ROG Zephyrus G14 – компактный игровой ноутбук на AMD от ASUS





Вспоминая первые игровые ноутбуки, я не перестаю удивляться насколько быстро они преобразились, став тоньше, легче и быстрее. Тем не менее подобные модели почти всегда оставались нишевыми, их покупали скорее в качестве замены десктопному компьютеру, ведь они не могли обеспечить высокую автономность, а значит и мобильность. Кроме этого, не всем нравился дизайн игровых моделей с яркими элементами и разноцветной подсветкой. В итоге производители довольно плотно покрыли потребности игроков, но более массовый сегмент пользователей, которым в первую очередь нужен производительный ноутбук для работы, но после неё они не против и поиграть, оставался практически пустым. Тем более если говорить о более компактных, чем 15-дюймовые модели, решениях и с автономностью хотя бы на уровне 8 часов. Звучит очень заманчиво, правда? Я и сам довольно давно мечтал о появлении такого ноутбука: относительно компактного, относительно лёгкого, с более строгим дизайном, с производительностью, которой достаточно для игр, а также с хорошей автономностью. И забегая наперёд могу сказать, что мечты сбываются, компании ASUS удалось сделать такую модель. В начале года производитель представил ROG Zephyrus G14 – 14-дюймовый игровой ноутбук на платформе AMD с весом 1,6 кг и автономностью на уровне 10 часов. Детальнее о нём я расскажу в этом обзоре.

Комплект поставки

Традиционно для серии ROG компания ASUS старается порадовать покупателей какими-то дополнительными бонусами в комплектации.

В старших моделях это может быть мышь и рюкзак, а в коробку с Zephyrus G14 производитель вложил очень приятный защитный чехол, который сам по себе можно использовать для транспортировки ноутбука. Кроме этого, комплект включает блок питания на 180 Вт.

Дизайн и материалы

Когда мы говорим «игровой ноутбук», то часто первая ассоциация с его внешностью – это агрессивный дизайн и обязательная RGB-подсветка. Но Zephyrus G14 заметно отличается от подобных моделей, у него с одной стороны вполне современный внешний вид, но с другой, он бы легко вписался в антураж фантастических фильмов 80х.

Не в последнюю очередь это достигается за счёт крышки дисплейного блока, часть которой визуально отделена точечным рисунком. В G14 она может быть в двух вариантах: с матричным дисплеем AniMe Matrix и без него. В первом случае на дисплейный блок можно выводить разнообразные пиксельные изображения и даже сообщения бегущей строкой благодаря использованию 1215 светодиодов. Это открывает больше возможностей для персонализации, но, с другой стороны, увеличивает вес до 1,7 кг против 1,6 кг, а толщину до 1,99 см против 1,79 см в модели без AniMe Matrix.

У меня была возможность попользоваться ноутбуком как с матричным экраном, так и без него, поэтому могу отметить, что поиграться с картинками на внешней стороне дисплейного блока действительно интересно.

Для этого в программном обеспечении ROG Armoury Crate есть целый раздел со всевозможными настройками. Впрочем, для пользователей, не сильно увлекающихся возможностью кастомизации и разнообразного украшательства своих устройств, более рационально будет сделать выбор в пользу меньшего веса и толщины корпуса.

Возвращаясь к крышке дисплейного блока, хочется также отметить, что кроме точечного узора на ней нет крупных логотипов и надписей, все они вынесены на небольшую металлическую пластину в левом нижнем углу. Здесь находится логотип и надпись Republic of Gamers. Как по мне, то получилось очень стильно.

При открытии крышки экрана основа с клавиатурой немного приподнимается, создавая небольшой эргономичный наклон, который в ASUS называют ErgoLift. Это решение также позволяет открыть доступ воздуха к вентиляционным отверстиям на нижней части ноутбука. И несмотря на опасения некоторых пользователей по поводу фиксации дисплейного блока в разных положениях, то проблем с этим нет. Шарнир надёжно держит экран.

Рамка вокруг дисплея ROG Zephyrus G14 относительно тонкие сверху и по бокам, а вот нижняя заметно крупнее, что понадобилось для поднятия экрана на более комфортную для пользователя высоту.

В зависимости от цвета корпуса, он может быть белым или чёрным, меняется цвет основы с клавиатурой. В первом варианте она серебристая, во втором тёмно-серая.

Практически на всю ширину основы корпуса нанесена клавиатура с отдельным рядом клавиш для управления звуком, отключения микрофонов и вызова программы ROG Armoury Crate. Правее от них находится кнопка включения, прикрытая стеклом, в которую вписан сканер отпечатков пальцев. Его можно использовать вместо пароля для логина в систему через Windows Hello. К слову, работает сканер отлично.

В целом дизайн Zephyrus G14 оставляет очень приятные впечатления, он менее броский, чем в традиционных игровых моделях, но выделяется на фоне обычных ноутбуков. При этом материалы корпуса под стать лучшим решениям производителя.

Крышка дисплейного блока сделана из плотного листа алюминия, покрытого специальным напылением, устойчивым к царапинам и выгоранию. А в основе корпуса используется магниевый сплав, который позволил сделать конструкцию прочной, но при этом и достаточно лёгкой.

Разъёмы ROG Zephyrus G14

Все порты в ноутбуке находятся на боковых гранях и расположены ближе к пользователю. На правой – это Кенсингтонский замо́к, два USB 3.2 Gen 1 Type-A и один USB Type-C.

А на левой – проприетарный разъём для подключения зарядного устройства, HDMI 2.0b, ещё один USB Type-C, но с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery, а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъем для гарнитуры и микрофона.

Как видно, ни в одном из двух Type-C портов нет поддержки Thunderbolt, но пока это большая редкость даже для десктопных материнских плат AMD, не говоря уже о мобильных. Но зато поддержка Power Delivery позволяет подзаряжать ROG Zephyrus G14 через разъём USB Type-C на левой грани от совместимого зарядного устройства на 65 Вт. Получается довольно удобно, так как дома для игр можно использовать комплектный блок питания на 180 Вт, а для поездок в офис докупить более компактную зарядку USB Type-С на 65 Вт.

Дисплей ROG Zephyrus G14

В модели используется 14-дюймовый матовый IPS экран с сертификацией от Pantone, но в зависимости от версии он может отличаться разрешением и частотой обновления.

В тестовой версии была установлена матрица с разрешением 2560×1440 точек и частотой обновления 60 Гц. У неё хорошая цветопередача с цветовым охватом чуть больше стандартного треугольника sRGB, но с небольшим уклоном в красный цвет. Цветовую температуру дисплея можно регулировать в программе ROG Armoury Crate, по умолчанию она довольно «тёплая».

В целом, учитывая диагональ, такой дисплей формирует более чёткую картинку и за ним комфортно работать. Но для тех, кто планирует больше времени проводить в играх, чем в почте и документах, лучше подойдёт экран с более высокой частотой обновления. В линейке Zephyrus G14 как раз есть модель с Full HD матрицей и частотой 120 Гц.

Платформа и производительность

Ноутбук построен на основе новой платформы AMD, которая, если честно, не вызывала у меня большого энтузиазма до первого знакомства. В основном из-за того, что в прошлом у компании не было по-настоящему удачных мобильных решений. Но забегая наперёд отмечу, что моя предвзятость была посрамлена. Тестовый ROG Zephyrus G14 оснащался 7-нанометровым 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 4900HS с базовой частотой 3 ГГц, расчётным TDP 35 Вт, а также встроенной графикой AMD Radeon Graphics с 512 МБ. На последнюю ноутбук переключает при работе от батареи, а вот для игр предназначено дискретное решение.

Дополнительно ROG Zephyrus G14 оснащается дискретной графикой, это может быть NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или RTX 2060 Max-Q с 6 ГБ памяти, как в моей версии.

Объём оперативной памяти в тестовой конфигурации достигал 16 ГБ двухканальной DDR4-3200.

А в качестве встроенного накопителя использовался NVMe SSD от Intel ёмкостью 1 ТБ и хорошей скоростью, как на чтение, так и на запись.

Такой набор комплектующих позволил обеспечить в G14 достаточно высокую производительность, как в повседневных задачах, так и играх. В тесте PCMark 10 ноутбук набирает 5604 балла, что в целом на уровне более крупных игровых решений, что очень хорошо, как для относительно компактной модели.

Производительности дискретной видеокарты GeForce RTX 2060 Max-Q вполне достаточно для того, чтобы играть в современные игры на высоких настройках графики. В тесте 3DMark Time Spy ноутбук набирает 5 741 балл, в Fire Strike – 13 476 баллов.

На практике это выливается в 112-138 FPS в Counter-Strike: GO на максимальных настройках графики, 60 FPS с «запредельными» настройками в «Ведьмак 3: Дикая охота» и максимальными в Destiny 2.

Это позволяет назвать ROG Zephyrus G14 одним из самых производительных ноутбуков с диагональю меньше 15 дюймов.

Другие возможности его платформы включают беспроводные модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6 Gig+ (802.11ax).

Также стоит отметить, что в ноутбуке нет встроенной веб-камеры, в верхней рамке экрана расположены только два направленных микрофона. Это довольно частая практика для игровых моделей серии ROG, так как стримеры предпочитают использовать более продвинутое внешнее оборудование, а обычные пользователи часто заклеивают камеру в ноутбуке в целях безопасности. Для кого-то это может оказаться минусом, но даже несмотря на рост популярности видеозвонков, далеко не у всех есть необходимость во время группового звонка передавать своё изображение.

Нагрев и стабильность работы

С производительностью разобрались, но довольно компактный корпус модели изначально вызывает опасения по поводу возможного перегрева, ведь даже по спецификациям AMD процессор Ryzen 9 4900HS довольно «горячий», его температура может достигать 105 градусов Цельсия. Поэтому было интересно проверить, насколько хорошо инженеры ASUS смогли реализовать систему охлаждения. Для её проверки я традиционно использовал стресс-тест системы от AIDA64, который одновременно максимально нагружает процессор и видеокарту.

Как видно по графику, система охлаждения ROG Zephyrus G14 без проблем справляется с нагрузкой, троттлинга нет. Максимальная температура процессора при этом достигает 102 градуса Цельсия, но в среднем держится на уровне меньше 90 градусов Цельсия.

Корпус ноутбука максимально нагревается до 46,2 градусов Цельсия в верхней центральной части основы с клавиатурой. В то же время «рабочая область», на которую попадают руки, нагревается ещё меньше. Это позволяет комфортно работать даже с требовательными задачами и играми.

Я немного опасался, что G14 окажется достаточно шумным, но даже под максимальной нагрузкой он работает довольно тихо. Уровень шума для пользователя достигает всего 46,2 дБ, для сравнения, в открытом офисе уровень шума может превышать 60 дБ.

Клавиатура и тачпад

В ROG Zephyrus G14 используется клавиатура островного типа с вынесенными в отдельный блок клавишами изменения громкости, выключения микрофонов и вызова программы Armoury Crate. Кроме этого, на блоки также разделён ряд функциональных кнопок, чтобы на них было удобнее нажимать.

Клавиши имеют короткий, но хорошо ощутимый ход, в ASUS также отмечают, что они могут одновременно обрабатывать любое количество нажатий, а также имеют расположенную более высоко, чем в стандартных клавиатурах точку срабатывания. Последнее позволяет клавишам быстрее реагировать на нажатия в играх.

Раскладка с плоской кнопкой Enter, крупными Shift и отдельным блоком стрелок навигации оставляет приятное впечатление. Также отмечу пробел со специальным выступом в левой части, благодаря которому на него удобнее попадать большим пальцем левой руки. В целом, как печатать, так и играть в игры на клавиатуре Zephyrus G14 очень комфортно.

В отличие от большинства игровых ноутбуков, в этой модели нет RGB подсветки клавиатуры, вместо неё используются белые светодиоды. У клавиатуры три уровня подсветки, но так как она подсвечивается неравномерно, на двух первых надписи читаются плохо. Судя по всему, инженеры не рассчитали либо с яркостью светодиодов, либо с тем насколько хорошо пластик кнопок пропускает свет.

Ниже блока клавиатуры находится тачпад, прикрытый стеклом. По современным меркам он не очень большой, но в ASUS использовали сенсорную панель с драйвером Windows Precision, поэтому работать с ним удобно. Тачпад без проблем определяет позиционирование пальцев и поддерживает стандартные жесты Windows.

Аудио

ROG Zephyrus G14 оснащается четырьмя внешними динамиками: двумя высокочастотными чуть ниже клавиатуры, и двумя низкочастотными на нижней стороне корпуса. Звучат они очень громко и способны обеспечить довольно объёмный звук, тем более что ноутбук поддерживает технологию Dolby Atmos.

Наушники и гарнитуры можно подключать проводным способом через комбинированный 3,5 мм разъём на левой грани. Либо же беспроводным способом через Bluetooth 5.0.

Автономность ROG Zephyrus G14

Ноутбук оснащается встроенным аккумулятором на 76 Вт-ч, и несмотря на довольно производительную платформу, его автономность превышает все ожидания. Дело в том, что в игровых ноутбуках она никогда не была на действительно хорошем уровне, но Zephyrus G14 показывает, что подобные модели не обязательно должны быть привязаны к розетке. В тесте PC Mark 10 Modern Office ноутбук продержался без двух минут 10 часов, обеспечив автономность больше стандартного восьмичасового рабочего дня.

Это просто потрясающий результат, как для игрового решения, благодаря которому пользователь может для решения нетребовательных офисных задач оставлять комплектный блок питания на 180 Вт дома.

Второй вариант – это докупить зарядное устройство USB Type-C на 65 Вт, которое можно использовать в офисе и командировках, так как ноутбук поддерживает стандарт Power Delivery.