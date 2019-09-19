Первый взгляд на Huawei Mate 30 Pro





Huawei представил в Мюнхене смартфон Mate 30 Pro, который станет второй флагманской моделью компании, вышедшей в этом году. Как можно догадаться по порядковому номеру, новый аппарат приходит на смену Mate 20 Pro, и займёт место топового смартфона в линейке Huawei, то есть на ступеньку выше P30 Pro. Хотя напрямую новый флагман и не будет с ним конкурировать. Дело в том, что производитель пытается развести их по разным углам, соответственно, P30 Pro — это всё ещё фото-флагман, у него остаются самые передовые разработки Huawei в области камер. Но зато Mate 30 Pro получает всё остальное: больше дисплей, больше производительности, больше автономности, больше функциональности и при всём этом всё ещё хорошая камера, пусть и без такого впечатляющего зума, как в P30 Pro. Кроме этого, новый флагман — это первая модель Huawei, которая выходит в разгар торговой войны между США и Китаем, а это значит, что с сервисами Google здесь всё непросто. Но как на самом деле с этим обстоят дела и что может предложить пользователям Huawei Mate 30 Pro, читайте в этом первом взгляде.

Дизайн

Вышедший в прошлом году Mate 20 Pro кардинально отличался по дизайну от Mate 10 Pro, представленного ещё годом ранее. Но в этот раз в Huawei всё же решили сохранить определённую преемственность, так что Mate 30 Pro сохранил часть эстетики предшественника.

Начну с того, что в верхней части дисплея смартфона остался вырез, от которого большинство производителей так отчаянно пытались избавиться в этом году. В Huawei же решили не играться с инженерными решениями, а использовать уже проверенный подход. В итоге вырез есть, и возможно не всем он понравится. Тем не менее, не могу не отметить, что он стал меньше по сравнению с Mate 20 Pro. И теперь содержит сенсор жестов, две камеры, которые измеряют расстояние до объектов, датчик освещения и приближения, а также фронтальную камеру.

В остальном, почти вся фронтальная панель Mate 30 Pro занята 6,53-дюймовым дисплеем, которым закругляется по краям и заходит на боковые грани корпуса. В Huawei его называют Horizon Display. С практической точки зрения данное решение выглядит спорным, но чисто визуально оно впечатляет, получается, что дисплей совсем без боковых рамок. При этом экран не регистрирует нажатия на этих гранях, так что можно не переживать, что взяв аппарат в руки сразу что-то запуститься.

Тыльная часть смартфона сделана из стекла и здесь основное внимание привлекает крупный блок камер, выполненный в виде круга. Он немного выступает из корпуса и содержит сразу четыре объектива. Похожее расположение камер было в Mate 20 Pro, но там место четвёртого модуля занимала вспышка, а теперь она вынесена ближе к левому верхнему краю корпуса.

Грани в Mate 30 Pro сделаны из металла, а точнее из одной стальной рамы, которая придаёт конструкции жёсткости.

Из интересных особенностей дизайна Mate 30 Pro стоит выделить отсутствие клавиш регулировки громкости. Вместо них используется виртуальный слайдер в верхней части боковых граней корпуса, который активируется по двойному нажатию, то есть менять громкость можно сразу с двух сторон, что довольно удобно.

Размеры смартфона составляют 158,1х73,1х8,8 мм, при весе 198 граммов. При этом его корпус имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Дисплей

Как уже написано выше, аппарат оснащается 6,53-дюймовым экраном Huawei Horizon Display, который загибается на боковые грани. В Huawei использовали матрицу Flex OLED с разрешением 2400х1176 точек и соотношением сторон 18.4:9. Традиционно для Huawei, разрешение дисплея не максимальное, компания сохраняет баланс между качеством картинки и автономностью смартфона.

Сам по себе экран выглядит красочным, с отличными углами обзора. В Huawei заявляют о поддержке отображения 100% цветового пространства DCI-P3. Благодаря загнутому по бокам дисплею, в Mate 30 Pro нет боковых рамок, при этом верхняя имеет размер всего 4,2 мм, а нижняя — 4,8 мм.

Сканер отпечатков пальцев

Как и в Mate 20 Pro, в новой модели компания Huawei использовала оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо в дисплее. Он находится в нижней части фронтальной панели и при его срабатывании небольшая область экрана сильно подсвечивается, что позволяет датчику считать отпечаток пальца. Работает он очень быстро и точно.

Система распознавания лица

В Huawei всегда позиционировали серию Mate в качестве решения для более продвинутых пользователей, поэтому в Mate 30 Pro, кроме сканера отпечатков пальцев, также используется система распознавания лица на основе двух камер 3D Depth. Она позволяет сканировать лицо пользователя в объеме, поэтому её не получится обмануть с помощью фотографии или видео. Система имеет довольно широкий угол обзора и работает при плохом освещении, а также для пользователей, которые носят очки.

Управление жестами

Встроенный в вырез экрана датчик движения, позволяет управлять некоторыми приложениями с помощью жестов рук на расстоянии. Например, можно пролистывать фотографии в галерее, выделять их и перетягивать.

Платформа

Mate 30 Pro стал первым смартфоном Huawei, который построен на основе нового процессора Kirin 990 5G, анонсированного буквально несколько недель назад на выставке IFA 2019. Детальнее о его возможностях я писал в отдельном материале, здесь же напомню, что это 7-нанометровая система на чипе, построенная по схеме 2+2+4: с двумя производительными ядрами Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц, двумя ядрами Cortex-A76 с пониженной до 2,36 ГГц частотой и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex A-55 с частотой 1,95 ГГц. За обработку графики в Kirin 990 5G отвечает 16-ядерный ускоритель Mali-G76. Кроме этого, новый процессор включает в себя модуль 5G и делает Mate 30 Pro первым смартфоном в продаже, который поддерживает готов к работе в автономных сетях 5G.

Объем оперативной памяти в аппарате составляет 8 ГБ, а встроенной 256 ГБ. Последнюю при этом можно расширить с помощью карт памяти, но Huawei использует собственный формат NM Card. В смартфоне установлен гибридный слот, поэтому можно установить либо две Nano SIM карты, либо вместо второй расширить память. Беспроводные модули в смартфоне представлены двухдиапазонным Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и NFC. А за позиционирование отвечают чипы GPS, Galileo, GLONASS и Beidou. Смартфон работает на основе операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом Huawei EMUI 10.

Камеры

На тыльной панели Mate 30 Pro находится система из четырёх камер, которая отличается от таковой в P30 Pro. В новой модели используется широкоугольная 40-мегапиксельная (27 мм) SuperSensing с крупным сенсором 1/1.54 дюйма, системой размещения пикселей RYYB, диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией. Также есть 40-мегапиксельная (18 мм) сверхширокоугольная камера Ultra-Wide Cine с матрицей 1/1.7 дюйма, диафрагмой f/1.8, системой размещения пикселей RGGB и электронной стабилизацией. Третий модуль — это 8-мегапиксельная (80 мм) телефото камера с 3-кратным оптическим приближением,5-кратным гибридным и 30-кратным цифровым, а также диафрагмой f/2.4, оптической и AI стабилизацией. Последний модуль в смартфоне — это 3D Depth Sensing Camera, он замеряет расстояние до объектов, позволяя создавать боке на портретных снимках.

В этом году компания сделала большой упор на возможности съёмки. Широкоугольный модуль смартфона может записывать видео с ISO 51200 в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду с расширенным цветовым диапазоном и сверхзамедленные ролики при 7680 кадрах в секунду. Кроме этого, во время записи видео можно будет в режиме реального времени регулировать глубину боке.

Аудио

В Mate 30 Pro разговорный динамик расположен под дисплеем в верхней части и работает только для звонков, не подыгрывая внешнему динамику на нижней грани корпуса во время воспроизведения аудио. Впрочем, последний довольно громкий и резонирует внутри корпуса из-за чего кажется, что звук идёт от экрана.

3,5 мм разъёма для наушников в смартфоне нет, как и в других флагманах Huawei последних лет. Подключать их можно проводным способом через порт USB Type-C либо беспроводным, через Bluetooth 5.0.

Аккумулятор

Встроенный в Mate 30 Pro аккумулятор имеет ёмкость 4500 мАч. Аппарат поддерживает быструю проводную зарядку 40 Вт и беспроводную зарядку на 27 Вт. При этом компания улучшила обратную беспроводную зарядку, которая позволит в три раза быстрее, по сравнению с Mate 20 Pro, подзаряжать аксессуары.

Проводное зарядное устройство подключается к смартфону через порт USB Type-C.

В итоге

На данный момент Mate 30 Pro является самым функциональным смартфоном в линейке Huawei и одним из самых функциональных на рынке. Компания использовала интересный дизайн, производительный процессор, систему из четырёх камер и ёмкую батарею, в целом улучшив практически все характеристики прошлогоднего Mate 20 Pro. Так что получилось достойное обновление для флагманов компании. К сожалению, во время презентации, глава Huawei Consumers Group Ричард Ю так и не разъяснил ситуацию с сервисами Google, но на образцах, которые были представлены в демо-зоне после презентации, их не было. Mate 30 Pro это первый смартфон компании, который выходит после формального введения ограничений на использование американских технологий со стороны правительства США. Поэтому пока в нём не может быть установлено ядро мобильных сервисом Google (GMS) и в Huawei не говорят как будут решать эту проблему и будут ли вообще. По крайней мере, пока продажи Mate 30 Pro стартуют в Китае, где сервисы Google и так не доступны, а позже аппарат должен появиться в Европе по цене 1099 евро. Возможно к тому времени ограничения будут сняты, либо компания найдёт какое-то решение. Вряд ли в Huawei рассчитывают, что пользователи будут сами устанавливать сервисы Google. Кроме этого, компания инвестирует 1 млрд евро в привлечение разработчиков к своим мобильным сервисам (HMS) и магазину приложений.