом месте тактильно ощущается переход между двумя половинками корпуса.

Визуально это тоже заметно, но только если смотреть на экран под углом, если же прямо, то место изгиба сливается с изображением на экране.

Сканер отпечатков

На правой грани корпуса смартфона, как в сложенном, так и раскрытом виде, находится емкостный дактилоскопический датчик. Он очень быстрый и точный, срабатывает меньше, чем за секунду. Его расположение, как по мне, тоже вполне удачное, на правую грань удобно попадать большим пальцем правой руки и указательным левой.

Всего в память смартфона можно добавить четыре отпечатка пальцев, но вот процесс их сканирования лично у меня вызвал вопросы. Дело в том, что добавление новых отпечатков возможно только, если аппарат находится в раскрытом положении.

Не знаю, почему в компании решили, что в сложенном виде половинка корпуса будет мешать сканированию, но это было бы намного удобнее. К счастью, эту процедуру нужно выполнить только один раз и дальше распознавание отпечатков пальцев одинаково точно и быстро работает независимо от того открыт или закрыт корпус устройства.

Работа с S Pen

Впервые для смартфона с гибким дисплеем в Galaxy Z Fold3 появилась поддержка перьев S Pen. Но не всех, компания Samsung выпустила для этой модели два специальных пера S Pen Fold Edition, которые не царапают полимерное покрытие гибкого экрана. Они продаются в качестве отдельных аксессуаров.

Ко мне вместе с аппаратом попала пассивная версия S Pen, которая автоматически распознается дисплеем при наведении. Кроме этого, есть Bluetooth-версия с поддержкой жестов и удаленного управления, например, для переключения слайдов презентации в PowerPoint.

Оба пера работают только с основным 7,6-дюймовым дисплеем Galaxy Z Fold3, что логично, так как внешний меньше по диагонали и на нем особо с пером не размахнешься.

Как и в других S Pen, версия для гибкого экрана распознает 4096 степеней нажатия, кончик пера имеет диаметр всего 1,5 мм и хорошо подходит для создания рукописных заметок, а также рисования.

Платформа и производительность

В отличие от S-серии, в которой Samsung для нашего региона использует собственные чипы, в смартфонах с гибким экраном компания устанавливает топовые процессоры от Qualcomm. В случае с Galaxy Z Flip3 — это Snapdragon 888, который включает три кластера ядер с частотой 1,8 ГГц, 2,42 ГГц и 2,84 ГГц. За обработку графики в этом решении отвечает ускоритель Adreno 660.

В моей версии смартфона также было установлено 12 ГБ оперативной памяти и встроенный быстрый накопитель UFS 3.1 с емкостью 256 ГБ.

Возможностей такой конфигурации более чем достаточно для комфортной работы с любыми приложениями, а также играми. Платформа обеспечивает плавную работу интерфейса и быстрый запуск приложений.

Другие возможности аппарата включают беспроводные модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), NFC и UWB. Для поиска спутников глобальных систем позиционирования есть модули A-GPS, GLONASS, GALILEO и BDS.

Интерфейс и многозадачность

Galaxy Z Fold3 работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой One UI 3.1.1. Интерфейс оптимизирован для гибкого экрана и работы с двумя дисплеями.

Начну с того, что система обеспечивает бесшовный переход между внешним и внутренним экраном. Например, можно начать отвечать на сообщение электронной почты на внешнем, и раскрыв гибкий дисплей продолжить набор текста с того же места, но на более крупной виртуальной клавиатуре. Впрочем, в обратную сторону это не работает, при закрытии смартфона экран блокируется и после разблокировки пользователь видит рабочий стол.

Сам интерфейс One UI 3.1 визуально и по логике использования не отличается от других топовых аппаратов Samsung, но для гибкого экрана есть несколько интересных фишек.

Например, в интерфейсе камеры, если сложить аппарат наполовину, видоискатель переходит на одну часть гибкого дисплея, а на второй отображается кнопка спуска затвора и предварительный просмотр последней фотографии. В таком положении довольно удобно снимать самого себя на фото, видео или проводить встречу в Zoom.

Этот же режим поддерживается в YouTube, в одной части гибкого экрана показывается видео, а в другой комментарии. Так довольно удобно смотреть прямые трансляции.

Но нужно отметить, что не весь софт хорошо адаптирован под гибкий дисплей. Приложения социальных сетей, такие как Facebook и Twitter не используют преимущества более крупного экрана, растягивая контент, а не масштабируя его. Instagram вообще нашел забавный способ решить эту ситуацию, они не масштабируют интерфейс приложения под широкий экран, а просто показывают его в оригинальном размере с размытием фона по бокам.

Но в остальном, в раскрытом виде гибкий экран обеспечивает достаточно пространства для работы на одном экране с несколькими приложениями.

Например, часть этого материала я набирал на виртуальной клавиатуре Galaxy Z Fold3, расположив окно Google Docs рядом с браузером для поиска информации. Точно так же можно в одном окне открыть Zoom и редактировать документ или презентацию с коллегами.

Расположение двух приложений рядом, не единственная опция в многозадачном режиме, любую программу можно вывести поверх остальных, либо открыть несколько отдельных окон, почти как в Windows.

В автомобиле

В Galaxy Z Fold3 есть встроенная поддержка Android Auto, смартфон корректно распознается мультимедийной системой автомобиля, по крайней мере, в Peugeot 2008 с этим никаких проблем не было.

В настройках смартфона можно выбрать, какие программы и в каком порядке будут отображаться при подключении к автомобилю. Из соображений безопасности это не все приложения, доступные на Galaxy Z Fold3, и часть из них поддерживает только голосовое управление, а также зачитывание входящих сообщений, это, в частности, Viber, Telegram и Facebook Messenger.

В остальном основные программы Android Auto включают навигацию, я использовал Waze и Google Maps, а также сервисы прослушивания музыки (Spotify, YouTube Music), подкастов (Google Podcasts, Podcast Republic) и аудиокниг через Google Play Books.

Из нововведений Android Auto отмечу набор игр GameSnacks, в которые можно играть на мультимедийном экране автомобиля, когда он не двигается.

Возможности камер Galaxy Z Fold3

Смартфон оснащается системой из трех основных камер:

12-мегапиксельной сверхширокоугольной с диафрагмой f/2.2, пикселями размером 1,12 мкм, электронной стабилизацией и углом обзора 123 градуса;

12-мегапиксельной широкоугольной с автофокусом Dual Pixel, диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией и более крупными пикселями размером 1,8 мкм;

12-мегапиксельной телефото с фазовым автофокусом, диафрагмой f/2.4, оптической стабилизацией, пикселями размером 1 мкм, 2-кратным оптическим приближением и 10-кратным гибридным.

Днем основная 12-мегапиксельная широкоугольная камера делает качественные снимки с широким динамическим диапазоном и в целом правильным балансом белого. Уровень детализации, несмотря на не самое большое разрешение сенсора, остается на хорошем уровне. Сам модуль, по сути, тот же, что и в Galaxy S21 и S21+, но с немного другой постобработкой, которая выливается в чуть более красочное изображение.

При плохом освещении детализация камеры снижается, появляется больше шумов, и здесь выручает ночной режим, который вытягивает свет и детали. Обработка при этом не очень агрессивная, алгоритмы мягко обходятся с изображением модуля, так как ограничены его разрешением.

12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор позволяет делать фото с углом обзора 123 градуса, программное обеспечение немного корректирует искривления по краям снимка. Днем такая камера отлично подходит для съемки пейзажей и архитектуры.

Но вот ночью диафрагма f/2.2 не позволяет захватывать больше света, а отсутствие оптической стабилизации повышает риск смазывания фото. Ночной режим немного сглаживает эти недостатки, но детализация здесь все равно хуже, чем в основном модуле.

12-мегапиксельная телефото камера обеспечивает 2-кратное оптическое приближение, и при большом количестве света за счет диафрагмы f/2.4 делает резкие снимки, захватывая больше деталей.

Но ночью с ней такая же ситуация, как и со «сверхшириком», за тем лишь исключением, что оптическая стабилизация здесь компенсирует дрожание рук и детализация в ночном режиме получается лучше.

В целом, как для топовой модели, которая не пытается конкурировать с фото флагманами Galaxy Z Fold3, оказывается хорошим решением для повседневной съемки.

Кроме основных камер, в смартфоне также есть два модуля для селфи и видеозвонков. Один находится в вырезе внешнего экрана и оснащается 10-мегапиксельным сенсором, диафрагмой f/2.2, пикселями размером 1,22 мкм и углом обзора 80 градусов.

Второй расположен в вырезе гибкого экрана и прячется за массивом пикселей. Разрешение этой камеры меньше — 4 мегапикселя, а диафрагма, наоборот, больше — f/1.8.

Но основное ее предназначение — это видеозвонки, все же качество снимков на 10-мегапиксельный модуль выше. Зато с ней смартфон можно раскрыть наполовину, поставить в удобном месте и провести совещание, имея перед глазами необходимую информацию.

Аудио, видео, игры

Сама концепция смартфона с двумя экранами, один из которых гибкий и раскладывается в довольно крупную 7,6-дюймовую панель предполагает, что на нем будет удобно не только работать, но и просматривать контент или играть в игры. В целом так и есть, но с небольшими нюансами.

Начну с мультимедийных возможностей, которые в Galaxy Z Fold3 в первую очередь представлены двумя внешними динамиками, причем они действительно отдельные, и расположены на нижней и верхней грани корпуса. На сегодняшний день это самые громкие динамики, которые мне приходилось слышать в смартфоне. Его вполне можно использовать в качестве портативной колонки.

Смотреть видео на Galaxy Z Fold3 можно как на внешнем 6,2-дюймовом, так и на основном гибком 7,6-дюймовом дисплее. Последний имеет соотношение сторон 22.5:18, поэтому видео в самом популярном формате 16:9 будет оставлять черные полосы сверху и снизу. Но пользователь все равно получает довольно большую картинку, поэтому смотреть видео комфортно, и если сцены в нем позволяют, то его можно растянуть на весь экран, например, при просмотре интервью на YouTube.

А вот в играх крупный основной дисплей Galaxy Z Fold3 показывает себя во всей красе, играть на нем одно удовольствие, учитывая, что получаешь картинку как на планшете, но с более компактными размерами.

Мне во время использования как раз пришла мысль, что именно таким и должен быть игровой смартфон, то есть с относительно компактным корпусом, который в нужный момент раскладывается в планшет с большим экраном.

Процессор Snapdragon 888 и графика Adreno 660 отлично справляются с играми, самой «тяжелой» из тех, что я запускал на Galaxy Z Fold3, была Genshin Impact с максимальными настройками графики и 60 кадрами в секунду.

За 40 минут игры чип прогревался до 42 градусов Цельсия, а частота кадров в боевых сценах с несколькими противниками проседала до 49, но в остальном держалась на уровне 58–60 FPS.

В большинстве остальных игр, как сетевых из разряда Brawl Stars, так и платформерах из серии Dead Cells, корпус смартфона практически не нагревается.

Автономность Galaxy Z Fold3

В смартфон встроен аккумулятор емкостью 4400 мАч, которого мне хватало на 1,5 дня с периодическим использованием основного гибкого экрана. Если же работать в основном с последним, то заряда хватит на день. Что подтверждается и тестом автономности PCMark Work 3.0 с яркостью дисплея 200 кд/м2 и под нагрузкой аппарат продержался 11 часов 22 минуты.

Заряжается Galaxy Z Fold3 проводным способом через порт USB Type-C, поддерживается быстрая зарядка до 25 Вт. Но также можно использовать беспроводные станции Qi до 10 Вт.

Ну и сам смартфон может становиться беспроводной зарядной станцией для часов и наушников, обеспечивая мощность до 4,5 Вт.

В итоге

Galaxy Z Fold3 получился очень универсальным устройством — это и смартфон, и планшет, и экран для рисования, и даже в какой-то мере портативная игровая консоль. Причем со всеми этими задачами аппарат отлично справляется. В Samsung действительно хорошо поработали над этим поколением Z Fold, добавив защиту от воды, более прочную полимерную пленку гибкого экрана, поддержку S Pen, а также немного уменьшив размеры и вес корпуса. После использования смартфон оставляет ощущение зрелого устройства, и что важно, ты не чувствуешь себя бета-тестером. Поэтому уже в таком виде технология гибких экранов вполне готова для массовой аудитории, осталось только сделать ее более доступной.