Обзор смартфона Samsung Galaxy A57: простой выбор в сложном сегменте

С первого взгляда Samsung Galaxy A57 легко спутать с предшественниками и процитировать мемное «Це ж було вже!». Внешне и концептуально это знакомая для А-серии история без экспериментов. Но настоящая разница начинает проявляться в деталях использования. Например, как быстро работает интерфейс, как ведет себя камера и есть ли ощутимые компромиссы в повседневных задачах. Разбираемся во всем этом в нашем редакционном обзоре.

Samsung Galaxy A57 5G 8/128GB Awesome Lilac 23 999 грн. Плюсы: качественный Super AMOLED+ дисплей с 120 Гц и высокой яркостью; стабильная работа One UI без подвисаний в повседневных задачах; нормальная автономность на полный день и более; адекватная основная камера; защита IP68; сборка с металлической рамкой и стеклом; долгая программная поддержка от Samsung. Купить в Elmir.ua Минусы: не самая быстрая зарядка по современным меркам; отсутствие беспроводной зарядки; производительность без запаса для ААА-игр; большие габариты кому-то не понравятся; высокий ценник на старте продаж. Купить в Elmir.ua 8.1 /10 Оценка

Технические характеристики Samsung Galaxy A57

Параметр Характеристика Экран Super AMOLED+, 6.7 дюйма, Full HD+ (2340×1080), яркость до 1200 нит, ~385 ppi, 120 Гц, HDR10+, Always-On Display Материалы корпуса Алюминиевая рамка, Gorilla Glass Victus+ (передняя и задняя панели) Защита IP68 Процессор Exynos 1680 Графический ускоритель Xclipse 550 Операционная система Android 16 с оболочкой One UI 8.5 с оболочкой One UI 8.5 Память 8 ГБ ОЗП (LPDDR5), 128 ГБ (UFS 3.1) Основная камера 50 МП, f/1.8, OIS Ультраширокоугольная камера 12 МП, f/2.2, OIS Макрокамера 5 МП, f/2.4, OIS Фронтальная камера 12 МП, f/2.2 Запись видео До 4K (30 fps), стабилизация Интерфейсы и связь Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo, 5G, Nano-SIM + eSIM Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, беспроводной зарядки нет Габариты 161.5 × 76.8 × 6.9 мм Вес 179 граммов

Упаковка и комплектация Samsung Galaxy A57

На обзор в нашу редакцию приехал семпл Samsung Galaxy A57. То есть без коробки и аксессуаров, поэтому перед нами только смартфон.

Розничная версия будет максимально сдержанной. Компактная коробка, минимум содержимого, никаких лишних аксессуаров. Смартфон, кабель USB Type-C, документация и скрепка для открытия SIM-лотка.





Дизайн и эргономика Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 не пытается придумать что-то новое в дизайне. Это представитель современной A-серии, где все уже отшлифовано до аккуратного вида. Смартфон выглядит классно, хоть это и субъективщина, но пользоваться им без чехла приносит толику эстетического удовольствия.

У нас на обзоре был Samsung Galaxy A57 в цвете Awesome Lilac. Это не яркий фиолетовый, а скорее светлый оттенок с легким переливом, который меняется в зависимости от освещения. В помещении он почти нейтральный, а на улице немного «оживает». И как видите на фотографиях, он суперглянцевый. Почти как зеркало.

Габариты 161.5 × 76.8 × 6.9 мм четко дают понять, перед нами не компактная модель, а «лопата». Мне пользоваться им было удобно, и не маленькую роль в этом сыграли вес и толщина гаджета. Он «похудел» и стал «стройнее», чем предшественник.

Управление Samsung Galaxy A57 одной рукой формально возможно, но на практике это постоянные компромиссы и перехваты. Баланс неплохой, поэтому он не тянет руку вниз и не создает дискомфорта при длительном использовании.

Рамка металлическая и это сразу добавляет ощущение жесткости. Корпус не скрипит, не прогибается и воспринимается собранно, без ощущения дешевизны. В этом классе это уже обязательный элемент.

Задняя панель стеклянная и предсказуемо скользкая. Она быстро собирает отпечатки пальцев, и это заметно даже при коротком использовании без чехла. В светлом цвете ситуация немного лучше, но полностью проблему это не решает.

Блок камер — это единый остров с двухъярусной структурой, где модули собраны в одну композицию. Рядом с ним расположена вспышка. И да, на столе смартфон все равно немного шатается из-за камерного выступа.

Правый торец Samsung Galaxy A57 имеет небольшое утолщение, в котором разместили кнопку блокировки и клавиши регулировки громкости. Левая грань полностью пустая. Сверху вынесли два микрофона. Снизу находятся еще два микрофона, основной динамик, порт USB-C и лоток для двух nano-SIM.

Сканер отпечатков пальцев под дисплеем работает быстро, если палец приложен нормально и экран не загрязнен, ложные срабатывания случаются редко. Разве что с влажными руками могут быть неудачные попытки разблокировки.

Приятным улучшением Samsung Galaxy A57 по сравнению с A56 стала защита IP68. В ситуациях с дождем или случайным контактом с водой она выручает.

Дисплей Samsung Galaxy A57

В Samsung Galaxy A57 дисплей задает тон всему впечатлению от смартфона. Здесь стоит Super AMOLED+ панель на 6.7 дюйма с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей). Плотность около 385 ppi дает нормальную четкость. Текст выглядит резким, иконки аккуратные.





Рамки вокруг дисплея Samsung Galaxy A57 ощутимо тоньше, чем у младшего A37, обзор которого ждите уже скоро. Разница заметна сразу, A57 выглядит современнее и аккуратнее спереди, без ощущения тяжелого «подбородка». При этом идеальной симметрии все еще нет, нижняя рамка немного шире, но это не бросается в глаза и быстро игнорируется.

Яркость здесь одна из сильных сторон. В пиковых значениях (до 1200 нит) экран уверенно держится на солнце, и даже в сложных условиях читабельность не падает до критического уровня. В помещении наоборот, автояркость немного занижает уровень, особенно вечером.

Цвета традиционно для AMOLED насыщенные. Есть профили настройки, и можно сделать картинку более естественной, но большинство пользователей, как показывает практика, оставляют «Насыщенные цвета». HDR10+ поддержка здесь работает как приятный бонус к контенту. В видео с YouTube или стриминга заметно больше деталей в светлых и темных участках.

Звук и виброотклик

В Samsung Galaxy A57 со звуком все хорошо. Здесь классическая схема со стереодинамиками, где основной работает в паре с разговорным. Громкость достаточная, как по мне. YouTube, TikTok, звонки на громкой связи звучат нормально, без необходимости сразу тянуться к наушникам. Но на максимальной громкости уже появляется легкая компрессия и ощутимая потеря детализации.





Высокие частоты не режут ухо. Середина доминирует, поэтому голоса звучат четко, а вот низы присутствуют скорее формально. Бас есть, но он скорее намек, чем физическое ощущение.

Разговорный динамик Samsung Galaxy A57 выполняет свою работу стабильно. Голос собеседника чистый, без искажений, даже в шумной среде.

А вот виброотклик здесь среднего уровня. В меню и клавиатуре вибрация работает корректно. В кармане иногда может теряться, особенно если интенсивность не выкручена на максимум.





Камеры Samsung Galaxy A57

Основной модуль Samsung Galaxy A57 на 50 МП с оптической стабилизацией, ультраширик на 12 МП и 5 МП макро. Знакомый набор, одним словом. Но я бы предпочел телефотомодуль вместо макро.

По умолчанию главная камера работает через пиксель-бининг и выдает 12 МП фото, объединяя данные с 50 МП сенсора. В дневном свете это дает нормальную резкость и приятные цвета без резких перекосов. Samsung традиционно немного подкручивает насыщенность, поэтому кадры выглядят готовыми к соцсетям без дополнительной обработки. Вечером шум есть, но не критичный, и алгоритмы не убивают детализацию чрезмерным сглаживанием.





Ультраширокий модуль на 12 МП более простой. Динамический диапазон уже слабее, чем у основной камеры. Но днем он дает нормальную картинку без резких провалов по экспозиции. Для архитектуры и улиц его более чем достаточно.

Макрокамера здесь на 5 МП, но это не значит, что она внезапно стала мастхэвом. Иногда можно поймать действительно приятный крупный план.

Фронтальная камера Samsung Galaxy A57 на 12 МП держит уровень среднего класса. Селфи получаются резкие. В портретном режиме отделение фона без явных ошибок по контурам.





Видео здесь максимально стандартное. Есть 4K при 30 fps, и это главный режим, который имеет смысл использовать. Стабилизация работает адекватно при ходьбе. В 1080p картинка становится более плавной, но без дополнительных бонусов по детализации.

Производительность, ПО и игры

В Galaxy A57 Samsung продолжает свою привычную стратегию для среднего класса. Внутри Exynos 1680 с графикой Xclipse 550. В нашей версии 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя, чего хватает, но уже впритык.

Интерфейс One UI 8.5 работает плавно. Переключение между приложениями, браузер с десятком вкладок, мессенджеры, камера. 8 ГБ оперативной памяти здесь хватает, чтобы система не убивала фоновые процессы слишком агрессивно, хотя при очень тяжелых нагрузках, перезапуски приложений все же случаются.





Температурно смартфон ведет себя спокойно. В смешанных сценариях нагрев минимальный, и даже длительная работа с камерой или навигацией не переводит корпус в состояние горячего сэндвича. Под нагрузкой чип сбрасывает частоты, но без резких провалов, которые бы ощущались пользователем.

Легкие игровые тайтлы типа PUBG Mobile или Call of Duty Mobile работают стабильно на средних и высоких настройках с комфортным фреймрейтом. Ситуация в более тяжелых проектах уже более осторожная: Genshin Impact или подобные игры требуют компромиссов в графике, чтобы оставаться плавными.

Троттлинг присутствует, но не агрессивный. После длительных сессий производительность падает, но без резких скачков. Это скорее плавное притормаживание, чем резкое проседание.





Автономность Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 в обычном ежедневном использовании показывает себя абсолютно уверенно. Аккумулятора на 5000 мАч хватает на полный день активной работы без режима экономии. Это смешанный сценарий с соцсетями, камерой, браузером, навигацией и периодическими игровыми сессиями. Если нагрузка умеренная, смартфон легко дотягивает до полутора дней.

Экран со 120 Гц ощутимо влияет на расход, особенно при активном скролле и видео. Разницы между адаптивным и постоянно активным высоким обновлением заметны не столько по плавности, сколько по процентам батареи в конце дня. One UI при этом довольно адекватно управляет фоновыми процессами, поэтому лишнего разряда в покое почти нет. За ночь уходит 1-2%.





Отдельно мы протестировали зарядку Samsung Galaxy A57 от павербанка Baseus Elf Digital Display 20000 mAh 65W, стартовав с полного нуля. Весь процесс занял примерно 1 час 12 минут, и ниже приведена динамика зарядки.

Время от старта Заряд смартфона Заряд павербанка 00:00 0% 95% 00:15 34% 83% 00:30 60% 73% 00:45 84% 64% 01:00 94% 60% 01:12 100% 59%

По ощущениям первая половина зарядки максимально быстрая и агрессивная, смартфон легко берет большой объем энергии за короткое время. После 60-70% скорость падает, а финальные проценты занимают больше всего времени.

Еще один нюанс, который стоит знать о зарядке. У Samsung есть так называемый bypass charging через функцию Pause USB Power Delivery, но это не универсальная история. Она работает только во время игр через Game Booster и только с совместимым зарядным адаптером (читай: фирменным). В этом режиме питание идет напрямую на компоненты, минуя аккумулятор, что снижает нагрев и износ батареи.

Опыт пользования Samsung Galaxy A57

В ежедневном использовании Samsung Galaxy A57 воспринимается как гаджет без сюрпризов. После нескольких дней это даже начинает нравиться, потому что не нужно привыкать к странным особенностям или случайным капризам. Но однажды такой произошел. Wi-Fi ушел в «вечное» соединение с сетью, и только ребутнув смартфон, все заработало как надо.

One UI здесь чувствуется уже знакомой и довольно отполированной. Меню не заставляет искать базовые функции по пять минут, а системная логика понятна даже если ты давно не держал в руках Samsung. Есть ощущение перегруженности функциями, но это скорее вопрос философии оболочки, а не конкретно этой модели. В повседневных задачах (мессенджеры, браузер, видео, камера, навигация) смартфон ведет себя стабильно.

Эргономика остается компромиссной из-за габаритов. Смартфон большой, и это может ощущаться в быту. В транспорте, одной рукой или во время быстрого набора текста приходится подстраиваться. Но при этом к форме быстро привыкаешь и уже не воспринимаешь это как проблему. Для меня абсолютно ок, для кого-то — нет.

Камера в быту работает именно так, как и ожидаешь от Samsung среднего класса. Достал, снял, получил хороший результат без долгих настроек. Быстрый способ зафиксировать момент и не думать о технической части.

Цена и конкуренты

В Украине базовая версия Galaxy A57 8/128 стоит 23 999 гривен. На этом же уровне рядом стоит Galaxy A56 8/256, который дешевле и при этом предлагает больше памяти и почти тот же подход к железу. Уже на старте видно, что Samsung сам себе создает конкуренцию внутри линейки.

Если смотреть шире, Honor 400 Pro и OnePlus 13R сразу «давят» производительностью. Snapdragon 8 Gen 3 и топовые Dimensity дают почти двукратный отрыв в AnTuTu.

Motorola Edge 60 Pro выглядит как более сбалансированная альтернатива с сильным экраном и быстрой зарядкой, где 90 Вт и почти мгновенное восстановление батареи просто перекрывают Samsung по удобству.

Xiaomi 15T і POCO X8 Pro Max играют в лиге «топ за свои деньги». Тут и 120-200 МП камеры, и 100 Вт зарядки, а у второго — еще и козырь в виде огромного АКБ.

8.1 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Легко держит полный день и с нормальным запасом в смешанном режиме использования. Экран 9 AMOLED-панель с высокой яркостью и плавностью, которая "вытягивает" впечатления от смартфона. Дизайн, эргономика 8.5 Качественная сборка и материалы, но большая диагональ не всем зайдет. Программное обеспечение 9 One UI уже давно отшлифована и гарантирует классный пользовательский опыт. Производительность, тротл. 8 Достаточно для ежедневных задач, но без запаса для тяжелых игр на максимуме. Камера 8 Высокий уровень фото- и видеовозможностей. Достал и снял, и в большинстве случаев получаешь предсказуемый результат, который не надо потом дорабатывать в редакторе. Цена 6 Условно "адекватная" за Samsung, но конкуренты часто предлагают лучшее "железо" за те же деньги. Через год все станет на свои места.