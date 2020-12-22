Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

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Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

После покупки новой игровой консоли от нее хочется получить максимум возможностей и удобства, но часто этого нельзя добиться без дополнительных аксессуаров. Поэтому мы решили посмотреть, какие дополнительные фирменные устройства подготовила компания Sony для новой PlayStation 5, без преувеличения одной из самых востребованных новинок этого года. Заодно это можно считать небольшим мануалом «Что подарить владельцу новой консоли на Новый год». Ее обзор, кстати, обязательно нужно прочитать.

Sony PlayStation 5 825GB
Игровые приставки на
от 16 799 грн
Предложений: 44
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Дополнительные контроллеры DualSense

Если консоль покупается с расчетом на несколько игроков, то без дополнительных контроллеров не обойтись. Многопользовательских игр много, а вот в комплекте с консолью есть только один геймпад. «Доукомплектовать» PS5 придется самостоятельно, а стоимость еще одного геймпада составляет 2099 гривен в украинской рознице. Напомню, что подключить к одной консоли можно максимум 4 контроллера.

Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

К слову, для любителей оригинального внешнего вида гаджетов уже есть много сторонних вариантов оформить геймпад, от разных наклеек, до кастомных расцветок. Это, конечно, увеличит стоимость устройства, но добавит оригинальности.

Sony DualSense White (9399902)
Геймпады, джойстики, рули на
от 1 899 грн
Предложений: 29
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Зарядная станция DualSense

Но для зарядки контроллер нужно подключить проводом. На самой консоли нет нужного количества портов на случай четырех геймпадов, да и существующие разъемы могут быть заняты дополнительными устройствами. Поэтому понадобится придумать, как их все заряжать. Дополнительно в магазине аксессуаров есть док для зарядки двух контроллеров. Он будет гармонично смотреться рядом и избавит от кучи проводов под телевизором. Стоит такой 919 гривен.

Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

Конечно, вероятно может понадобиться пара таких, если игры большими компаниями станут привычным делом. В комплекте с такой зарядкой есть внешний блок питания, поэтому рядом с консолью нужно будет просто найти пару розеток. В любом случае, процесс зарядки таким образом сильно упрощается, а к эстетике добавляется пара лишних баллов.

Sony DualSense Charging Station (9374107)
Аксессуары для игровых приставок на
от 879 грн
Предложений: 14
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PS5 HD-камера

Уладив все вопросы с контроллерами, можно двигаться дальше, и следующим аксессуаром стала камера для стриминга и записи игровых моментов. PlayStation предлагает закрыть этот вопрос фирменным дополнением с соответствующим дизайном. Небольшая камера может размещаться где-то в стороне от телевизора/монитора, так и на нем, для чего предусмотрено крепление. А для коннекта с самой консолью используется проводное подключение с помощью USB.

Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

В конструкции установлены две широкоугольные камеры, которые выдают картинку в Full HD-разрешении. С их помощью можно дополнить свой стрим также изображением играющего себя или компании друзей. Из дополнительных возможностей у нее есть функция «маскировки» фона, что избавит от необходимости в «зеленке».

Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

Стоимость PS5 HD-камеры составляет 1999 гривен.

Sony HD-камера для Sony PS5 (9321309)
Аксессуары для игровых приставок на
от 1 860 грн
Предложений: 15
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Наушники PULSE 3D Wireless Headset

Не все игры хороши на внешней акустике и эффект большего погружения в процесс помогут создать наушники. Заодно с их помощью можно не мешать близким и соседям. Для этого у компании тоже есть фирменный аксессуар — беспроводные наушники PULSE 3D Wireless Headset.

Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

Гарнитура подключается по радиоканалу, а в комплекте есть адаптер для подключения к компьютеру. Заодно к ним можно подключиться проводом, что сделает наушники достаточно универсальными. В корпусе встроены два микрофона. Снаружи есть кнопки управления громкостью и функцией Mute, а также порт USB-C для зарядки. Полной батареи должно хватать на 12 часов работы.

Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

Стоят фирменные наушники в Украине 3369 гривен.

Sony Pulse 3D Wireless Headset (9387909)
Наушники, гарнитуры на
от 3 199 грн
Предложений: 9
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PS5 Media Remote

А закроет список фирменных аксессуаров пульт для управления медиа. Так как у консоли есть поддержка мультимедийных сервисов, к ним можно будет иметь быстрый доступ с пульта (Netflix, YouTube, Disney+ и Spotify), а также управлять воспроизведением медиа, громкостью звука на телевизоре и его питанием. В принципе, львиную долю этих «трюков» можно проделать с геймпада, но с помощью отдельного пульта процессболее интуитивный и удобный.

Фирменные аксессуары для Sony PlayStation 5

В отличии от остальных аксессуаров пульт не оснащается аккумулятором, а по старинке работает от двух батареек формата АА, которые есть в комплекте. Официальная стоимость      PS5 Media Remote в Украине составляет 899 гривен.

Sony PS5 Media Remote (9863625)
Аксессуары для игровых приставок на
от 1 149 грн
Предложений: 1
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