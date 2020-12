Обзор Sony PlayStation 5

Запуск новой консоли Sony оказался непростым, далеко не все желающие смогли ее приобрести сразу после старта продаж, и даже сейчас, спустя почти месяц после выхода, найти PlayStation 5 в свободной продаже, мягко говоря, проблематично. В нашу редакцию тестовая консоль также добиралась небыстро и с приключениями, но со второй попытки мы наконец смогли получить ее на обзор. Итак, на что же похож nextgen по версии Sony?

Комплектация

Внутри внушительного размера коробки можно найти, кроме самой консоли, один геймпад DualSense, подставку, руководство пользователя и несколько кабелей (питание, HDMI и USB Type-C для зарядки геймпада) – в целом, все что нужно для первого включения.

Дизайн PlayStation 5

Внешне PS5 выглядит, без сомнения, наиболее необычно из всей линейки PlayStation. Изогнутые поверхности, нарочитое отсутствие прямых линий и острых углов – формы PS5 живо напоминают объекты, созданные в органическом дизайне. В вертикальном же положении боковые белые пластины у «цифрового варианта», как бы «оборачивающие» черную «коробку» внутри, несколько напоминают раскрывающиеся листья какого-то растения (в случае дисковой версии консоли это впечатление смазывается наплывом в месте расположения дисковода).

Консоль можно располагать как горизонтально, так и вертикально, в обоих случаях к ней нужно присоединять идущую в комплекте подставку (процедура эта совсем неочевидная, так что в руководство пользователя придется заглянуть).

На наш взгляд, вертикально выигрышнее смотрится цифровая версия PS5, в то время как дисковую лучше все-таки положить горизонтально – это замаскирует «пузырь» с приводом Blu-ray. К сожалению, места она занимает довольно много, так что если у вас нет телевизионной тумбы с открытыми полками, где у PS5 будет достаточно пространства для свободной вентиляции, ее скорее всего придется ставить вертикально: в положении «лежа» она «съедает» примерно столько же пространства, что и типичный AV-ресивер.

В таком случае, впрочем, ее можно представить как некую абстрактную «скульптуру», украшающую интерьер — консоль однозначно выступает точкой притяжения взглядов, максимально отличаясь от типичной «околотелевизионной» аппаратуры радикально черного цвета. А при вертикальном расположении – еще и заметно возвышаясь над ней, ведь в таком положении она оказывается целых 40 см высотой.

На передней панели слева (снизу в вертикальном положении) расположены малозаметные кнопки включения и извлечения диска, по центру – порт USB Type-C для подключения внешних устройств, например, накопителей, и полноразмерный USB 2.0 для зарядки геймпада. Глянцевый пластик корпуса вокруг разъемов никак не защищен, так что при неаккуратном подключении кабелей, вполне вероятно, со временем вокруг этих разъемов могут появиться царапины. Сзади можно найти еще два разъема USB 3.2 Gen 2×1 (со скоростью передачи данных 10 Гбит/с), Ethernet-порт и выход HDMI 2.1.

Индикатором активности выступают верхние части боковых граней черного «бруска» посередине – в темноте они подсвечивают «лепестки» боковых пластин голубым цветом при загрузке, белым во время работы или оранжевым — в так называемом «режиме отдыха» (Rest mode, по сути — stand-by). Напоследок отметим, что хоть черная глянцевая поверхность центрального блока и выглядит весьма эффектно, пыль она притягивает очень охотно, так что протирать ее придется чаще обычного.

Аппаратная платформа

Немного сухих технических характеристик. Итак, в PlayStation 5 установлен новый кастомный гибридный процессор, производимый по 7 нм техпроцессу, разработанный совместно AMD и Sony. Это AMD APU Ryzen третьего поколения с максимальной частотой 3,5 ГГц (8 ядер/16 потоков) со встроенным GPU с архитектурой RDNA 2 с максимальной частотой 2,23 ГГц, содержащий 36 вычислительных модулей. GPU поддерживает рейтрейсинг и обладает теоретической пиковой производительностью в 10,3 TFLOPS (для сравнения – графика PS4 обладала производительностью 1,8 TFLOPS, PS4 Pro – 4,2 TFLOPS). Оперативной памяти в PS5 установлено 16 ГБ (GDDR6 SDRAM с пиковой пропускной способностью 448 Гбит/с).

Для охлаждения используется вентилятор диаметром 120 мм и толщиной 45 мм для забора воздуха, большой радиатор с тепловыми трубками и термоинтерфейс на базе жидкого металла для отвода тепла от чипсета (вместо традиционной термопасты).

Внутреннее хранилище – SSD-накопитель объемом 825 ГБ (из них пользователю доступно 667 ГБ) с пропускной способностью 5,5 ГБ/с. В будущих обновлениях прошивки появится возможность установки дополнительного накопителя формфактора M.2 NVMe SSD, на плате есть соответствующий разъем, однако на данный момент эта опция недоступна, и если все-таки попытаться его установить, консоль при загрузке выдаст предупреждение о необходимости его удаления, после чего отключится. Процедура по установке, кстати, оказывается элементарной: достаточно отщелкнуть боковую панель, и под ней обнаруживается слот M.2, прикрытый защитной металлической пластиной (она держится на винте с трогательной деталью – нанесенными по окружности фирменными символами геймпадов Sony).

Как уже говорилось, консоль доступна в двух модификациях: с оптическим приводом и без него (Digital Edition). Привод может читать диски Ultra HD Blu-ray, обычные Blu-ray и DVD; поддержки CD и Blu-ray 3D у PlayStation 5 нет. К локальной сети PlayStation 5 может подключаться как через Ethernet, так и по Wi-Fi — а поскольку консоль поддерживает стандарт Wi-Fi 6, то при подключении к роутеру с его поддержкой, например, ASUS RT-AX86U, ее владелец получит не только увеличение максимальной скорости загрузки, но и, что в данном случае даже более важно, более стабильное соединение с низкой задержкой, особенно в случае «зашумленного» окружения.

Интерфейс

Интерфейс PlayStation 5 выглядит достаточно привычно для владельцев PS4, хотя, конечно, и был ощутимо обновлен. У него два основных раздела – «игры» и «медиа», по умолчанию при запуске консоли открывается, естественно, первый. В «медиа» можно установить клиенты стриминговых сервисов – YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime, Crunchyroll и т.д.; разумеется, поддерживается 4K, HDR и звук 5.1, а также – голосовой поиск, с помощью микрофона в геймпаде.

В игровом «разделе» в верхней части мы видим знакомую горизонтальную ленту из последних активностей (игры, медиа галерея, PS Store, PS Plus), с доступом к игровой библиотеке в самом конце. При выборе любого из них внизу раскрывается его меню – с новостями и интересными предложениями в магазине, доступными предложениями в PS Plus, а в случае игр – с дополнительными предложениями для нее, а также прогрессом в игре, ходом выполнения текущих заданий и т.д. Это на самом деле очень удобно, потому что позволяет освежить в голове, на чем ты остановился в той или иной игре, еще до ее запуска.

Системное меню в верхней части экрана ушло в прошлое, вместо него теперь используется «центр управления» (Control Center), который можно вызвать в любой момент, в том числе посреди игры, кнопкой PS. В нем находятся пункты вроде доступа к системным уведомлениям, списку друзей, быстрым настройкам вывода звука, переключению на последнее запущенное приложение и т.д.; при этом пользователь может редактировать его состав, добавляя или убирая те или иные пункты.

Геймпад

Новый контроллер заметно отличается от того, что был у PlayStation 4 – настолько, что Sony даже решила наконец сменить его название, которое продержалось целых четыре поколения консолей. Так что теперь фирменный геймпад называется DualSense, и он стал заметно крупнее и «ухватистее», чем DualShock 4. По габаритам он вполне сопоставим с геймпадом Xbox One S, и даже «рога» ложатся в ладони примерно так же, что не может не радовать – в плане эргономики корпус контроллера Microsoft всегда заслуживал исключительно положительной оценки.

В ладони средних размеров DualSense ложится идеально, «рога» несильно расходятся в стороны, так что держать геймпад удобнее с локтями, прижатыми к бокам, а не расставленными в стороны (другими словами, в положении «сидя в кресле/на диване, с геймпадом на коленях», а не «сидя за столом, с локтями на подлокотниках компьютерного кресла»).

Конфигурация кнопок осталась в целом такой же, как у DualShock 4: симметрично расположенные аналоговые стики, над левым – раздельный D-Pad, над правым – фирменная четверка основных кнопок. По центру — сенсорная панель, которая у DualSense стала заметно больше, слева от нее кнопка Create, с помощью которой в ходе игры можно снять скриншот или записать видео (то же, что Share у PS4), справа – кнопка Options. Под тачпадом, между стиками, находятся отверстия динамика, кнопка PS (включение консоли, вызов системного меню и т.д.) и кнопка отключения микрофона (да, в DualSense появился встроенный микрофон). Эти элементы, благодаря черному пластику корпуса, гораздо меньше бросаются в глаза, чем это было в случае DualShock 4. Кроме того, кнопка PS теперь выполнена в виде рельефного лого PlayStation и выглядит гораздо более стильно, хотя и оказывается не самой удобной в плане нащупывания «вслепую». Также отметим, что световая панель теперь переместилась под тачпад и светит «вверх» по его периметру, что делает ее подсветку гораздо более заметной для игрока. Еще одно заметное отличие – для зарядки геймпада используется разъем USB Type-C вместо micro-USB.

Но самые значимые новшества скрываются внутри корпуса. Это, конечно, тактильная обратная связь (haptic feedback), которая пришла на смену обычной «вибре», и адаптивные триггеры, которые теперь, по сути, тоже снабжены своей собственной обратной связью.

Так, если в предыдущих «дуалшоках» использовались два вибромоторчика, которые были довольно инерционными и могли лишь заставить геймпад вибрировать с разной частотой и интенсивностью, то в DualSense установлены два линейных электромотора, которые обладают на порядок меньшей инерционностью и могут имитировать гораздо более широкий спектр эффектов «отдачи» — от коротких резких «ударов» при столкновениях и до легкой «шероховатости» при езде по различным поверхностям. Это сильно меняет впечатление от игрового процесса, делая отдачу гораздо более реалистичной и вовлекающей в игровой процесс. Но, пожалуй, еще сильнее впечатляют адаптивные триггеры – в DualSense вместо обычных пружин в них установлены специальные моторы-редукторы, которые обеспечивают различное сопротивление на нажатие и даже собственную отдачу. Это позволяет имитировать, например, натяжение тетивы лука в Demon’s Souls или рывки спускового крючка при стрельбе из разного оружия в Call of Duty: Black Ops — Cold War.

Отрадно, что DualSense можно использовать не только с PlayStation 5, но и с ПК – Valve недавно добавила поддержку контроллера в Steam, так что владельцы консоли могут использовать его и с компьютерными играми. Для подключения к компьютеру нужно в настройках Windows 10 зайти в «Параметры – Устройства – Bluetooth и другие устройства», выбрать пункт «Добавление…» и перевести геймпад в режим сопряжения, зажав одновременно кнопки PS и Create. К сожалению, «продвинутые» функции DualSense, вроде адаптивных триггеров, тактильной обратной связи или световой панели, не поддерживаются – по крайней мере, пока.

Опыт использования, личные впечатления

PlayStation 5 идет с предустановленной игрой Astro’s Playroom – это яркий и веселый платформер, своеобразный «сиквел» The Playroom на PS4, который задумывался как технодемо нового геймпада, однако оказался любопытной и достаточно самостоятельной игрой, чтобы увлечь владельца консоли как минимум на пару первых вечеров. Реализация тактильной обратной связи и поддержка адаптивных триггеров в этой игре просто отличные, игровой мир с ними ощущается более интерактивным и «осязаемым» — в общем, Astro’s Playroom сразу «показывает товар лицом», наглядно демонстрируя все преимущества нового контроллера. Схожая с ней по духу, но уже полноценная игра, а не «технодемка» — Sackboy: A Big Adventure (см. наш обзор) , тоже заметно выигрывает от новых функций контроллера, хоть и использует их не «на всю катушку», как Astro’s Playroom.

В ряде игр в настройках графики можно переключаться между двумя режимами – «производительность» (Performance) и «качество графики» (Fidelity). В первом случае игры выдают стабильный фреймрейт 60 fps за счет отказа от некоторых самых ресурсоемких спецэффектов (например, рейтрейсинга) и возможного понижения разрешения рендеринга с его последующим масштабированием до 4K, во втором игры идут на максимальных настройках и в честном 4K, но с производительностью 30 кадров/с. На словах режим «производительность» звучит не очень привлекательно, но на деле в тех играх, где мне удалось опробовать эту опцию (Demon’s Souls и оба «спайдермена» — новый Miles Morales и ремастер оригинальной PS4-игры 2018 года), я в итоге остановился именно на нем: заметной разницы в графике я не заметил, зато стабильные 60 fps – это все-таки 60 fps, особенно в настолько динамичных и быстрых играх. Конечно, при тщательном сравнении в режиме Fidelity можно было обнаружить в одном месте – более качественные отражения, в другом – реалистичные тени, но во время игры это вчистую проигрывало фреймрейту 30 fps, особенно на телевизионном экране с большой диагональю, где он субъективно ощущается заметно сильнее, чем, скажем, на десктопном мониторе.

Возможно (и даже скорее всего), в будущем, с выходом новых игр с более «некстген» графикой, разница между этими двумя режимами будет гораздо сильнее бросаться в глаза, но как минимум на данный момент она достаточно мала, чтобы ею пренебречь ради более плавного игрового процесса.

Сравнение режима Performance (слева) и Fidelity (справа):

Miles Morales дополнительно усложняет проблему выбора графических опций – в этой игре, кроме Performance и Fidelity, есть еще и третий, «промежуточный» режим, Performance RT. Он по-прежнему предлагает производительность на уровне 60 fps, но при этом добавляет эффекты рейтрейсинга за счет снижения плотности трафика на улицах, качества теней, отражений и возможного снижения разрешения в особо «тяжелых» сценах. В общем, теперь увлекательная игра в настройки графики и сравнение производительности доступна не только компьютерным геймерам, но и консольным.

К слову, о ремастере Spider-Man (2018). Да, на PS5 в игре появились более детальные текстуры, освещение и отражения стали более реалистичными, но в первую очередь в глаза бросается не это, а… обновленный дизайн главного героя – теперь Питер Паркер стал более похож на «киношного» персонажа в последних фильмах в исполнении Тома Холланда.

Если подытоживать впечатления от графики в первых эксклюзивах Sony – они, разумеется, очень положительные, Demon’s Souls выглядит эпично и мрачно, с отличной детализацией как локаций, так и монстров, Spider-Man Miles Morales местами производит впечатление очередной анимационной ленты – настолько качественная и детальная графика в новой игре про нового «спайди», но в целом, как минимум сейчас, на старте жизненного цикла, ее не получается назвать «качественным рывком». Времена, когда каждая смена консолей совершала очередную революцию в играх, явно в прошлом: повторить вау-эффект, который был, скажем, при переходе от PS One к PS2, при нынешнем развитии графики уже вряд ли возможно. Количество полигонов в моделях, сложность анимации и качество освещения/отражений в современных играх достигли того уровня, когда следующая «революция» произойдет, пожалуй, лишь при достижении полноценного фотореализма в реальном времени. Сейчас же в плане графики переход с PS4 Pro на PS5, если использовать аналогии с «ПК-геймингом», можно сравнить с апгрейдом игрового компьютера и переходе от средних настроек графики к высоким или «ультра»: да, графика становится явно лучше, но не на порядок.

Впрочем, здесь стоит все же оговориться, что мы сравниваем консоль уже прошлого поколения в конце ее жизненного цикла, когда разработчики научились выжимать из нее все «соки», с консолью, которая только начинает свой жизненный путь; в прошлом все игры, выходившие на старте нового поколения, в графическом плане заметно уступали проектам, которые появлялись на этой же платформе впоследствии (достаточно вспомнить, как выглядели PS4-игры 5-6 лет назад и сравнить их, например, с The Last of Us Part II или Ghost of Tsushima).

Но чистый прирост в производительности – это не все, что предлагает PlayStation 5. И, пожалуй, даже не самое главное, как это ни парадоксально звучит. Консоль ощущается намного более… комфортной, что ли. Она практически бесшумна, и даже под нагрузкой шум ее системы охлаждения на расстоянии пары метров от консоли всего на 1-2 дБ выше фонового шума комнаты, в которой царит полная тишина. Переход на SSD-накопитель значительно повысил скорость загрузки как самой консоли, так и игр: «холодный старт» до меню выбора учетной записи занимает меньше полуминуты, до главного меню в игре — около одной минуты, возобновление игрового сеанса из «режима отдыха» — 15-30 секунд от нажатия кнопки PS на контроллере и до главного меню игры. Опять-таки, отказ от HDD дополнительно снизил уровень шума – так что теперь самый громкий элемент консоли это оптический привод, в случае дисковой игры он издает довольно ощутимый шум.

И, разумеется, отдельной похвалы заслуживает новый контроллер – честно говоря, именно DualSense стал самым неожиданным сюрпризом PlayStation 5. Новая тактильная обратная связь позволяет создавать самые разные виды эффектов – сердцебиение, тяжелые шаги, вибрацию смартфона, взрывы, резкие удары, тряску транспортного средства, что делает игровой мир более достоверным, добавляя к аудиовизуальному восприятию еще и тактильное – то, чего нельзя было добиться обычной вибрацией в предыдущих поколениях консолей. Линейные моторы могут работать как слаженно, выдавая единую отдачу на весь контроллер, так и порознь, и это хорошо ощущается – например, в начальной сцене Spider-Man Miles Morales, когда Пит и Майлз бок-о-бок летят по городу, геймпад четко отрабатывает выстрелы паутины каждого из них с той или иной стороны, а когда Носорог пробегает слева направо и уничтожает все на своем пути – haptic feedback передает дрожь и удары, начиная с левой части геймпада и по мере продвижения по экрану противника плавно переходя в правую.

Адаптивные триггеры на данный момент используются довольно слабо, пару разных эффектов на игру (кроме, разумеется, Astro’s Playroom), однако там, где их «моторчики» задействуются, это тоже неизменно производит приятное впечатление – остается надеяться, что чем дальше, тем чаще разработчики будут их использовать в своих играх.

У встроенного микрофона достаточно хорошая чувствительность, чтобы он «ловил» голос в обычном положении геймпада во время игрового сеанса – говорить «в геймпад» нет необходимости. Это наверняка облегчит голосовое общение с друзьями во время многопользовательских сеансов, плюс позволяет использовать удобный голосовой поиск в стриминговых сервисах вроде YouTube.

И напоследок – о главном вопросе, которым наверняка задается большинство игроков, а именно: «брать или не брать?». Скажем так, если вы не являетесь убежденным ПК-геймером, если вам не чужды консольные игры, то этот вопрос звучит скорее как «брать сейчас или подождать?» — потому что PlayStation 5 явно удалась, и в следующие несколько лет она наверняка будет претендовать на звание основной игровой системы в вашей гостиной. Но этот вопрос на самом деле, что называется, с подвохом – проблемы с поставками консоли наблюдаются до сих пор, и поймать PlayStation 5 в свободной продаже сейчас, мягко говоря, так же нелегко, как и в первые дни после ее запуска. Скрасить ожидание реальной доступности консоли поможет мысль о том, что эксклюзивов, доступных на старте, не так уж много (что, в принципе, являлось обычной ситуацией и в прошлом), а игра, которая вышла исключительно на PS5, пока и вовсе одна – Demon’s Souls (Miles Morales и Sackboy также доступны для PS4). Конечно, новому владельцу PlayStation 5 доступны и мультиплатформенные проекты, и практически вся линейка PS4-игр, однако то же самое можно сказать и про PS4 – так что если у вас есть предыдущая консоль Sony, то она вполне еще может вам послужить, как минимум, до релиза следующих громких PS5-игр. Конечно, при этом у вас не будет ни быстрых загрузок с SSD, ни очень тихой системы охлаждения, ни суперудобного нового контроллера, да и новые игры, хоть еще и выходят на старых консолях, уже явно оптимизируются под новые… В общем, вряд ли мы ошибемся, если предположим, что владельцы предыдущего поколения PlayStation обновят свою игровую систему при первой же возможности.

PlayStation 5 производит отличное впечатление и с чисто технической точки зрения, и как «центр развлечений». У нее знакомая и привычная для всех владельцев предыдущих систем Sony эко-система, а ряд нововведений делает игровой процесс еще более комфортным, чем прежде. И, конечно, DualSense. PS5 заслуживала бы положительной оценки, даже если бы у нее не было других достоинств, кроме нового контроллера – он действительно получился просто замечательным.

Сравнить цены Тип Стационарная игровая приставка Комплект поставки приставка, геймпад, кабель питания Контроллер Sony DualSence Объем памяти, ГБ 825 Цвет корпуса и геймпада белый Процессор AMD Ryzen Zen 2, 8 ядер 16 потоков, 3.5 ГГц / RDNA 2, 2.23 ГГц Оперативная память, ГБ 16 Дисковод Blu-Ray Картридер - Встроенные динамики - Размеры, мм 390x104x260 Вес, кг 4,5 Видеовыход 1xHDMI 2.1 Максимальное разрешение 8K Выход на наушники 3,5мм на геймпаде Вход для микрофона + Wi-Fi IEEE 802.11 ax Bluetooth Bluetooth 5.1 Ethernet 10/100/1000 USB 1xUSB 3.1, 1xUSB Type-C Еще 10,3 терафлопс вычислительной мощности. Быстрая скорость загрузки благодаря накопителю SSD, отдельный звуковой чип Tempest 3D AudioTech.

Редакция выражает благодарность PlayStation Украина за предоставленную для обзора консоль.