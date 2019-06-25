Rowenta Smart Force Extreme — обзор робота-пылесоса





Согласитесь, что не всем нужны умные пылесосы с дополнительными функциями, за которые еще и стоит переплачивать Есть потребители, которые хотели бы облегчить процесс при помощи робота-пылесоса, но у них нет желания переплачивать за ненужные особенности. На эту роль хорошо подойдет новый робот-пылесос Rowenta Smart Force Extreme.

Что в комплекте?

Пылесос, зарядная станция, инфракрасный пульт дистанционного управления с пальчиковыми батарейками АА, инструкция (она вам понадобится) и сменная трехлучевая боковая щетка, а также щетка для чистки пылесоса и фильтр.

Как собран и выглядит?

Стильно, сдержанно, но не везде изготовлен из практичных материалов. У меня возникли претензии только к глянцевой сенсорной панели сверху, он заметно пылится во время уборки, да и царапины на ней легко появляются и они тоже заметны. Правда, только при ближайшем рассмотрении. В остальном, пластик, из которого изготовлен пылесос качественный, а сборка хорошая, без нареканий. В целом, мне нравится дизайн пылесоса, он не выделяется в интерьере, но и не выглядит скучно.

Что он умеет?

Rowenta Smart Force Extreme умеет выполнять сухую уборку (влажная не предусмотрена), двигаться по одному из 4 заданных типов перемещения и автоматически убирать в нужное время дня. Возможности управлять пылесосом при помощи смартфона нет, только локально при помощи пульта и сенсорных кнопок на самом пылесосе.

Если вам не нужна уборка по расписанию, то всем процессом можно руководить при помощи удобного и компактного пульта. С его помощью вы можете выбрать один из 4 типов навигации по пространству, поставить уборку на паузу, направить пылесос сразу на базу и управлять направлением движения пылесоса. Это удобно, если устройство по какой-то причине пропустило нужный участок или ему нужно уделить дополнительное внимание. Делается это при помощи четырехпозиционной кнопки направления.

Среди 4 типов навигации есть следующие режимы:

движение по краям помещения. В нем пылесос проедет вдоль всех стен по кругу и вернется на базу;

движение по спирали. В этом режиме Smart Force Extreme выедет примерно на метр от зарядной станции и будет двигаться по спирали и дойдя до крайних точек в помещении закончит уборку и вернется на базу;

два режима рандомного перемещения. Я бы назвал их основными для уборки. В обоих режимах пылесос уберет все помещение. Но в режиме Random он будет двигаться хаотично по прямым линиям от стены к стене. Если вы выберете Random+, то в нем Rowenta Smart Force Extreme пройдется по всему пространству. На мой взгляд, именно последний режим наиболее предпочтителен для полноценной уборки всего помещения.

Пыль собирается во внутренний пластиковый контейнер с доступом к нему сверху пылесоса. Его можно мыть под проточной водой. Он не очень большой — 250 мл и скорость его наполнения целиком зависит от чистоты вашего помещения.

Как им пользоваться?

Для начала вам необходимо найти место в помещении у стены, где будет размещена зарядная станция со свободным пространством примерно в полметра с каждой стороны и розеткой рядом. Подключаете док-станцию, стыкуете пылесос с доком контактами и ждете полного заряда. От 0 до 100% пылесос заряжается за 4,5 часа. При этом, полного заряда достаточно на 100 минут работы.

После достижения полного заряда, вы выбираете один из вышеперечисленных режимов работы и нажимаете кнопку старта на пылесосе или на пульте. Если вам необходима ежедневная уборка по расписанию, то для начала нужно выставить текущее время на Rowenta Smart Force Extreme, а затем время уборки. Это делается при помощи сенсорной панели и комбинации клавиш. Процесс простой и понятно проиллюстрирован в инструкции.

Как убирает Rowenta Smart Force Extreme?

Хорошо, качественно, с заметным, но терпимым уровнем шума. Rowenta Smart Force Extreme хорошо справляется с пылью и шерстью животных, но если у вас есть питомцы с длинной шерстью, то рекомендую после уборки чистить главную щетку.

С помещением площадью в 30 м² пылесос справляется примерно за 30 минут. В пространстве он ориентируется неплохо, но зеркала и стеклянные двери могут слегка сбить его с толку. С порогами высотой до 1 см у пылесоса также нет проблем. На скользкой плитке и кафеле Rowenta Smart Force Extreme чувствует себя уверенно, благодаря цепкому протектору на основных колесах. Если в вашем помещении есть открытые проходы к лестнице, то не стоит опасаться того, что пылесос упадет. Помимо стандартных инфракрасных сенсоров для ориентации в помещении, Rowenta Smart Force Extreme оснащен датчиками на днище для предотвращения падения.

Перед уборкой настоятельно рекомендую убрать все мелкие вещи с пола и задвинуть стулья максимально под столы. Если это не сделать, то есть риск обнаружить легкие стулья не совсем там, где вы их оставили, не говоря уже об обуви — столь сильный электродвигатель в Rowenta Smart Force Extreme. Но не стоит думать, что пылесос сможет повредить ваши предметы интерьера. Нет, двигается он плавно и редко пытается штурмовать препятствие.