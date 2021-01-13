ROG Flow X13 — 13,4-дюймовый игровой ноутбук-трансформер c GeForce GTX 1650 и возможностью подключения внешней видеокарты

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На выставке CES 2021 компания ASUS представила необычный ноутбук в серии ROG, который станет первой моделью в новой линейке Flow. Новинка получила название ROG Flow X13 и оснащается 13,4-дюймовым сенсорным дисплеем, который раскрывается на 360 градусов, а также дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650. И это при толщине корпуса 15,8 мм и весе 1,3 кг. Но давайте рассмотрим характеристики модели немного детальнее.

Ноутбук получил 13,4-дюймовый сенсорный дисплеей с соотношением сторон 16:10 и специальный шарнир, который позволяет экрану раскрываться на 360 градусов. В зависимости от версии Flow X13, характеристики панелей будут отличаться, можно будет выбрать между UHD WQUXGA (3840×2400 точек), IPS, 60 Гц, 116% sRGB, Pantone Validated и Full HD WUXGA (1920×1200 точек), IPS, 120 Гц, 100% sRGB, Pantone Validated. То есть либо получить более высокое разрешение с расширенным цветовым охватом, либо более высокую частоту обновления.

ASUS ROG Flow X13 построен на платформе AMD и в стандартных поставках будет предлагаться в версиях с процессорами Ryzen 9 5900HS и Ryzen 7 5800HS. Мобильные чипы серии Ryzen 5000 построены на базе новой микроархитектуры Zen 3 с кэш-памятью до 20 МБ. Маркировка HS указывает на стандартное энергопотреблением (TDP) 35 Вт, что важно для такого тонкого корпуса. При этом процессор способен работать в режиме увеличенной производительности, который соответствует TDP в 54 Вт, когда это позволяет рабочая температура и мощность питания. Также в специальной версия ноутбука Flow X13 Supernova Edition будет доступен процессор Ryzen 9 5980HS с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц.

ROG Flow X13 по сравнению с ROG Zephyrus G14

В ноутбуке может быть установлено до 32 ГБ оперативной памяти, будут доступны конфигурации с двумя модулями LPDDR4X 4266 МГц на 8 ГБ, а также двумя на 16 ГБ. Оперативная память в этой модели распаяна на плате, но зато у LPDDR4X-4266 есть свои преимущества, в частности меньшее энергопотребление и тепловыделение. Кроме этого, благодаря размеру микросхем и упрощенной разводке такая память, по словам ASUS, занимает на материнской плате на 46% меньше площади, чем DDR4, что оставляет больше места для установки других компонентов.

Для хранения данных в ASUS ROG Flow X13 будут доступны SSD накопители M.2 2230 PCIe 3.0 x4 с ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ.

Беспроводные опции в этой модели представлены модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1.

Ноутбук оснащается дискретной видеокартой GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6, способной достигать тактовой частоты 1255 МГц при энергопотреблении 35 Вт (в режиме Turbo, с технологией ROG Boost). Кроме этого, производитель указывает, что производительность ускорителя может быть увеличена с одновременным увеличением энергопотребления на 5 Вт с помощью технологии Dynamic Boost.

Для охлаждения процессора в ноутбуке используется термоинтерфейс из жидкого металла, который, по словам ASUS, позволяет снизить температуру процессора до 10°C по сравнению со стандартной термопастой. Кроме этого, тепло отводится от процессора, видеокарты и силовых элементов системы питания с помощью двух тепловых трубок, обладающих утонченной формой для экономии места и увеличения площади контакта.

В целом, пассивная часть системы охлаждения включает три больших радиатора и задействует множество вентиляционных отверстий. А дополняют их вентиляторы Dual Arc Flow с новой конструкцией с 84 лопастями разной толщины для усиления циркуляции воздушных потоков.

Клавиатура в ROG Flow X13 занимает всю ширину корпуса и слегка приподнимается при раскрытии дисплея благодаря конструкции шарнира ErgoLift. Клавиши в ноутбуке имеют вогнутую поверхность и обладают ходом в 1,7 мм. А сама клавиатура способна корректно регистрировать любое число одновременных нажатий и оснащается белой подсветкой. Тачпад в ноутбуке средних размеров и поддерживает стандартные для Windows 10 жесты.

За воспроизведение звука в ROG Flow X13 отвечают два внешних динамика с сертификацией Dolby Atmos и Hi-Res Audio (HRA).

В ноутбуке используется аккумулятор на 62 Вт·ч, по заявлениям ASUS он обеспечивает до 10 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Кроме этого, ноутбук может заряжаться через порт USB Type-C от внешних аккумуляторов и зарядных устройств с поддержкой Power Delivery. Комплектный адаптер питания мощностью 100 Вт также имеет разъем Type-C. При размерах 75x75x28,8 мм и массе 300 граммов он намного компактнее и легче, чем блоки питания обычных игровых ноутбуков. Благодаря технологии быстрой зарядки батарею ноутбука можно зарядить до уровня 50% всего за 30 минут.

Несмотря на компактные размеры, ROG Flow X13 оснащается портом USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой режимов Power Delivery и вывода изображения на внешний дисплей (спецификация DisplayPort 1.4).

Еще один дисплей к ноутбуку можно подключить через выход HDMI 2.0b. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-A удобно использовать для подключения игровой мыши или геймпада, а 3,5-миллиметровый разъем – для наушников или гарнитуры. Этот набор интерфейсов расширяет док-станция ROG XG Mobile. И вот на ней стоит остановиться подробнее.

ROG XG Mobile — это компактная внешняя док-станция, которая подключается к ROG Flow X13 через специальный разъём (комбинированный PCIe 3.0 x8 и USB 3.2 Gen 2 Type-C) на левой грани ноутбука.

Размеры этого устройства составляют всего 208x155x29,6 мм при весе 1 кг. Она компактнее некоторых блоков питания для ноутбуков.

И намного компактнее большинства внешних карманов для видеокарт. При этом у ROG XG Mobile встроенный блок питания на 280 Вт.

Секрет небольших размеров док-станции заключается в использовании мобильных дискретных видеокарт. В ASUS будут комплектовать устройство либо NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6, либо GeForce RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR6. В обоих случаях пользователь получит производительный графический ускоритель, особенно как для компактного ноутбука.

Кроме этого, ROG XG Mobile содержит ряд дополнительных разъёмов: 4 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0a, DisplayPort 1.4, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) и даже кард-ридер формата SD.

В целом получается интересное решение, позволяющее организовать себе дома или в офисе производительную систему с монитором и другими аксессуарами. Но при этом она строится вокруг компактного ноутбука, который легко носить с собой.

У меня была возможность немного поработать с ROG Flow X13, подключённым ROG XG Mobile, и могу отметить, что под нагрузкой док-станция шумит меньше большинства игровых ноутбуков. А сам X13 в требовательных играх практически не греется, так как основную нагрузку берёт на себя внешняя видеокарта в док-станции.

В ASUS планируют продавать ROG Flow X13 и ROG XG Mobile как в комплекте, так и по отдельности. Ноутбук и док-станцию будут продавать в том числе и в Украине, но дата старта продаж и стоимость для нашей страны пока не сообщаются.