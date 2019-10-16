Полезные чат-боты: 25 онлайн-помощников на разные случаи жизни

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Если ещё несколько лет назад чат-боты были диковинкой, то сегодня они ежедневно помогают миллионам пользователей. Например, сортировать мусор, оплачивать счета и даже оказывать первую медицинскую помощь. В этой подборке мы собрали 25 полезных ботов, которые могут помочь в разных жизненных ситуациях.

Государственные инстанции

Зачем стоять в очереди в паспортном столе или месяцами просить запросов данных о какой-то компании, если всё это уже давно делается внутри любимого мессенджера. Более того, сегодня можно зарегистрировать торговую марку прямо в телефоне!

До сих пор не оформили загранпаспорт? Тогда этот бот вам точно пригодится. Как только в очереди ДМСУ появятся свободные места, он сразу просигнализирует вам. Увы, пока что он работает только с крупными городами.



Киевские госучреждения становятся всё ближе к молодежи: сегодня, чтобы отправить показания счетчиков даже не нужно заходить к ним на сайт или скачивать отдельное приложение.

PatentBot

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Украинский бот-юрист, о котором мы неоднократно рассказывали ранее. PatentBot поможет узнать, свободно ли название торговой марки и после этого зарегистрирует её в нужной юрисдикции онлайн.

Это настоящий “швейцарский нож” созданный для поиска открытых данных про физ/юрлица, недвижимость и транспортные средства. Незаменимая вещь для предпринимателей, юристов и журналистов. Также с помощью OpenDataUa можно проверить был ли судим человек ранее за взятки, наличие лицензии у вашего адвоката и много чего другого.

Развлечения

Душа просит веселья? Тогда воспользуйтесь этими ботами! С ними вам точно не будет скучно.

Обязательно подключите этого бота, даже если вы не считаете себя киноманом. С его помощью вы сможете выбрать любое кино для домашнего просмотра, узнать что сейчас показывают и только будут показывать в кинотеатрах, выбрать новый сериал по жанру и озвучке, и даже поиграть с ботом в мини-игры.

Хотите немножко растормошить мозг или вашей компании надоело играть в Alias и разные викторины? Вспомните детство и поиграйте в “Что? Где? Когда?” прямо в мессенджере. Можно играть как с таймером, так и без него. Также здесь есть функция выбора категории вопроса и уровня его сложности.

Помощь в чрезвычайных ситуациях

Эти боты подскажут, что делать в случае дорожно-транспортного происшествия и помогут оказать пострадавшим первую медицинскую помощь.

Бот поможет сориентироваться, что делать в случае аварии, кому звонить, как оказать первую помощь пострадавшим и как получить страховые выплаты.

Никто не защищен от ЧП, поэтому каждому нужно уметь оказывать первую медицинскую помощь. Но что же делать, если в такой стрессовый момент у вас просто вылетело всё из головы? Воспользуйтесь ботом Медицинского Корпуса: он расскажет что делать при ДТП, как провести сердечно-легочную реанимацию, что делать при переломе конечностей, ожогах, судорогах, инсульте и т.д. Важно! Бот не содержит в себе медицинские рекомендации по лечению, здесь содержатся поэтапные советы первой помощи.

Тревел-боты

Эти чат-боты должны быть у каждого любителя путешествий: они помогут выбрать нужный рейс, забронировать жилье и найти развлечения на любой вкус и кошелек.

Официальный чат-бот Booking поможет найти отель в любой точке мира. При этом, если в желаемой локации появятся новые отели или где-то освободится место, то бот обязательно расскажет об этом. Единственный его недостаток — он работает только на английском языке.

Один из лучших тревел-ботов во всем мире. Просто пообщавшись с Kayak, вы решите большинство вопросов, волнующих путешественника: как добраться, где жить и развлекаться на месте. Опять же, бот владеет только английским языком, так что придется пользоваться словарем или же начать учить язык.

Этот бот поможет вам переводить слова и выражения с русского на иностранный и наоборот. Состоянием на сегодня Multiran_bot работает с английским, немецким, французским, испанским, итальянским, латвийским, эстонским, голландским и эсперанто.

Бот, который позволяет искать, мониторить доступность железнодорожных билетов в Украине, смотреть расписание поездов и даже покупать билеты прямо в мессенджере.

Общественный транспорт Киева

Только переехали в Киев и не знаете, как доехать на работу или к друзьям? Тогда вам придут на помощь эти 2 бота.

BUS115

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Не знаете сколько ждать автобуса на остановке? Воспользуйтесь этим ботом. BUS115 собрал в себе все расписания общественного транспорта (включая маршрутки), поэтому он сможет подсказать примерное время ожидания нужного средства передвижения.

KyivMetroBot

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Чат-бот, который поможет разобраться с графиком киевского метро, подскажет нужные пересадки и общее время проезда. Более того, с его помощью можно купить E-билет прямо в мессенджере. Сама оплата производится через сервис iPay, бот является всего лишь оболочкой. Также KyivMetroBot уведомит вас об изменении режима работы станций.

Боты-модераторы

Каждый читающий эту статью, состоит хотя бы нескольких групповых чатах: работа, обучение, семья и т.д. Как же навести там порядок и приучить участников не спамить? Воспользуйтесь ботами-модераторами..

Модератор, защищающий групповую переписку от спама, удаляя сообщения со ссылками от всех пользователей, которые вступили в чат менее 24 часов назад.

Ещё один бот-модератор телеграмм-групп: защищает от флуда, контролирует следование правилам и банит всех, кто не соответствует им.

Очень злой бот-администратор, который будет рад забанить непослушных пользователей за мат или спам. Также он умеет запускать голосование за бан и собирать статистику чата.

Боты-экологи

Эти боты помогут разобраться в том, как сортировать мусор и где его сдавать на переработку, а также подскажут о качестве воздуха.

Студенты КПИ разработали чат-бота, который поможет в сортировке мусора. С помощью NoWaste вы узнаете как правильно сортировать мусор и где сегодня в Киеве есть пункты приема вторсырья.

Must-have для жителей столицы. Этот бот подскажет, когда можно спокойно гулять, а когда лучше посидеть дома. Он измеряет чистоту воздуха по американскому стандарту EPA:

0-50 — все хорошо, гуляйте и занимайтесь спортом на улице;

51-100 — риск небольшой, можно гулять и проветривать помещения;

101-150 — существует риск для здоровья, лучше остаться дома;

больше 151 — опасно выходить без защитной маски.

SaveEcoBot

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Эко-бот, который расскажет вам о степени загрязнения воздуха в большинстве крупных городов Украины и о промышленных предприятиях, загрязняющих окружающую среду во всех населенных пунктах нашей страны.

Разное

Эти боты не подошли ни к одной из вышеперечисленных категорий, но они настолько крутые, что мы просто не можем промолчать!

Этот бот поможет скачать любую песню с YouTube. Просто поделитесь с ним ссылкой и он загрузит аудиодорожку с видео.

Бот, который поможет сделать правильные абзацы для Instargam, красные строки, подчеркнет и зачеркнет нужные слова. Теперь не нужно разделять абзацы смайлами: всю рутинную работу за вас сделает Text4Insta.

Отличный бот-ассистент в фейсбуке, который поможет не забыть о запланированных событиях. Нужно сделать что-то важное, и боитесь что вы просто пропустите мимо глаз напоминалку в календаре? Пусть Джарвис напишет вам об этом в фейсбуке! Так вы точно не забудете о запланированном!

Этот бот — результат совместной работы украинской компании LeoGaming и Mastercard. С его помощью вы сможете переводить деньги на любую карту Mastercard в один клик. Создайте шаблон и отправляйте деньги своим близким так просто, как будто вы отправляете им GIF-ки в личку. Правда учитывайте то, что бот возьмет 0,5% комиссии при переводе средств внутри страны и 3,5% комиссии за международные транзакции, поэтому он будет невыгоден для работы с большими суммами.

Бот-кулинар, который поможет приготовить даже кашу из топора. Не верите — проверьте сами! Просто напишите список продуктов, которые у вас есть и Dinner Ideas буквально за несколько секунд найдет, что приготовить с этих ингредиентов. Кроме этого, можно ввести название блюда и получить его рецепт прямо в личные сообщения. Также можно подписаться на рассылку Dinner Ideas и бот будет регулярно присылать новые рецепты. Сам интерфейс чат-бота англоязычный, однако он отлично понимает украинский язык.

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А какими чат-ботами пользуетесь вы? Напишите об этом в комментариях: возможно именно вашего бота не хватало в нашей подборке!