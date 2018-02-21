Samsung Forum 2018: говорящий холодильник, умная стиральная машина и робот-пылесос

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

На страницах ITC.UA мы редко затрагиваем тему современной бытовой техники, но с развитием интернета вещей всё-таки иногда интересно посмотреть на нововведения в этих устройствах. Такая возможность появилась у нас на прошлой неделе во время проведения конференции Samsung Forum 2018 в Риме.

Холодильник Family Hub с дисплеем и виртуальным ассистентом Bixby

Возможность вызвать Uber с помощью холодильника или спросить у него о прогнозе погоды может показаться чем-то из разряда фантастики, но это вполне работающие функции, которые теперь доступны в моделях Family Hub 2018 года.

На выставке Samsung Forum компания показала сразу несколько моделей, которые оснащаются 21,5-дюймовым сенсорным дисплеем и работают под управлением операционной системы Tizen. Флагманский холодильник Family Hub и вовсе оснащается встроенным динамиком от AKG, а более простые версии могут подключаться к внешним через Bluetooth.

Все модели серии оснащаются модулем Wi-Fi и могут подключаться к интернету, а также взаимодействовать со смартфонами и другими умными устройствами в доме.

Что же можно делать с помощью холодильников Family Hub? Функциональность этих устройств выходит далеко за рамки возможности хранить продукты. Сенсорный дисплей устройства открывает доступ к интерфейсу операционной системы, рабочий стол которой напоминает Android.

На нём располагаются виджеты, есть доступ к меню с приложениями.

Холодильник поддерживает разные профили, это означает, что каждый в семье может создать собственный и синхронизировать с ним календарь и список задач. Таким образом, холодильник, как бы забавно это не звучало, может напоминать о встречах, а также о текущих делах.

Другие доступные для Family Hub приложения включают программы для онлайн заказа продуктов и еды, браузер, таймер, погоду, рецепты, доску для рисования, а также стриминговые сервисы музыки Spotify и TuneIn. Новые модели при этом поддерживают не только передачу данных с телевизора со Smart TV, но и со смартфона. Таким образом, на холодильник можно стримить видео или музыку.

В новых моделях Family Hub появилась поддержка дверных видеозвонков Ring, благодаря чему во время звонка изображение с камеры будет передаваться на экран холодильника.

Как уже написано выше, через интерфейс холодильника можно вызвать машину Uber, для этого есть отдельное приложение.

Встроенная в холодильник камера позволяет удалённо со смартфона посмотреть, какие продукты остались.

Кроме этого, если пользователь ведёт список покупок, то с помощью этой информации, а также данных с камеры Family Hub может предлагать рецепты, в зависимости от того, какие продукты есть в холодильнике. В будущем Samsung планирует добавить к этой функции машинное обучение, таким образом холодильник сможет самостоятельно распознавать продукты, которые добавляются в холодильную камеру.

Ещё одним дополнением к Family Hub 2018 года стал виртуальный ассистент Bixby, таким образом, с холодильником в прямом смысле можно поговорить. Например, спросить о прогнозе погоды или о своём расписании на день. На данный момент Bixby понимает только несколько языков, среди которых, к сожалению, пока нет украинского и русского. Впрочем, и холодильники Family Hub пока в Украине не продаются.

В целом, как видно, у Samsung получилась интересная линейка умных холодильников. Пока они довольно дорогие, но в будущем будут появляться и более массовые модели. Если же говорить о прямом назначении, то в Family Hub 2018 также используется технология Space Max, которая позволила увеличить внутренний объём холодильной камеры без увеличения габаритов, и Metal Cooling – металлическая пластина, которая поддерживает внутри стабильную температуру. Обе эти технологии не такие захватывающие, как наличие сенсорного экрана или Wi-Fi, но для непосредственного использования холодильника точно не менее важные.

Умная стиральная машина серии QuickDrive

Стиральные машины линейки QuickDrive компания Samsung впервые показала на выставке IFA 2017, они оснащаются новым барабаном, задняя стенка которого крутится в обратную сторону, что позволяет сократить время стирки до 50%. Но что интереснее нам, флагманские модели этой серии, в частности WW8800M, WD7800N и WW6800M, оснащаются модулями Wi-Fi и поддерживают удалённое управление.

Благодаря этому с помощью приложения Samsung Connect (а в будущем SmartThings) можно планировать стирку прямо со смартфона. Кроме этого, если вы не сильно разбираетесь в том, как обращаться со стиральной машиной, программа позволяет автоматически подбирать необходимый режим стирки. Для этого в приложении нужно выбрать тип одежды, цвет и степень загрязнения. Далее программа подскажет необходимый режим и позволит запустить стирку.

Также во флагманских моделях QuickDrive есть датчик стиральной жидкости и порошка, поэтому через приложение можно получать уведомление о том, что они заканчиваются.

В целом, модуль Wi-Fi позволяет подключать стиральные машин QuickDrive к системе умного дома и создавать сценарии, при которых, например, стирка автоматически заканчивается в тот момент, когда пользователь приходит домой.

Робот-пылесос

На Samsung Forum 2018 компания показала целую линейку роботов-пылесосов, но в Украине из них будет доступна только модель VR7000M, которая дополнит более продвинутую VR9000H, представленную на нашем рынке в прошлом году.

Samsung VR7000M – это вакуумный робот-пылесос с ёмкостью пылесборника 0,3 литра, мощностью 80 Вт и скоростью перемещения 32 сантиметра за секунду.

Устройство автоматически создаёт карту помещений с помощью набора датчиков FullView Sensor 2.0, включая препятствия, что позволяет ускорить уборку. При этом благодаря прямоугольной форме щётки, размеры которой составляют 29 см, для робота не проблема убрать мусор по углам.

Конструкция колёс позволяет роботу приподнимать корпус для преодоления препятствий.

Встроенного аккумулятора в Samsung VR7000M достаточно для 30-60 минут работы, в зависимости от режима уборки. Когда заряд аккумулятора заканчивается, робот автоматически перемещается к зарядной док-станции. Время его зарядки при этом занимает 240 минут.

Робот умеет подключаться к сети Wi-Fi, поэтому им можно управлять удалённо со смартфона. Для этого пока используется приложение Samsung Connect, которое в будущем заменит программа SmartThings, и оно довольно простое. С его помощью можно запустить автоматическую уборку либо управлять роботом вручную.

Кроме новой линейки обычных роботов-пылесосов, на Samsung Forum 2018 компания привезла лимитированную серию, посвящённую фильмам «Звёздные войны».

Роботы-пылесосы в этой линейке стилизованы под изображение Дарта Вейдера и Штурмовика Галактической Империи. К сожалению, данные модели в Украине продаваться не будут.