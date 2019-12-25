Опыт использования Galaxy Fold: приоткрыть будущее





Galaxy Fold по праву можно назвать одним из самых необычных смартфонов этого года и уж точно одним из самых дорогих. Поэтому даже несмотря на то, что Samsung удалось под конец года начать его продажи, мало кто верил в попадание модели на украинский рынок. Тем не менее вот он, уже на полках магазинов и по счастливому стечению обстоятельств у меня в руках. И буквально в первые минуты нашего знакомства я понимаю, что нет большого смысла делать с Galaxy Fold традиционный обзор, ведь это нишевое и очень дорогое устройство, которое сложно рассматривать в качестве покупки. Состоятельные фанаты новейших технологий, скорее всего, и так уже всё о нём знают, а людям, которые всегда покупают условно «самый дорогой смартфон» в магазине, априори никакие обзоры и не нужны. Поэтому для меня гораздо интереснее посмотреть на Galaxy Fold как на концепцию, как на технологию и как на предвестника больших изменений на рынке смартфонов. А сделать я это решил в формате опыта использования, проведя две недели с аппаратом в качестве основного устройства. Хотя скорее это будет некий микс обзора и личных впечатлений.

Комплектация

Galaxy Fold продаётся в довольно крупной коробке, которая состоит из нескольких частей. В итоге чтобы распаковать смартфон, нужно сначала снять плотные чёрные крышки, надвинутые сверху и снизу на более тонкую белую коробку. Вот в ней и находится всё необходимое. Выглядит такая упаковка как откровенное излишество, но, судя по всему, в Samsung и хотели создать такой эффект, чтобы покупатель сразу ощутил, за что были заплачены деньги.

Но как бы там ни было, размеры самой коробки объясняются тем, что Galaxy Fold впервые предстаёт перед пользователем в раскрытом положении. В этом плане Samsung молодцы, они дают владельцу возможность самому первый раз согнуть экран в своём смартфоне, что вызывает практически детский восторг даже у вполне взрослого человека.

Правда, ещё до того, как пользователь дойдёт до возможности согнуть свой Galaxy Fold, его встречает предостерегающая инструкция, после прочтения которой даже немного задумываешься о том, а стоит ли это делать. Но такова плата за использование новых технологий, они не всегда такие же надёжные, как проверенные старые. Хотя представленный сейчас в продаже Galaxy Fold заметно отличается от первой версии, которая была представлена в феврале этого года. В Samsung изменили защитный слой экрана, спрятав его края под рамку дисплея и попутно уплотнив в месте сгибания, благодаря чему частички пыли теперь не попадают под матрицу. В итоге надёжность конструкции возросла, но пользоваться ею после всех предостережений первое время страшно.

Но вернёмся к комплектации, ведь кроме самого смартфона пользователь также найдёт в коробке блок быстрой зарядки, кабель USB Type-C, чехол-накладку и полностью беспроводные наушники Galaxy Buds. В общем, довольно хороший комплект, и он воспринимается как должное, просто учитывая цену, получить меньшее было бы странно.

Дизайн и материалы

Несмотря на всю новизну Galaxy Fold говорить о его дизайне довольно сложно, так как данный форм-фактор создаёт определённый дуализм, с которым приходится считаться.

В закрытом положении смартфон ничем не выделяется, разве что толщиной, к которой я ещё вернусь. Его корпус имеет прямоугольную форму, а фронтальную панель занимает небольшой по современным меркам 4,6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9. Причём рамки вокруг него, а особенно сверху и снизу, просто огромные. Соответственно, если вы вдруг думаете, что, вытянув Galaxy Fold из кармана в сложенном состоянии, создадите вокруг себя ажиотаж и будете ловить завистливые взгляды, то это вовсе не так. Разве что вы столкнётесь с теми, кто уже что-то знает об этой модели, ведь даже Samsung не рекламирует её в сложенном виде.

Вся магия начинается тогда, когда вы раскрываете смартфон. Вот так можно почувствовать себя героем сериала Star Trek, спустившимся с борта Enterprise исследовать новый дивный мир. И я не утрирую, уже давно дизайн смартфонов не вызывал такое удивление со стороны окружающих, как в случае с Fold.

В итоге получается две противоположности, с одной стороны довольно обыденная внешняя часть, а с другой, полностью новый формат и дизайн, который действительно создаёт вау-эффект.

В большей степени материалы корпуса в Galaxy Fold такие же, как в других флагманских смартфонах Samsung, компания использовала стеклянные панели на внешней части, а также металлические рамки. Отдельно отмечу механизм раскрытия дисплея, он механический, открывается с приятным ходом, и при этом не люфтит и не шатается. В Samsung заявляют, что механизм выдерживает 200 тыс раскрытий, чего безусловно будет более чем достаточно для использования на протяжении всего жизненного цикла смартфона.

В закрытом положении половинки корпуса держатся за счёт сильных магнитов, поэтому раскрыть аппарат одной рукой довольно сложно. И в том числе из-за этого Samsung не рекомендует носить Fold вместе с объектами, которые могут размагничиваться.

В раскрытом положении внешний экран Galaxy Fold уходит на тыльную сторону и отключается, а перед пользователем предстаёт основной 7,3-дюймовый гибкий дисплей с полимерным покрытием. Он сгибается по центру и в этом месте тактильно ощущается переход между двумя половинками экрана, что довольно непривычно, особенно в первые дни использования. Визуально же прогиб дисплея отчётливо видно, если смотреть на него под углом, а вот если прямо, особенно на белом фоне, то его практически не замечаешь. Но в любом случае уже за неделю использования к нему настолько привыкаешь, что просто перестаёшь обращать внимание.

В сложенном состоянии размеры корпуса смартфона составляют 160,9×62,9х15,5 мм, соответственно в высоту он не сильно отличается от моделей с экранами 6,5 дюйма, но вот по ширине он заметно компактнее. Благодаря последнему его очень комфортно держать одной рукой, особенно во время телефонных звонков. Это такое забытое чувство, когда большой палец правой или левой руки полностью ложится на грань смартфона. В раскрытом же положении смартфон становится почти в два раза шире – 117,9 мм, но зато тоньше – 6,9 мм.

Интересно, что когда раскрываешь Galaxy Fold, то аппарат ощущается более лёгким, но в действительности его вес 263 граммов нисколько не меняется.

Износоустойчивость Galaxy Fold

Один из самых больших вопросов к Galaxy Fold касается надёжности его гибкого дисплея, что обусловлено теми проблемами, с которыми столкнулись обозреватели первой версии смартфона, попавшей к ним весной. У меня, напомню, была вторая ревизия аппарата со всеми исправлениями, которые Samsung только сумел внести в эту конструкцию. Но всё равно, почитав предупреждение о хрупкости экрана, вложенное в коробку с аппаратом, первые несколько дней им стараешься пользоваться сверхаккуратно, лишний раз не открывая основной дисплей. Но через пару дней эта излишняя предосторожность проходит и приходит понимание того, что не такой уж Galaxy Fold хрупкий, а его конструкция на самом деле хорошо продумана.

Складываясь во внутрь корпуса, гибкая матрица оказывается защищена внешними стеклянными панелями, при этом половинки экрана не соприкасаются друг с другом из-за зазора. Поэтому частички пыли, которые попадают на поверхность дисплея, не царапают его при складывании. Единственное, когда носишь смартфон в кармане, между его сложенными панелями неизбежно набивается пыль. Судя по всему, её в том числе притягивают магниты корпуса. В итоге, когда раскрываешь Fold, то практически каждый раз хочется подуть на экран, что наверняка со стороны выглядит очень забавно. Сам же чувствуешь себя так, как будто достал и открыл старую книгу, и нужно сдуть пыль с её страниц. Не знаю, смогут ли производители когда-нибудь побороть эту проблему в данной конструкции, но над этим стоило бы поработать.

Прочитав всё вышеизложенное, можно подумать, что гибкий экран в Galaxy Fold совсем не царапается, но это не так. Все, кто сталкивался с дисплеями с полимерным покрытием, например Moto Z2 Force, хорошо знают, что они достаточно легко царапаются. И гибкий экран в Fold, к сожалению, не исключение. Другое дело, что так как большую часть времени основной дисплея сложен внутри корпуса, то повредить его во время ношения достаточно сложно, разве что, если уронить смартфон. Поэтому основное воздействие на экран оказывают пальцы пользователя, и вот если между ними и экраном попадают твёрдые микрочастицы пыли, то они достаточно легко царапают мягкое полимерное покрытие защитной плёнки. Звучит это не очень хорошо, но должен отметить, что в моём случае это были очень мелкие царапины, которые можно заметить только при определённом угле обзора и освещении. Поэтому, да, дисплей в Galaxy Fold достаточно легко царапается, но при обычном использовании это будут небольшие царапины. Вероятно, со временем защитное покрытие гибкого дисплея будет стираться сильнее, но наверняка это можно утверждать только после продолжительного использования смартфона. И было бы хорошо, если бы на экран клеилась защитная плёнка, но в Samsung особо отмечают, что это может привести к его поломке. Возможно, компания сможет решить эту проблему в будущем, но как бы там ни было, пока она обещает одну бесплатную замену дисплея в течение одного года после покупки.

Если говорить о внешнем дисплее и корпусе в целом, то здесь как раз всё привычно и надёжно, насколько защитное стекло вообще может быть надёжным. Поцарапать его, конечно же, реально, но это несравнимо сложнее, чем защитный пластик на гибком дисплее. К слову, в Samsung позаботились о защите корпуса, добавив в комплектацию тонкие панели-накладки из арамидного волокна. От падения они не защищают, но должны препятствовать появлению на корпусе царапин. И, как по мне, эти накладки – не самое изящное решение, они легко собирают отпечатки пальцев и под них набивается пыль.

Важно отметить, что раскладная конструкция не позволила Samsung реализовать в Galaxy Fold защиту от воды и пыли, поэтому пользоваться аппаратом в душе или под сильным дождём не стоит.

Дисплеи

Смартфон оснащается двумя сенсорными Dynamic AMOLED экранами, основным гибким 7,3-дюймовым с разрешением 2152х1536 точек, а также дополнительным 4,6-дюймовым с разрешением 1680х720 точек. Это довольно качественные матрицы с похожей цветопередачей и двумя предустановленными настройками отображения. Первый – это натуральный, с более естественными цветами, второй – яркий, с расширенным цветовым охватом. Ниже приведу их замеры для каждого дисплея:

4,6-дюймовый с натуральным режимом

4,6-дюймовый с ярким режимом

7,3-дюймовый с натуральным режимом

7,3-дюймовый с ярким режимом

Как видно, заводская калибровка сделана на хорошем уровне, и особенно радует, что гибкий дисплей в целом держит уровень качества по сравнению с матрицами в других флагманских смартфонах Samsung.

Характеристики и производительность

В отличие от других флагманов Samsung, которые официально попадают в Украину с процессора Exynos, Galaxy Fold основан на платформе Qualcomm с 7-нанометровым чипом Snapdragon 855, работающим на частоте от 1,78 до 2,84 ГГц. Дополняют его производительная графика Adreno 640, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.0, правда, без возможности расширения. Но в этом плане сложно жаловаться, такое объёмное хранилище данных не в каждом компьютере встречается, не то, что в смартфоне. В целом, производительности Galaxy Fold хватает для любых задач, которые только можно придумать на Android, причём с хорошим запасом.

Другие возможности платформы смартфона включают двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 c A2DP, LE и aptX HD, NFC, а также модули позиционирования A-GPS, GLONASS, GALILEO и BDS.

Samsung Galaxy Fold 12/512GB Black (SM-F900FZKD)

51 800 - 65 350 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 Оперативная память, ГБ 12 Встроенная память, ГБ 512 Слот расширения + Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 1 Процессор Qualcomm Snapdragon 855 + Adreno 640 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1х2,84 + 3х2,42 + 4х1,8 Аккумулятор Li-Pol, 4380 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 7,3 (внешний) Разрешение 2152×1536 Тип матрицы Dynamic AMOLED PPI 362 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея основной дисплей с вырезом-полосой; второй дисплей без выреза, размер 4,6″, Super AMOLED, 1960х840 Основная камера, Мп 12 (f/1.5-f/2.4) + 16 (f/2.2) + 12 (f/2.4) Видеосъемка 3840×2160 (60 к/с) Вспышка + (двойная) Фронтальная камера, Мп 10 (f/2.2) + 8 (f/1.9) Особенности камеры — Стандарты связи 2G: 850/900/1800/1900, 3G: 850/900/1700/1900/2100, LTE Wi-Fi 802.11n (5 ГГц) Bluetooth 5.0 GPS + IrDA — FM-радио + Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм нетданныx Вес, г нет данных Защита от пыли и влаги — Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий и стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще гибкий смартфон, быстрая зарядка, беспроводная зарядка, сканер отпечатков пальцев

Удобство использования, интерфейс

Ещё во время презентации Galaxy Fold в феврале у меня появился определённый скепсис по поводу того, что таким устройством будет удобно пользоваться. Ведь маленький внешний экран, достаточно большая толщина и вес, а также необходимость раскладывать аппарат, чтобы получить доступ к основному дисплею, не сулили ничего хорошего. Но спустя две недели реального использования, я должен отметить, что, по крайней мере для меня, Galaxy Fold оказался вполне удобным.

В сложенном виде аппарат компактнее большинства флагманов и хорошо ложится в руку благодаря небольшой ширине корпуса. При этом его толщина необычно выбивается из современных тонких моделей, но если надеть на них плотный защитный чехол, как это часто и происходит, то разница оказывается не такой значительной. Вес 263 грамма довольно большой для смартфонов, но Fold превращается почти в планшет, так что на это тоже можно сделать скидку. В целом же отмечу, что носить аппарат с собой в кармане джинсов намного проще, чем я изначально представлял. Выйди Fold в таком корпусе лет на 10 раньше, у меня бы вообще вряд ли появились такие сомнения. Всё-таки производители нас сильно разбаловали своими тонкими моделями.

На корпусе Galaxy Fold есть две механические кнопки: сдвоенная клавиша регулировки громкости и отдельная включения экрана. Обе они расположены в правильном месте – на правой грани корпуса и хорошо справляются со своими задачами. Немного ниже находится небольшой ёмкостный сканер отпечатков пальцев, и вот его размещение мне сложно назвать удачным, тем более что он тактильно никак не выделяется. В итоге чаще палец автоматически ложится на кнопку включения, чем на сканер. И это при том, что на фронтальной и тыльной панели достаточно места для размещения дактилоскопического датчика, а рядом с селфи-камерами хватает пространства, чтобы встроить систему распознавания лица с инфракрасным датчиком и проектором точек. В общем, можно было найти более удачное решение.

Внешний 4,6-дюймовый дисплея Galaxy Fold возвращает в те времена, когда все действия со смартфоном можно было комфортно делать одной рукой. Сначала это даже немного непривычно, да и сам дисплей по современным меркам довольно мелкий. В минус ему играет соотношение сторон 21:9, экран получается узким и высоким, поэтом, например, печатать на нём не очень удобно, пусть даже одной рукой. Впрочем, сама по себе идея размещения небольшого дисплея для каких-то быстрых задач, из разряда проверки почты, оказывается очень эффективной. Я даже заметил за собой, что, пользуясь Fold, меньше времени трачу на сторонние вещи, например, на соцсети. Читать их с маленького экрана не очень удобно, а раскрыть аппарат на ходу или в транспорте не всегда получается. Так что выходит отличное решение для борьбы с прокрастинацией.

Одна из особенностей 4,6-дюймового дисплея – он отображает картинку в портретном режиме, за исключением камеры, галереи, видео, а также тех приложений, которые изначально запускаются в горизонтальной ориентации интерфейса. В принципе, это правильное решение, так как большинство программ на таком узком экране смогут показать только несколько строчек текста.

Внутренний 7,3-дюймовый дисплей – это, наоборот, отличный инструмент для потребления контента. У него соотношение 4:3, поэтому не все видео хорошо под него адаптируются, а также немного мешает вырез с селфи-камерами, но в целом работать с приложениями удобно, они нормально растягиваются под него.

И здесь важно отметить, что в Samsung следуют концепции Continuity, то есть непрерывности, соответственно, всё что вы делали на небольшом экране, вы можете продолжить на большом, и наоборот. Это действительно очень удобно. Писали короткое сообщение в мессенджере, но понимаете, что переписка может затянуться? Раскрываете смартфон и продолжаете с того же места. Оба экрана показывают вам одну и ту же систему, но она немного по-разному адаптируется под их размер.

К слову, в качестве операционной системы Galaxy Fold сейчас использует Android 9 с фирменной оболочкой One UI 1.5.

Это удобный и быстрый интерфейс, который ничем особо не отличается от того, что можно увидеть в топовых моделях Samsung.

Единственное, отмечу немного переделанный режим многозадачности, который позволяет разместить на одном экране окна аж шести приложений. Не сказал бы, что это сильно удобно, но поставить рядом окна двух программ иногда бывает полезно.

Аудио, видео, игры

В Galaxy Fold нет 3,5 мм разъёма для наушников, последние можно подключить либо по Type-C, либо через Bluetooth 5.0. Впрочем, при наличии комплектных Galaxy Buds, этот вопрос для владельца, по крайней мере на первое время, будет закрыт.

Внешних динамика в смартфоне два, они расположены на верхней и нижней грани корпуса, и нужно отдать инженерам Samsung должное, звучат они очень громко и даже чисто. То есть, если надо дома посмотреть сериал на Netflix или видео с YouTube, а подключать наушники не хочется, то динамики справляются с этим вообще без проблем.

Видео на Galaxy Fold можно смотреть как на основном 7,3-дюймовом, так и на внешнем 4,6-дюймовом дисплее. Последний для этого подходит не очень хорошо, но такая возможность имеется, за исключением YouTube. Эта программа отображается на меньшем экране только в портретном режиме, в отличие от того же Netflix. Да и в целом отмечу, что YouTube как-то плохо адаптирован для Fold.

Большинство приложений для видео игнорируют вырез на 7,3-дюймовом дисплее смартфона, заполняя его чёрным цветом, но не в случае YouTube, который пытается заполнить весь экран, соответственно обрезая угол видео из-за выреза. Надеюсь, разработчики в будущих обновлениях это исправят.

С играми немного сложнее, некоторые из них полностью заполняют весь экран, например Asphalt 9, другие убирают вырез, как Star Wars KOTOR, третьи, в частности Hearthstone, создают чёрные полосы сверху и снизу. Но как бы там ни было, играть на Galaxy Fold очень комфортно, большой дисплей всё-таки подходит для этого как нельзя лучше.

Возможности камер Galaxy Fold

Основных камер в смартфоне три, они в одну линию расположены на тыльной части корпуса. Первый модуль – 16-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.2, углом обзор 123 градуса, размером пикселей 1 мкм, но без оптической стабилизации. Второй – 12-мегапиксельный широкоугольный со сменяемой диафрагмой f/1.5-f/2.4, углом обзора 77 градусов, размером пикселей 1,4 мкм, автофокусом Super Speed Dual Pixel и оптической стабилизацией. Третий – 12-мегапиксельный телефото с диафрагмой f/2.4, углом обзора 45 градусов, размером пикселей 1 мкм, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией. По сути, это тот же набор камер, что и в Galaxy S10+, так что возможности съёмки примерно на том же уровне, за тем исключением, что в Fold уже есть все программные улучшения, появившиеся в приложении камеры Samsung в этом году, а также используется другой сигнальный процессор.

Снимки на основной 12-мегапиксельный широкоугольный модуль:

Снимки на 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль:

Снимки на 12-мегапиксельный телефото модуль:

Как видно, для конца 2019 года, камеры в Galaxy Fold всё ещё держат хороший уровень несмотря на то, что по факту они были представлены в начале года.

Для любителей селфи в смартфоне есть сразу два основные 10-мегапиксельные камеры с диафрагмой f/2.2, одна из которых расположена над внешним экраном, а вторая – над внутренним. Рядом с последней также находится 8-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.9, который используется для измерения глубины кадра и создания боке на портретных снимках.

Автономность Galaxy Fold

В смартфон встроен литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 4380 мАч, которого хватает чуть больше, чем на день использования или на около 6 часов активных экранов. Это не рекордные значения, но всё зависит от модели использования, если очень редко открывать основной дисплей, то автономность будет выше. Но при достаточно активном использовании аппарат обеспечивает день работы, что всё ещё можно назвать хорошим результатом.

Заряжается Galaxy Fold через порт USB Type-C, либо же беспроводным способом по стандарту Qi, в обоих случаях поддерживается быстрая зарядка. При этом и сам аппарат можно использовать для индукционной подзарядки других устройств, например, комплектных наушников Galaxy Buds.

В итоге

В качестве концепции и одной из веток развития смартфонов в будущем, Galaxy Fold в реальности оказывается вполне жизнеспособным решением. Ведь пользователь получает удобный для использования одной рукой смартфон, который при необходимости можно раскрыть, получив более крупный дисплей. К сожалению, реализация такого устройства на данном этапе имеет свои минусы, и они заключаются не только в очень высокой цене. Тем не менее, я теперь верю, что в дальнейшем мы увидим больше подобных моделей и они будут лучше. Даже больше, гибкие смартфоны очень хорошо разнообразят рынок, как возможностями, так и дизайном. Но хотя с Galaxy Fold в Samsung действительно немного приоткрыли будущее, компании предстоит ещё очень хорошо поработать, чтобы мы все действительно в нём оказались.