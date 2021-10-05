С чего начинается телевизор: как KIVI разрабатывает и производит свои ТВ

Компания KIVI была основана в 2016 году, но всего через три года вошла в тройку крупнейших производителей телевизоров по объему продаж в Украине. Правда, все начиналось не с производства, и даже не с разработки своей модели ТВ. Как вспоминает Аркадий Зубрицкий, руководитель департамента развития и производства в KIVI, первым продуктом молодой компании стала линейка золотистых телевизоров. В ней поменяли логотип и ПО. А основная идея была в том, чтобы отличаться на полке в Украине и привлечь к себе внимание. Для достижения этой цели также выбрали модели не из бюджетного сегмента, а с более ярким, чем у конкурентов, экраном. Идея себя оправдала, покупатели оценили броский дизайн и качество матрицы, продажи пошли. В первый год компания реализовала под своим брендом 4 тыс. телевизоров. А к 2021 году KIVI суммарно планирует достичь реализации 1 млн телевизоров. Поэтому я решил разобраться, как компания прошла путь от покупки готовой модели у фабрики, до разработки собственных телевизоров.

Первые шаги

Для небольших компаний производство телевизоров начинается с выбора фабрики. Ведь только у пяти брендов, занимающихся выпуском ТВ, есть собственные производственные мощности. Из них два делают не только телевизоры, но и другую электронику, а три другие — производят телевизоры сразу для нескольких брендов. Как ни крути, а собственное производство — это дорого, оно стоит миллиарды долларов.

Поэтому путь KIVI начался с выбора партнера – с поездки на многочисленные выставки в Китай. Представители компании вели переговоры со всеми крупными фабриками. Но остановили выбор на МТС. На тот момент он входил в ТОП-5 крупнейших производителей телевизоров, а сейчас уверенно держится в ТОП-3. Как отмечает Аркадий Зубрицкий, у менеджмента всегда был пунктик по поводу качества продукции, и никто не хотел закупать полностью дефолтные модели.

«Мы искали лучшее и с перспективой на всё более глубокое дальнейшее влияние на производство и продукт» — вспоминает Аркадий.

Как правило, у фабрик есть несколько видов продукции в бюджетном, среднем и премиум сегменте, из которых покупатель может выбирать. В KIVI решили сосредоточиться на том, что интересно 80% покупателей, а именно на моделях среднего уровня.

OEM vs. ODM

Для создания полностью уникального продукта понадобятся большие деньги, которые должны покрыть расходы на R&D, написание кода и само производство. В дальнейшем их нужно будет вернуть за счет продаж, что не может не сказаться на цене готового устройства, и сразу убирает для небольших компаний главное преимущество – возможность конкурировать по цене.

Поэтому начинающим компаниям выгодно выбирать между двумя моделями производства: OEM и ODM. Первый — это готовый продукт, разработанный на заводе, который поставляется с логотипом заказчика, а второй — эксклюзивный продукт, разработанный отчасти или полностью заказчиком, но произведенный на заводе-партнере.

Весь опыт KIVI с OEM вместился в историю с золотистой партией телевизоров, дальше компания решила работать по модели ODM, изменяя телевизоры фабрики под себя. Сначала это была частичная кастомизация, а потом практически полностью уникальный продукт. ODM производство дает компании достаточную гибкость, но все зависит от объемов заказа.

«Чем меньше KIVI заказывает продукции, тем меньше возможности для ее кастомизации. Чем больше частей мы хотим сделать уникальными, тем больше это стоит. И наоборот — цена снижается, если есть объемы производства. Например, в этом году мы разработали уникальные подставки под телевизор, привлекали для этого 3 конструкторские бюро, выбирали из более 300 вариантов. Цена за продукт при том, что в наших телевизорах теперь уникальные ножки, не растет. Так как за счет роста продаж мы можем прокачать продукт, не увеличивая стоимость» — объясняет Аркадий Зубрицкий.

При этом есть и банальные сложности, связанные с производством в другой стране. Разница в 5–6 часов заставляет сотрудников компании начинать работать раньше. Также не отдыхают по субботам в соответствии с графиком в Китае на фабрике. Ну и языковой барьер, иногда с китайскими менеджерами сложно объясняться. Но хотя бы помогает достаточная универсальность технического языка.

Свои R&D и разработка

Дефолтные модели от фабрик максимально заточены под типичный массовый рынок. И этим часто пользуются даже крупные бренды. Поэтому довольно часто можно увидеть один и тот же телевизор, но с разными логотипами.

«Возможности KIVI всегда варьировались от того, сколько мы продаем и сколько денег в бизнесе. Но нас никогда не устраивал дефолтный продукт, такой, какой есть. Нас постоянно не устраивает что-то, и мы это оперативно улучшаем. Мы конкретная «заноза в заднице» у нашей фабрики» — рассказывает Аркадий Зубрицкий.

Для того, чтобы у компании была возможность что-то менять в дефолтных моделях фабрики, ей с самого начала пришлось собирать команду, в 2016–2017 годах объемы производства и продаж были небольшими, поэтому она состояла из нескольких человек. Полноценный R&D в KIVI сформировался к 2018 году, что было обусловлено ростом бизнеса и началом сотрудничества с Mediatek, Google, Remote Solution и другими компаниями.

Несмотря на отсутствие собственной фабрики, только менеджерский состав R&D KIVI в Киеве составляет 10 человек, плюс несколько тестировщиков и разработчиков. Около 30 человек в R&D KIVI в Китае. При этом в матричном подчинении в Китае, Корее, Великобритании, США — около 80 человек непосредственно под проекты компании.

Направления работы R&D в KIVI можно поделить на два основных: аппаратное обеспечение и ПО.

Подразделение по аппаратному обеспечению занимается всем, что можно пощупать — от рамки вокруг экрана до упаковки:

упаковка (ее внутренняя структура, дизайн, надёжность и т. д.) и печатные материалы;

изображение;

звук;

дизайн;

структура элементов внутри телевизоров;

«железо», платы;

безопасность и настройка (чтобы продукт соответствовал регламентам и законодательствам в странах ведения бизнеса и внутренним концепциям).

Подразделение по разработке ПО делится на 2 направления: собственное ПО KIVI (сервисы и KIVI MEDIA, приложение ДУ) и ПО для обеспечения работы самого телевизора (меню настроек, стабильность, программы по умолчанию).

Кроме этого, есть отдельная команда, которая работает с Google и Mediatek. Google разрабатывает Google Assistant, Google Play, YouTube, клавиатуру, Chromecast. Mediatek — процессор и взаимодействие с ПО. Обе компании занимаются интеграцией, чтобы все вместе работало слажено.

Команда KIVI в Китае собирает это все и тестирует непосредственно на телевизорах. Если есть ошибки, то сообщает об этом Google и Mediatek, и вместе с ними работает над устранением багов. Финальную часть ПО выпускает Google после всех тестов. Последние включают и взаимодействие с третьими компаниями, чтобы телевизор работал слаженно со сторонними устройствами.

По словам Аркадия Зубрицкого, на фабрике никогда нет дефолтных вещей, которые будут хорошими, максимум — средний уровень. Поэтому многое приходится дорабатывать. В частности, собственный R&D отдел позволил KIVI на разных этапах улучшить характеристики телевизоров.

Например, у KIVI собственная структура дисплей-модуля. Внутри матрицы используются свои поляризационные пленки, система подсветки, другое количество и качество ламп, другие линзы для яркости и равномерности. Это же касается и разработки компоновки элементов, что позволяет KIVI производить более тонкие телевизоры. А также в целом вносить больше изменений в аппаратное обеспечение.

В 2019 году в R&D компании разработали собственные динамики для некоторых диагоналей, и сейчас в 90% моделей используются кастомные. Из этого выросло сотрудничество с японским R&D компании JVC для создания качественного и объемного звука, а также интеграции Dolby Audio Processing и других программных технологий улучшения звука.

Кроме этого, в линейке 2021 года в комплекте почти со всеми телевизорами KIVI будут идти пульты-указки, которые должны облегчить ввод и навигацию. Их в R&D KIVI разрабатывали совместно с корейской компанией Remote Solution, одним из топовых разработчиков пультов дистанционного управления.

Как утверждают в KIVI, дизайн их телевизоров на 80% свой собственный, разработанный в компании. Это фронтальные рамки, подставки, задние крышки. Для этих целей в Китае было создано множество уникальных пресс-форм.

«Отдельных инвестиций нам стоят белые телевизоры, которые в новой линейке будут практически во всех диагоналях. Белый металл, например, требует гораздо больше слоев краски, чем черный, чтобы цвет был чистым, без примесей, дефектов и потеков.

Например, на каждую нашу металлическую подставку уходит по 4 слоя краски» — объясняет Аркадий Зубрицкий.

Путь на завод и производство

Когда телевизор уже разработан, то следующий этап — это пилотный запуск. Для каждой модели у KIVI есть определенная матрица процессов. Производится около 60 экземпляров для пилота, которые проходят 14 видов тестов. Например, температурные тесты: без упаковки, с упаковкой, тест на перепады температур и тому подобное. Общее количество тестов составляет более 200, а весь процесс тестирования пилота занимает около месяца. В частности, только тест старения занимает две недели, все это время телевизор находится в «печи» с высоким температурным режимом.

После тестов модель утверждается для производства. Сначала контроль проходят запчасти (например, задние крышки), они проверяются выборочно. После этого начинается производство аппаратной части — на фабрике собирают платы, которые тоже проходят отдельное тестирование. «Мозги» проверяются на имитаторе телевизора.

После этого начинается сборка. Собираются телевизоры на полуавтоматизированной линии. Роботы собирают платы, затем дисплей модуль, потом остальное. В конце телевизоры проходят контроль изображения, звука, работы «железа». Также вручную проверяется эстетика (зазоры, царапины). Затем устройства упаковывают и отправляют на склад, где продукция проходит две инспекции. Первая силами отдела контроля качества самой фабрики, которая выпускает около 15 млн единиц продукции в год, вторая – крупнейшая международная инспекционная компания, нанятая KIVI для контроля по техническому заданию. Затем компания получает подробный отчет инспекции и утверждаем партию к поставке в порт.

Будущее телевизоров

Во время подготовки этого материала я попросил Аркадия Зубрицкого рассказать, каким он видит будущее телевизоров, так как оно будет влиять на производство. Его ответ сам по себе получился достаточно интересным, поэтому я решил опубликовать его в полном объеме в качестве завершения этой статьи. Дальше прямая речь Аркадия:

Через 10 лет не будет существенного скачка — технологии в ТВ сегменте за последние 10 лет развились намного меньше, чем за последние 20. Аппаратная часть развивалась быстро, но ПО пошло намного дальше. Я, например, не очень верю, что проектор заменит телевизор. Все текущие технологии проекторов не так быстро развиваются в плане яркости и детализации изображения и всё ещё требуют специального покрытия на стене. Телевизор можно поставить в любом месте, а проекцию на обои с цветочками не выведешь. В течение 10 лет однозначно станут более доступными OLED-телевизоры, Mini- и Micro LED, устройства станут значительно тоньше. Большие диагонали — более доступными. Самым популярным размером телевизора в нашем регионе будет 55 дюймов (сейчас — 32), но в рамках размера квартир. Возможно, пропадет необходимость иметь мощное встроенное «железо» с развитием скоростного подключения. Возможно, что-то поменяется и в управлении. Телевизор однозначно будет более интегрированным с экосистемами, это происходит уже сейчас. Функциональность расширится – телевизор без камеры будет редкостью.

Через 50 лет, скорее всего, телевизор исчезнет как устройство, которое будет висеть на стене или стоять на полке. Возможным форм-фактором будет, например, шарик размером с мячик для пинг-понга, который будет проецировать изображение на воздух, создавая голограмму. Его можно будет бросить на стол во время ужина, и каждый сидящий за столом будет смотреть на изображение так, будто оно показывается именно ему. Контент можно будет развернуть везде и проецировать на что угодно. Не верю в имплантаты — 50 лет — это слишком рано. Очки и линзы не будут обеспечивать уровень изображения и комфорт для просмотра качественного контента.