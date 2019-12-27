ROIDMI X20: вертикальный аккумуляторный пылесос с «моющей» функцией

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Обычно мы рассказываем про гаджеты, которые помогают нам отдыхать, работать, следить за своим здоровьем и заниматься спортом. Но сделать приятнее и удобнее можно практически любой процесс. Поэтому сегодня поговорим о рутинной уборке и о том, как в этом может помочь вертикальный пылесос.

Roidmi NEX X20 Vacuum Cleaner White/Black (XCQ06RM) Пылесосы на от 9 090 грн Предложений: 6 Сравнить цены

Каждый знает как выглядит обычный пылесос и за последние годы все привыкли к модным роботам. Первые — мощные, но габаритные, шумные и работают напрямую от электросети, длины кабеля часто не хватает, или в процессе уборки он цепляется за мебель.

Вторые убирают за вас, но могут добраться не во все места, имеют невысокую мощность, восприимчивы к препятствиям и подходят только для уборки пола/ковров — пропылесосить мебель уже не получится.

Вертикальные аккумуляторные пылесосы в какой-то степени вобрали лучшие особенности разных типов устройств. Максимальная мощность всасывания сравнима с обычными моделями, при этом они оказываются более компактными, что упрощает хранение, уборку труднодоступных мест и любых поверхностей в целом, подходят для внеплановых уборок. К тому же не нужно таскать за собой кабель. Лучший способ убедиться в этом — познакомиться с флагманским беспроводным пылесосом ROIDMI, который входит в ТОП-3 брендов экосистемы Xiaomi.

Комплектация ROIDMI X20

ROIDMI X20 поставляется в красивой коробке средних размеров. На ней — список регалий, основная техническая информация о модели и не менее важный элемент — ручка для переноски, ведь коробка весит 6,2 кг.

Внутри — пылесос-стик, блок питания и зарядная станция, дополнительные аксессуары (валик для превращения турбощетки в обычную, шланг, насадка-щетка, маленькая турбощетка для мебели/матрасов, щеточка для чистки насадок/фильтров) и расходники (запасные клапаны и тряпка для «моющей» насадки и еще один основной фильтр).

Дизайн ROIDMI X20

За счет своей компактности многие пылесосы-стики выглядят красиво и ROIDMI X20 — яркий тому пример. Основной цвет — белый, который всегда выглядит нарядно. В него окрашены основные пластиковые и металлические элементы корпуса. Акценты — светло-серые, серые, оранжевые. Аналогично выглядят аксессуары.

Подобные сочетания всегда смотрятся выигрышно. Лишнее тому подтверждение — перечень наград за дизайн, в том числе iF Design и Red Dot Award 2018.

Характеристики ROIDMI X20

ROIDMI X20 — флагманская модель компании с характеристиками на уровне самых известных конкурентов. Как это обычно бывает с китайскими производителями — они радо сравнивают свои продукты с самыми разрекламированными моделями, которые впрочем заметно дороже.

Мощность двигателя заявлена на уровне 435 Вт, всасывания — до 145 Вт. В качестве встроенного аккумулятора используются элементы производства LG и Samsung, время автономной работы достигает 65 минут. Емкость пылесборника — 0,4л. Также компания заявляет о продуманной системе очистки воздуха с фильтрами HEPA. Вес в снаряженном состоянии — порядка 2.6 кг. Описание можно продолжать и дальше, но лучше перейти к практике и поделиться реальными впечатлениями от работы.

Уборка и опыт использования

Одно из первых впечатлений от использования беспроводного ROIDMI X20 — работает, и работает неплохо! Он субъективно тяжелее обычных пылесосов, но зато лишен кабеля, поэтому в процессе уборки не возникает ситуаций когда вы почти убрали комнату, но не можете дотянуться до последнего угла из-за недостаточной длины кабеля.

На корпусе есть всего две главные кнопки — первая возле начала ручки двухсекундным удержанием включает устройство, вторая на изгибе по очереди переключает режимы мощности: минимальный, средний, максимальный (турбо).

Для повседневной уборки гладких поверхностей (плитка, ламинат/паркет, линолеум) вполне достаточно минимальной мощности — можно быстро пройтись по квартире и убрать пыль, мелкий мусор. Очевидно, что уровень шума тоже будет минимальным и вы не будете мешать домашним.

На среднем уровне X20 становится более шумным и производительным. В таком режиме мощность всасывания уже можно сравнивать с большими моделями, хотя уровень шума остается более низким, что не может не радовать.

В турбо-режиме можно получить максимальную мощность на уровне больших моделей, но за это придется платить серьезно возрастающим шумом и стремительно уменьшающимся временем работы.

Ковров у меня в принципе нет, поэтому в основную большую насадку вместо щетки я почти сразу установил мягкий ролик для уборки полов. Сделать это очень просто — нужно убрать фиксатор с помощью оранжевого переключателя.

В рамках эксперимента я подсоединил к большой насадке «моющий» модуль. Правда, «моющий» он относительно — скорее «протирающий». Это небольшой резервуар для обычной воды с клапанами снизу, которые прикрываются микрофиброй.

Такая насадка крепится к основной на магнитах и в результате можно одновременно пылесосить и протирать пол. На поверхности остается минимальное количество влаги — она не повредит пылесосу.

Но все преимущества ROIDMI X20 ощущаешь, когда переходишь к уборке поверхностей выше уровня пола. Если заменить основную трубку и большую насадку на маленькую турбо или щетку, то пылесос будет весить меньше 2 кг. Так в разы проще убирать пыль на технике, столах, полочках и даже сверху на шкафах.

Маленькая турбощетка неплохо справляется с «выбиванием» пыли из диванов, а наличие дополнительно растягивающегося шланга позволяет добраться к любым уголкам. Щелевая насадка является частью обычной щетки. И если оценивать всю комплектацию, то я бы хотел получить в комплекте разве что еще одну простую щетку поменьше.

В конце остается только избавиться от собранного мусора. Контейнер фиксируется одной клавишей снизу и разделяется на три части: чаша, жесткий фильтр и HEPA-фильтр. Первые две можно мыть.

Также нельзя не отметить относительно удобство чистки всех аксессуаров. В комплект входит маленькая щетка с «крючком» и лезвием — аксессуар поможет смести остатки пыли с фильтров и срезать намотанные на турбощетки волосы.

Сами щетки легко разбираются. Насадка в большой меняется после снятия фиксатора, а на маленькой сбоку есть отверстие под монетку (повернув фиксатор можно достать и почистить щетку).

Тряпочка на «моющей» насадке крепится к ней на липучках и в случае необходимости ее можно постирать. Ну и последнее — наличие датчика освещенности на большой основной насадке и диоды подсветки в ее передней части.

Автономность, зарядка и хранение

Встроенный аккумулятор напряжением 28,8 В (2500 мАч, 72 Вт*ч) обеспечивает работу устройства на протяжении до 65 минут, чего по заявлению производителя должно хватить на уборку помещения площадью 420 квадратных метров. Последняя цифра вызывает очень много вопросов, но вот общее время работы в целом правильное — ROIDMI X20 действительно может проработать час на полном заряде аккумулятора.

Правда, эта цифра касается режима работы на минимальной мощности. В среднем режиме заряда хватит на 35 минут уборки, а в турбо-режиме — всего на 10 минут. В большинстве ситуаций достаточно и средней мощности, поэтому можно рассчитывать минимум на честных 40 минут работы, в зависимости от настроек, о которых мы поговорим дальше.

В процессе уборки можно легко оценить оставшийся уровень заряда по четырем диодам на корпусе. Во время уборки я не заметил чтобы мощность падала в зависимости от уровня заряда или при заполнении контейнера. После исчерпания заряда X20 просто отключается, работать напрямую от электросети ROIDMI не может.

Для зарядки используется комплектный блок питания на 35 Вт, он заряжает пылесос за 2,5 часа. Его можно подключать как напрямую, так и с помощью небольшой док-станции с магнитами. Ее можно прикрутить или приклеить к стене с помощью предустановленной клейкой ленты.

Магниты достаточно мощные чтобы удерживать пылесос в вертикальном положении, но не настолько сильные, чтобы держать его подвешенным. Поэтому станция устанавливается так, чтобы ROIDMI X20 с основной трубкой и насадкой прислонялись к ней, то есть на высоте около 92 см от пола.

Остается разве что вопрос с хранением всех аксессуаров, которых в комплекте немало — тут не помешал бы какой-то органайзер или подставка.

Приложение

Мало какое современное устройство обходиться без дополнительного приложения. Есть оно и у X20, который подключается к смартфону по Bluetooth. Roidmi cleaner доступно под iOS и Android — это простой клиент, который позволяет узнать текущий уровень заряда, время до полной зарядки аккумулятора, время работы в режиме ожидания, износ основного фильтра. Есть функция обновления прошивки.

Но самая важная функция — задание мощности работы по-умолчанию (минимальное значение на котором пылесос работает сразу после включения). Это может быть 60, 80 или 100 Вт. В зависимости от этого меняется время работы — 65, 45 или 35 минут.

Оптимальной мне показалась мощность в 80 Вт — больше минимального значения при сохранении нормального времени работы. Если выбрать 100 Вт, то второй уровень мощности, который включается переключателем на корпусе практически не будет отличаться.

Еще родное приложение показывает общее время уборки в минутах, в эквиваленте пробежек и потраченных калорий, а также примерно рассчитывает убранную площадь. Также заявлена совместимость с Mi Home от Xiaomi, но для того, чтобы подключить к нему X20 придется при первой настройке выбрать регион Китай.