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Первый взгляд на смартфон LG V30
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Первый взгляд на смартфон LG V30

Первый взгляд на смартфон LG V30

На выставке IFA 2017 компания LG показала флагманский смартфон LG V30, оснащённый 6-дюймовым дисплеем. К сожалению, модель пока не планируют продавать в Украине, но планы компании всегда могут измениться, так что мы решили не обходить LG V30, а поделиться первыми впечатлениями.

Дизайн

LG V30 кардинально меняет дизайн V-серии, предыдущие модели которой имели дополнительный экран и в целом заметно отличались от устройств серии G. Это было логично, флагманы не конкурировали друг с другом, но теперь всё меняется.

В LG V30 компания продолжает дизайн, заложенный в G6 и G6 Plus, дисплей занимает 82% лицевой панели смартфона, тыльную и лицевую панель прикрывает закругляющееся по краям стекло, а рамка корпуса сделана из алюминия. LG V30 теперь не просто конкурирует G-серией, а отбирает у неё лучшие особенности.

Дизайн смартфона с закруглёнными гранями с обеих сторон выглядит современнее, чем в G6, при этом блок камеры органичнее вписан в корпус нового смартфона.

Несмотря на 6-дюймовый дисплей, размеры корпуса у LG V30 на уровне 5,5-дюймовых моделей – 151,7×75,4×7,4. И первое, что замечаешь, когда берёшь устройство в руки – это вес, который кажется лёгким. На самом деле смартфон весит 158 грамм, что не так уж мало, но меньше, чем другие модели с диагональю от 6 дюймов.

Благодаря скруглённым граням тыльной части корпуса, LG V30 лежит в руке отлично, но стекло и грани немного скользкие. Впрочем, по заявлению LG, новый смартфон соответствует военному стандарту MIL-STD-810G – это означает, что у него повышенная ударопрочность и стойкость к вибрациям. Кроме этого, у LG V30 есть защита по стандарту IP68, аппарат можно погружать в воду на глубину до 1,5 метра на время до 30 минут.

Дисплей

Одной из главных особенностей LG V30 является 6-дюймовый P-OLED дисплей с соотношением сторон 18:9, разрешением 2880×1440 точек и поддержкой стандарта HRD10. У экрана чёткая картинка, отличные углы обзора и яркие цвета с глубоким чёрным.

В смартфоне есть настройки цветопередачи, её можно менять под свои предпочтения, от красочной до более натуральной.

Приложения, как и на LG G6, без проблем масштабируются под соотношение сторон 18:9, но в играх и видео придётся пока смириться с обрезанным по краям изображением.

P-OLED дисплей тоньше, чем IPS и потребляет меньше энергии, тем не менее, пока остаются вопросы к отображению цветов на низких уровнях подсветки. В частности, об этом уже успел сообщить ресурс ArsTechnica, который получил для теста предпродажный образец LG V30. На изображении, опубликованном сайтом, видно как отображается серый цвет с минимальной подсветкой на флагмане LG по сравнению с Galaxy S8+, в основе экрана которого также лежит технология OLED.

Впрочем, это всё ещё могут быть проблемы предпродажного образца, поэтому для полных выводов стоит дождаться появления смартфона в продаже.

Платформа

В LG V30 используется флагманский процессор Qualcomm – Snapdragon 835, работающий на частоте 1,9 и 2,45 ГГц, а также графика Adreno 540. Дополняют чип 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, объём встроенного хранилища составляет 64 ГБ (128 ГБ у версии, которая будет называться V30+), кроме этого, есть слот для карт памяти microSD.

Как по характеристикам, так и по первым личным впечатлениям, производительность смартфона находится на высоком уровне. В этом плане вопросов к флагману LG нет.

Из беспроводных опций в LG V30 есть Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC и Bluetooth 5.0. За позиционирование отвечает модуль GPS/ГЛОНАСС.

 

Камеры

Как и было обещано LG, ещё одним заметным улучшением в V30, по сравнению с прошлыми моделями компании, стали две основные камеры. Одна 16-мегапиксельная с углом обзора 71 градус, диафрагмой f/1.6, оптической и электронной стабилизацией, а вторая 13-мегапиксельная с углом обзора 121 градус, диафрагмой f/1.9 и без стабилизации.

16-мегапиксельная камера:

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13-мегапиксельная камера:

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В условиях выставки на стенде LG сложно было оценить качество снимков, могу лишь отметить, что камера стала снимать быстрее, а благодаря более высокому разрешению увеличилась детализация.

Звук

Начну с внешнего звука, который в LG V30 не стал лучше, чем в G6. В смартфоне используется один динамик со средним уровнем громкости.

А вот звук в наушниках отличный, 32-битный Hi-Fi Quad DAC ESS Sabre ES9218P обеспечивает объёмное звучание с хорошей проработкой низких, средних и высоких частот. Запас громкости при этом немного выше, чем у LG G6.

Автономность

В LG V30 встроен аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, смартфон является первой моделью V-серии без возможности самостоятельно менять батарею. Впрочем, защищённый корпус, беспроводная и быстрая зарядка компенсируют эту возможность. Тем более что все флагманы избавились от неё уже несколько поколений назад.

Аккумулятор в LG V30 имеет ту же ёмкость, что и в LG G6, при этом в новом смартфоне немного крупнее дисплей. Но более экономичный процессор и P-OLED матрица с меньшим энергопотреблением должны обеспечить автономность как минимум не меньше, чем в G6. Тем не менее, проверить это можно будет только в реальном тесте.

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