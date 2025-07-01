Украинские PR-агентства сегодня — это не только посредники между брендом и потребителем. Это стратегические партнеры, помогающие бизнесу строить доверие, а социальным инициативам внедрять реальные изменения. В мире, где трудно пробиться сквозь информационный шум, специалисты по коммуникациям становятся незаменимыми. И PR-агентства Украины уже доказали, что умеют говорить громко, уместно и с результатом.

Averina agency

Коммуникационное агентство Averina agency было основано в 2018 году в Киеве. Команда работает с PR, influence-маркетингом, SMM, digital art, консалтингом, продакшеном и КСВ-проектами, помогая брендам выстраивать узнаваемую коммуникацию. Один из КСВ-проектов агентства — благотворительное спортивно-развлекательное соревнование для детей «Хто перший», реализованное совместно с Run Ukraine. Целью проекта была популяризация активного образа жизни среди детей. В нем приняли участие олимпийский чемпион Жан Беленюк, музыканты SHADU и PARFENIUK, блогер и стилист Чара Хорив, а также тиктокерка Симбочка.

Averina agency активно работает с молодежью. В январе 2025 года студенты КНУ имени Тараса Шевченко проходили практику в агентстве: знакомились со сферой коммуникаций и работали с реальными проектными задачами.

Ad-hoc

Агентство стратегических и медийных решений Ad-hoc было основано в 2007 году. Оно входит в состав группы компаний IQ-GROUP, является членом Европейской Бизнес Ассоциации и Всеукраинской рекламной коалиции. Ad-hoc предоставляет услуги по разработке стратегии и креативному развитию, а также занимается медиабаингом. Команда работает с полным спектром каналов коммуникации — социальными сетями, веб-сайтами, онлайн-медиа, телевидением, радио, прессой и наружной рекламой.

Компания реализовала более 1000 проектов. Среди клиентов — Hipp, Atlant, IdeaBank, Asus, Joom и другие. Например, в маркетинговой кампании для Hipp команда Ad-hoc должна была укрепить позиции бренда и стимулировать продажи акционных товаров. Для достижения цели была запущена digital-кампания с высоким уровнем таргетинга на целевую аудиторию и использованием конверсионных инструментов: Programmatic, Google Ads, Google Search, Facebook, Instagram. Результат кампании: +49% кликов, +25% целевого охвата, +60% показов рекламы.

adLOVE

adLOVE занимается планированием и размещением онлайн-рекламы. Среди форматов: спецпроекты (нативная реклама), баннерная, медийная, тизерная, таргетированная и контекстная реклама, а также SEO-продвижение. Среди спецпроектов — лидогенерация (CPA), проекты корпоративной социальной ответственности (КСВ) и проекты для увеличения охватов.

Один из кейсов adLOVE — проект с KLM Royal Dutch Airlines, запущенный для сбора электронных адресов пользователей. Его результатом стала база более чем из 4 тыс. e-mail-адресов, что в несколько раз превысило первоначальную цель.

С adLOVE также работали ДТЭК, Data Group, Специализированный маммологический центр, L’Oréal, «Укрпиво» и другие.

Admixer

Admixer — медиапредставитель глобальных паблишеров и платформ, который более 10 лет работает на украинском рынке. Компания помогает брендам размещать рекламу на популярных сайтах и в приложениях — от Rakuten Viber и Opera до Megogo. Команда Admixer занимается покупкой, продажей и настройкой интерактивной рекламы. Среди инструментов — мобильная, баннерная и видеореклама, рекламная сеть Smartoo (для Smart TV и внешних устройств), Digital Audio, Wi-Fi-реклама и другие форматы.

Сеть Admixer охватывает более 1 тыс. сайтов, на которых ежемесячно размещают рекламу около 2 тыс. брендов. Общее месячное покрытие в Украине составляет примерно 21 млн пользователей.

Один из реализованных проектов — кейс с Netpeak, направленный на рост конверсий рекламных кампаний. Для более точного таргетинга использовали данные Киевстар в Admixer.DMP, выделив четыре ключевых сегмента аудитории: IT, Top Managers, Family и Banks. В результате кампания охватила 3,1 млн пользователей и принесла 1882 целевых действия, включая открытие депозитов, установки приложений и отправку форм.

All Motion

Маркетинговое агентство All Motion фокусируется на digital-, event- и trade-маркетинге для международных брендов. Компания работает на украинском рынке уже 21 год и за это время реализовала более 4 тыс. проектов. Среди клиентов — WIX, Vodafone, Nestlé, HP, Bayer, Martini и Coca-Cola. All Motion имеет награды Effie Awards, Kyiv International Advertising Festival, WOW Done Awards, Ukrainian Event Awards.

All Motion работает с бренд-активациями, продуктовыми запусками и корпоративными мероприятиями, реализует цифровые кампании и создает контент для социальных сетей. Агентство реализовало рождественскую бренд-зону Coca-Cola в Lavina Mall, фестиваль еды, напитков и музыки MartiniFoodLove, Hair Party с Redken и другие масштабные проекты.

Отдельные направления работы — разработка долгосрочных стратегий взаимодействия с инфлюенсерами, национальные промокампании, стимулирующие рост продаж и уровня лояльности, а также мерчандайзинг и услуга «тайный покупатель».

Be—it Agency

Одно из самых известных агентств Украины, которое входит в группу One Philosophy и имеет офисы в Киеве и Копенгагене. Специализируется на репутационном менеджменте, креативных кампаниях и социальном влиянии. Среди кейсов — экологическая кампания для McDonald’s «Планета в восторге от тебя!», существенно повлиявшая на восприятие бренда как экоответственного. В 2024 году Be-it Agency получило звание «Агентство года» в регионе EMEA от PROI Worldwide, а также выиграло международный видеофестиваль PROI Film Festival. Среди клиентов: Mastercard, Glovo, OLX, PrivatBank, McDonald’s и другие.

Brandcom

PR-агентство с 17-летним опытом в PR для бизнеса, государства и социального сектора. В портфолио — более 325 проектов. С 2019 года Brandcom поддерживает программу FinancEast (EU4Business) — инструмент восстановления Донбасса и Луганщины. Работает с JYSK, Bayer, Philips, Samsung, «Моршинской».

Carat Ukraine

Carat Ukraine — медиагентство полного цикла, работающее на украинском рынке с 1992 года. В 2003 году оно стало официальным партнером международной рекламной сети Carat в Украине. Также Carat Ukraine входит в состав коммуникационной группы dentsu Ukraine. Среди клиентов агентства — «Фокстрот», Pernod Ricard, Philips и другие.

Команда Carat Ukraine занимается медиастратегиями и медиапланированием, исследованием потребителей, аналитикой и маркетинговым консалтингом. В перечень услуг также входят закупка рекламы в медиа, интегрированные коммуникации, работа с социальными сетями, мобильный маркетинг и digital-активации.

Один из реализованных кейсов агентства — трёхмесячная edutainment-кампания «Ранок здорової усмішки» для Philips. В рамках проекта команда привлекла ведущих стоматологов и интегрировала образовательный контент в утренние телешоу.



Кампания была направлена на объяснение преимуществ звуковой технологии Philips Sonicare и укрепление позиции бренда как выбора №1 среди врачей. Результат — брендированные поисковые запросы выросли на 58%.

Агентство работает с B2B- и технологическими компаниями по всему миру. Специализируется на публикациях в ведущих мировых медиа, организации публичных выступлений, построении личного бренда основателей компаний и стратегическом комплексном сопровождении. Обеспечивает выходы в ТОП-медиа, на подкастах и конференциях, таких как New York Tech Week, Web Summit, European Economic Congress.

Агентство Creators работает со сложными технологическими нишами, среди которых deep tech, web3, AI, кибербезопасность, производство, а также SaaS, финтех, логистика, инвестиции, венчур и розничная торговля.

За прошлый год агентство организовало для клиентов 463 выхода в медиа в 29 странах с совокупным охватом изданий 3,4 миллиарда, включая Forbes, Wired, Business Journal, Le Figaro, Fortune, The Washington Times и другие.

Фаундер — Вера Ворон, которая также основала издание MC.today и построила крупнейшую в Украине медиагруппу в сфере технологий, в которую входили ITC.ua и Highload. В портфеле — проекты в более чем 30 странах, включая США, Великобританию, Францию и ОАЭ.

ddd.do

Креативное коммуникационное агентство, основанное в 2020 году. Специализируется на повышении доверия к брендам через PR, репутацию, digital development и создание контента. Также команда организует PR-события. Работали с брендами, стремящимися воплощать инновационные решения и устойчивое развитие.

Среди клиентов известные компании и амбициозные стартапы: Stanford Ignite Ukraine, EFE, Agrobudservice, Ukrainian Catholic University Foundation, ONUR Group, RIVNE FLEX.

FRESHPR

Компания с более чем 13-летним опытом, которая предлагает стратегическое управление коммуникациями, кризисный PR, построение репутации. Специализируется на репутации, продуктовом PR и аналитике. Уже реализовано более полутысячи кампаний для 240 клиентов. Один из фокусов последних лет — поддержка Укртелекома через крупные медийные и региональные кампании. Среди клиентов — Новая почта, PhilipMorris, «Галичина», Sniezka.

g.agency

Команда digital-агентства g.agency имеет более 12 лет опыта в маркетинге. Она работает с бизнесами любого масштаба — от стартапов до крупных компаний — и реализует проекты в разных отраслях: от IT до агросектора.

Агентство занимается созданием и развитием брендов, разработкой маркетинговых стратегий, реализацией комплексных ATL- и BTL-кампаний. Среди направлений работы также — контент-маркетинг, видеопродакшн, SEO и PPC-реклама. Особое внимание g.agency уделяет маркетинговому консалтингу и оптимизации бизнес-процессов для повышения эффективности команд клиентов.

g.agency реализовала более 100 проектов для локальных и международных брендов. Один из кейсов — создание бренда для спортсмена-тхэквондиста, готовящегося к Олимпийским играм. Вместо классического подхода с айдентикой команда разработала современного маскота — персонажа-талисмана, который отражает стиль жизни и ценности спортсмена.

Gres Todorchuk

Креативное PR-агентство с фокусом на социальные, образовательные и культурные проекты. Оно реализовало более 110 кампаний с общим охватом аудитории свыше 14 млрд и входит в топ-3 наиболее эффективных независимых агентств в мире по версии Effie Index 2023. Известно благодаря проектам «Парк коррупции» (EU Anti-Corruption Initiative), Ukraine WOW («Укрзалізниця») и мультимедийной выставки «Чернобыль.Путешествие».

CEO Ярослава Гресь координировала United24 — платформу, которая получила глобальное признание в рейтингах Effie и SABRE.

Агентство Gres Todorchuk координировало платформу с апреля 2022 по август 2024, запустив более 100 проектов: от браслетов «Азовсталь» до кампаний в поддержку больниц и заложников. Среди клиентов — Visa, USAID, INTERTOP, Rozetka, DTEK, «Сильпо» и т.д.

Havas PR

PR-агентство полного цикла, часть глобальной сети Havas, работающей более чем в 100 странах. В Украине Havas PR отвечает за комплексные коммуникации: от ТВ- и digital-рекламы до брендинговых стратегий и социальных проектов.

Яркий кейс — путеводитель «Дороги гурманов. 100 крафтовых мест Украины», выпущенный к 30-летию Независимости. Книга оказалась в топах продаж и разошлась тиражом 15 000 экземпляров в течение двух месяцев. Клиенты: Adidas, Visa, McDonald’s, L’Oréal, Lego, ПУМБ и другие.

Hoshva PR & DGTL

Сочетает диджитал и классические PR-подходы. Одной из самых мощных инициатив 2023 стала онлайн/офлайн-кампания #HelpUkraineSong (совместно с британской Aurora), приуроченная к Евровидению. Проект поддерживал UNITED24 и собирал средства на инкубаторы для новорожденных, получив широкий охват в соцсетях. Сайт агентства.

KSN Communications

Полный цикл коммуникаций с фокусом на государственный сектор, бизнес и персональный бренд. В 2023 году реализовали проект в поддержку гражданских заложников совместно с Фондом Екатерины Осадчей, Офисом генпрокурора и МИДом — контент выходил в ведущих украинских и европейских СМИ. Сайт агентства.

linza agency

Агентство, специализирующееся на социальных, общественных и NGO-проектах. За пять лет сделали более 90 кампаний. Один из ключевых кейсов — «Сделаем страну доступной для каждого» (ГО «Доступно.UA») с участием Alyona Alyona, охвативший более 8,5 млн контактов.

Magonova & Partners LLC

Magonova & Partners LLC — международное бюро стратегических коммуникаций, основанное в 2016 году, с офисами в Киеве и Вашингтоне. Компания работает с клиентами из разных стран, включая страны Европейского Союза и США.

Команда специализируется на разработке и реализации PR- и GR-кампаний для государственных, международных и частных организаций. В центре внимания — стратегические коммуникации, взаимодействие с медиа, аналитика, формирование нарративов и поддержка национальных и региональных инициатив. Агентство также предоставляет услуги медиамониторинга и социальных исследований, работая как с проектными кампаниями, так и с долгосрочным коммуникационным сопровождением.

Отдельное направление деятельности Magonova & Partners — взаимодействие с органами власти и регуляторными институциями. Услуги агентства охватывают весь спектр законодательной деятельности — от разработки концепции до создания и контроля за государственными проектами. Бюро также участвует в развитии партнерств: от подбора стратегических партнеров до поддержки совместных инициатив и работы с государственным и частным финансированием.

M&P Communications

PR-агентство с более чем 14-летним опытом, около половины клиентов — из сфер IT, энергетики, медицины и финансов. В 2023 году вывело GlobalLogic на медиаорбиту: почти 600 публикаций и охват 16 млн. В 2021 их кампания для PlayStation получила Best Launch на European Excellence Awards.

MAINSTREAM

Независимое PR-агентство с опытом более 20 лет, реализовало более 2500 проектов в Украине, Европе и США. Среди знаковых кейсов — EU TALENT.Space (для представительства ЕС) — платформа с бесплатными видеоуроками для детей, получившая Davos Communications Awards 2022 и несколько Sabre Awards EMEA.

Media Kit

Рекламное агентство Media Kit было основано в 2001 году. Компания позиционирует себя как аутсорсинговый отдел рекламы и маркетинга. За время работы команда Media Kit реализовала более 10 тыс. рекламных кампаний.

Агентство сопровождает проекты на всех этапах: от анализа конкурентной среды и определения целевой аудитории до разработки стратегий продвижения, медиапланирования, баинга, размещения рекламы и анализа результатов кампаний. В работе Media Kit сочетает аналитику и исследования с инструментами онлайн- и офлайн-рекламы — включая телевидение, транспорт и печатные медиа.

С услугами Media Kit сотрудничали Укрпошта, Укргазбанк, Bosch, Colin’s, Idea Bank, Motul, Suzuki и другие компании.

Media maker

Специализированное агентство, которое стартовало в 2003 с рекламы в печатных медиа и к 2021-му превратилось в digital PR-хаб. Партнер dentsu Ukraine, во время войны запустивший программу адаптации ветеранов в коммуникационную индустрию. Среди клиентов — Samsung, Новая почта, Mastercard, ПриватБанк.

Медиа Регион

Рекламное агентство «Медиа Регион» работает на украинском рынке более 20 лет. Оно занимается размещением рекламных и PR-материалов в печатных и онлайн-медиа.

Агентство сотрудничает с национальными и региональными СМИ, формирует медиапланы под различные задачи бизнеса и реализует спецпроекты с использованием комбинированных форматов — от публикаций в прессе и интернете до конференций и круглых столов. Партнерская сеть «Медиа Регион» охватывает более 2 тыс. медиа.

За время работы агентство сотрудничало примерно с 400 брендами, среди которых EVA, Фармак, сеть аптек Подорожник, Эпицентр К, Три медведя и другие компании.

MEX

Коммуникационное агентство MEX работает на украинском рынке более 23 лет. Оно является членом международных коммуникационных сетей Havas Media и Internet Expert. Агентство работает в сфере маркетинговых коммуникаций, включая разработку креативных стратегий, брендинг, digital-решения, PR и нестандартный маркетинг.

Помимо работы для бизнеса, MEX участвует в реализации социально значимых проектов. Один из них — проект «Невидимый батальон», реализованный для Украинского Женского Фонда.

Кампания была направлена на привлечение внимания к роли женщин в военных конфликтах и проблемам гендерного неравенства в ВСУ. В рамках проекта команда провела исследование, взяла интервью у женщин-военных и организовала фотосессию для создания календаря «Невидимый батальон». Тираж составил 3 тыс. экземпляров, которые передали военным, а также украинским и зарубежным СМИ.

Среди клиентов MEX — Vodafone, Новая Почта, Anadolu Medical Center, HP, Фармак, Schneider Electric, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и другие бренды.

Newsfront Communications

PR-агентство, работающее с 2005 года: имеет в портфолио более 780 проектов для 250+ клиентов, включая Microsoft, Lenovo, Rakuten Viber, GlobalLogic, Qatar Airways, Emirates. Специализируются на организации событий, соцмедиа, работе со СМИ.

NEW SIDE

NEW SIDE работает на украинском рынке с 2020 года и за это время реализовала более 120 проектов для более чем 100 клиентов из Украины и других стран. В 2023 году агентство получило награду Ukrainian Business Award в номинации «Лучшие агентства полного цикла маркетинга».

Команда NEW SIDE предоставляет полный спектр рекламных и маркетинговых услуг, включая работу с SMM, digital-маркетинг, проведение маркетинговых исследований, анализ рынка и поведения потребителей, а также разработку стратегий продвижения. Агентство также реализует рекламные кампании в Google Ads, занимается брендингом и созданием айдентики — от логотипов и фирменного стиля до визуальных материалов для коммуникаций, включая баннеры и печатную продукцию.

Noblet Media

Компания в сфере связей с общественностью, коммуникаций и маркетинга Noblet Media была основана в Украине в 2004 году. Сегодня работает на семи рынках — в Украине, Грузии, Армении, Молдове, Азербайджане, Узбекистане и Казахстане. Noblet Media предоставляет услуги по взаимодействию со СМИ, кризовым коммуникациям и организации онлайн- и офлайн-мероприятий.

За более чем 20 лет работы компания реализовала около 1,2 тыс. проектов, организовала более 2 тыс. мероприятий и выстроила партнерскую сеть из 326 организаций в разных странах. Среди клиентов — Visa, Adidas, Spotify, Nike, EUAM Ukraine и другие международные организации и бренды.

Отдельное направление работы Noblet Media — поддержка социальных инициатив, в частности тех, что направлены на развитие женщин. Компания участвовала в реализации программы She’s Next, Empowered by Visa в странах Восточного партнерства и Центральной Азии. Инициатива включала образовательные программы, наставничество и доступ к ресурсам для поддержки женщин-предпринимателей.

OMD Optimum Media

OMD Optimum Media Ukraine — медийное агентство полного цикла и часть международной сети OMD. Команда работает с разработкой и реализацией комплексных рекламных кампаний, аналитикой данных, прогнозированием рыночных тенденций, принятием стратегических решений на основе инсайтов, а также с SMM. Среди клиентов — Lacalut, Сильпо, OLX, McDonald’s и другие бренды.

Отдельное направление деятельности агентства — социальные инициативы. Например, POGLYAD — проект, направленный на поддержку ветеранов и украиночек, возвращающихся домой после войны или вынужденной миграции. В OMD описывают POGLYAD как проект о возвращении — с войны, из-за границы и к себе. Инициатива сосредоточена на восстановлении социальных связей и формировании сообществ поддержки, помогающих адаптации и интеграции после возвращения.

o2pr

Коммуникационное агентство o2pr работает на стыке стратегии, аналитики и креатива. Команда строит коммуникационные решения на основе анализа бизнеса и контекста, сочетая данные, ценности и практические инструменты для укрепления репутации брендов и публичных лидеров.

Агентство занимается аналитикой и разработкой коммуникационных стратегий, управлением репутацией, созданием контента и связями с общественностью. o2pr формирует PR- и кризисные стратегии, помогает предотвращать репутационные риски и сопровождает коммуникации в сложных ситуациях, обеспечивая взвешенную реакцию брендов.

В рамках коммуникационных проектов команда создает контент для традиционных медиа, цифровых платформ и офлайн-форматов, адаптируя идеи под конкретные аудитории.

PBN Hill+Knowlton Strategies

PBN Hill+Knowlton Strategies — международное агентство в сфере PR и интегрированных коммуникаций. Компания появилась в январе 2012 года в результате слияния The PBN Company и Hill+Knowlton Strategies — ведущей глобальной фирмы с сетью более 80 офисов в более чем 40 странах. Обе компании являются членами крупнейшего в мире коммуникационного холдинга WPP.

Агентство работает с широким спектром коммуникационных задач, включая стратегические коммуникации, работу со СМИ и цифровыми платформами, взаимодействие с инфлюенсерами и партнерами. PBN Hill+Knowlton Strategies также занимается внутренними коммуникациями, помогая компаниям согласовывать бренд и корпоративную культуру. Команда поддерживает бизнесы в периоды изменений — роста, трансформаций или интеграций — и работает над повышением вовлеченности сотрудников, формируя общее понимание целей и направлений развития.

Среди клиентов агентства в Украине — Google, Henkel, Nestlé, Unilever, Universal Bank, Visa, Wizz Air и другие компании.

Perfect PR Agency

Perfect PR Agency — агентство с 13 лет в нише PR, сотрудничают с бизнесом, госсектором, публичными фигурами. Один из важных кейсов — международная выставка детских рисунков «Мама, я вижу войну», реализованная более чем в 60 странах. Среди клиентов — OKKO, «Галичина», Ukrainian Startup Fund.

PLEON Talan

PLEON Talan — PR-агентство полного цикла, часть группы agama с 20-летним опытом. Один из кейсов — коммуникационная программа для Запорожской области («Заботимся о вашем будущее»), охватившая более 1,7 млн ​​жителей. Работают с USAID, UNICEF, Adidas, Киевстар.

Pointer Agency

Pointer Agency работает с 2012 года в сфере PR-стратегий, репутационного аудита, кризисных коммуникаций. Реализовало более 100 кампаний, среди клиентов — Versace, Subaru, Samsung, Avon, а также Минсоцполитики.

PR Batteries

PR Batteries — PR-агентство, работающее с 2006 года на украинском рынке. Фокусируются на персональном PR, культуре и кино. Например, сопровождение фильма «Дом «Слово»: Бесконечный роман». Клиенты – Артем Пивоваров, Pianoбой, Skai, New Balance, Hugo Boss.

PR-Service Agency

PR-Service Agency — агентство полного цикла для бизнеса и государственных институций. Работает с 2003 года. Один из флагманов — проект «Смартфон для родителей» из Kyivstar — охватил 25 млн контактов, получил Excellence, Effie, X-Ray и Sabre Awards EMEA.

PRoector

PRoector — агентство, которое разрабатываетPR-стратегии, усиливает репутацию клиентов в национальном инфопространстве, разрабатывает визуальную идентичность, строит ESG-стратегии для бизнеса. Известно кейсом Metal for life для AB Metal Group — трансформация металлобаз в шелтеры и больницы, с медиаохватом более 15 млн в 25 СМИ. Среди клиентов PRoector: INTERPIPE, SHEMAX, Expolight, Balivka development и первая украинская альпинистка, дважды поднявшаяся на Эверест Антонина Самойлова.

RADNYK PR

Коммуникационное агентство RADNYK PR более 20 лет работает с украинскими и международными компаниями и организациями. Оно реализует проекты в сферах PR, рекламы, GR и брендинга.

В работе команда опирается на анализ целевых аудиторий, формирование понятных и одновременно эмоционально релевантных сообщений, а также выбор эффективных каналов коммуникации. Отдельное направление — кризисные коммуникации и управление репутационными рисками. В GR-направлении RADNYK PR помогает компаниям выстраивать системное взаимодействие с органами власти и формировать долгосрочные партнерские отношения.

Среди кейсов агентства — проект для ПриватБанк, в рамках которого команда RADNYK PR переосмыслила внутренние корпоративные правила в формате ситкома. Короткий сериал, построенный на юморе и узнаваемых офисных ситуациях, объяснял политики банка через жизненные сценарии.

Контент был размещен на внутренних платформах и охватил около 17 тыс. сотрудников, собрав 153 тыс. просмотров за три сезона. По результатам внутреннего опроса, 94% сотрудников отметили, что в таком формате информация усваивается лучше.

Среди клиентов RADNYK PR — ПриватБанк, Coca-Cola, РАСТ, Design Cube Ink и другие компании.

RAZOM GROUP

RAZOM GROUP — рекламно-коммуникационный холдинг, работающий более 26 лет. В его состав входят медиаагентства Initiative, UM Ukraine, Havas Media Ukraine, Cameo, IT-хаб MadLab, агентство performance-маркетинга MORE и AI-агентство для рекламных кампаний AICON.

Группа сосредоточена на создании коммуникационных стратегий и медийных решений, объединяющих медийное и стратегическое планирование, рекламные кампании, маркетинг на основе данных, digital и performance-инструменты, креативные концепции, инновационные технологии и AI. RAZOM GROUP реализует более 100 кампаний ежегодно и охватывает более 50 медиа-каналов в портфолио.

Один из известных кейсов — кампания для METRO к 18-летию бренда. Агентство Initiative использовало созвучие названия бренда с киевским метрополитеном и запустило кампанию «Желтая ветка METRO». Кульминацией проекта стало появление «желтой ветки» — спорткаров с личными водителями, которые доставляли покупателей в магазины METRO и обратно. Кампания охватила город всего 12 билбордами, но обеспечила яркий вирусный эффект.

RAZOM GROUP обслуживает более 80 клиентов, среди которых национальные и международные бренды — Uklon, Puma, Philips, Unilever, «Снежная Панда», «Люксоптика» и другие.

SEVEN Communications

Агентство маркетинговых коммуникаций SEVEN Communications занимается разработкой стратегий, креативом и дизайном, PR-сопровождением, организацией мероприятий, BTL-активностями, медиаразмещением и веб-разработкой.

Команда SEVEN Communications имеет опыт работы как со стороны агентства, так и со стороны клиентов, что позволяет глубже понимать бизнес-задачи, формировать релевантные решения и находить дополнительные точки роста для клиентов. Агентство работает в формате полного сопровождения и может закрывать маркетинговые потребности клиента комплексно, выполняя функции внешнего коммуникационного отдела.

Shots agency

Shots agency — это команда, которая комплексно работает с известными брендами, обеспечивая исследования рынка и поведения потребителей. Работает с креативными решениями, известна как видеопродакшн-студия. Среди клиентов — крупные компании: OLX 2.0, Киевстар, Morshynska, Megogo и другие. Получили награды на ADC*UA Awards за промокампании с фандрейзинговой целью.

SLOVA Tech PR

Известное агентство Tech PR, которое более 10 лет на рынке и обеспечило более 30 000 публикаций для 250+ клиентов в IT, стартапах, венчурном секторе в Украине и мире. Публикуются в Forbes, Bloomberg, Mashable, DOU, AIN и так далее. Работают в Украине, США, Европе. Предоставляют услуги по питчингу, кризисному PR, контент-маркетингу, аналитике.

Solve Marketing

Команда маркетингового агентства Solve Marketing занимается разработкой маркетинговых стратегий, исследованием рынка и конкурентов, а также отвечает за визуальное оформление брендов — от брендбука и сайта до презентаций и каталогов. Среди услуг Solve Marketing также маркетинг для стартапов, комплексная лидогенерация и услуга «тайный покупатель».

Агентство работает с клиентами из Украины, Польши и США. По данным Solve Marketing, их проекты за год генерируют более 15 тыс. продаж ежемесячно.

Один из кейсов агентства — работа с SaaS-проектом в сфере IPTV, где команда построила маркетинговый отдел, запустила SMM и аналитику, email-рассылки, Facebook и Google Ads, рекламные креативы и тексты. В результате показатели продаж выросли с 500 до 12 тыс. в месяц.

SPN Agency

Коммуникационное агентство SPN Agency прошло несколько этапов развития: от SPN Ogilvy PR до SPN Communications Ukraine, а после ребрендинга в начале 2020 года работает под нынешним названием — SPN Agency.

Агентство работает в сферах PR, креатива и дизайна, ивентов и BTL-активностей, дополняя эти направления аналитикой и медиамониторингом. Команда создает информационные поводы, реализует антикризисные медиакампании, разрабатывает айдентику брендов и работает с CSR-проектами.

Среди кейсов SPN Agency — социальный проект, реализованный совместно с ПУМБ в рамках кампании «Украина для вас». Банк передал «Фонду Брайля» принтер для печати книг шрифтом Брайля, чтобы привлечь внимание к проблеме доступности литературы для людей с нарушениями зрения. Мероприятие с интерактивными зонами, где демонстрировалась работа принтера, прошло в Киеве, SPN Agency обеспечила полный PR-сопровождение. В результате проект получил 100% целевое охват в СМИ и более 25 органических публикаций.

Trembita PR

Trembita PR — PR-агентство, имеющее за плечами 10 лет работы и более 800 проектов. Международное присутствие (Украина, Казахстан, Великобритания, США, ОАЭ, Азербайджан, страны Балтии). Один из флагманов — флешмоб ко Дню сердца 2023 года «Переоденься в красное», получивший более 7 млн ​​охвата при поддержке Минздрава и звезд (Настя Каменских, Kazka и т.д.). Клиенты: VARUS, WOG, BOSCH, Megogo.

United PR Communication

UNITED PR Communications — агентство полного цикла, работающее с 2013 года. Более 11 лет формирует крепкий репутационный фундамент для украинского и международного бизнеса. Обеспечивает полное сопровождение от глубокого стратегического погружения до реализации креативных кампаний любого масштаба. Специализация: управление репутацией, digital-коммуникации, видеопродакшн, выход на международные рынки.

UNITED PR работает с медиа и лидерами мнений более чем в 20 странах мира. Среди клиентов — известные бренды: Samsung, Nemiroff, President, Groupe Lactalis, Freedom Finance, Volia, «Аптека Доброго Дня», Loko Moko и другие.

U Agency

U Agency — агентство стратегических коммуникаций. Начало работу в 2020 как часть UFuture, с 2024 работает с внешними клиентами: брендинг, антикризисные коммуникации, digital и видео. Среди кейсов – поддержка Gen.Ukrainian, KOMF, Bolt, UNIT. City, U Tomorrow Summit, Global Teacher Prize.

UK Communications

Украинское PR-агентство UK Communications работает с B2B- и B2C-коммуникациями. Команда также занимается консалтингом в сфере связей с общественностью и юридическим консалтингом. Агентство сотрудничает как с общественными организациями, так и с крупными компаниями.

UK Communications помогает клиентам формировать и реализовывать PR-стратегии с учетом специфики их деятельности, миссии и целевых аудиторий. Команда работает над позиционированием организаций, определением их уникальной истории и построением репутации через коммуникации.

Отдельное направление работы агентства — поддержка бизнеса на старте. PR-специалисты сопровождают компании в выстраивании внутренних и внешних коммуникаций, а юридическая команда консультирует по вопросам создания и организации бизнеса. Агентство также помогает клиентам сформировать оптимальный пакет услуг и бюджет, корректируя стратегию в соответствии с задачами и возможностями компании.

WARTO

WARTO («ВАРТО») — украинское агентство маркетинговых коммуникаций, предоставляющее услуги в сфере PR, маркетинга, рекламы, разработки SMM-стратегий, организации промо и PR-акций. С 2005 года на рынке, в портфолио — более 1200 проектов. Один из самых интересных — AI-чат-бот для владельцев домашних животных от BRIT, построенный на ChatGPT-4. Проект получил более 1 млн охвата в СМИ. Клиенты: Carlsberg, Tetra Pak, USAID, АТБ.

YULA

Креативный хаб, с 2014 года трансформирующий украинскую музыкальную индустрию и шоу-бизнес. Прошел путь от PR-бюро до мультифункционального центра по стратегии, продюсированию и медийному продвижению. С 2021 года компания официально работает в формате продюсерской платформы полного цикла, обеспечивая создание уникального бренда артиста, медиакампании, партнерства, стратегию публичного имиджа. Среди клиентов: DARISHA, фильм «Довженко» (медийное продвижение документального кино), LOBODA, Артем Пивоваров, Cinema for Victory, Сергей Бабкин, MONATIK. Сайт агентства.

Zeleni.Agency

PR-агентство, специализирующееся на кампаниях по продвижению брендов и позиционированию в соцсетях. Работает с 2012 года. Клиенты: Canon, LG, Kernel, Peugeot, Citroën, «Добродия» и другие.

42DM

Маркетинговое агентство 42DM было основано в 2016 году. Компания работает как полноценный маркетинговый партнёр для бизнеса на разных стадиях развития — от раннего роста до масштабных международных запусков. Основной фокус 42DM — B2B-маркетинг для SaaS, fintech, IT-аутсорсинга, мобильных приложений, игр, блокчейна, криптовалют, онлайн-образования и других технологических секторов.

Агентство имеет команду из более чем 50 специалистов в нескольких странах (США, Португалия и Украина) и реализовало более 250 проектов для клиентов на международных рынках. Подход 42DM сочетает маркетинговые стратегии на основе данных, современные технологии (MarTech и AI), performance-маркетинг и масштабируемые коммуникации. Агентство разрабатывает стратегии продвижения, занимается контент-маркетингом, SEO и ASO, PPC и email-маркетингом, SMM, предоставляет услуги веб-дизайна и веб-аналитики.

42DM работает с клиентами по всему миру — в США, Европе и Азии. Среди её клиентов такие бренды, как Payoneer, Reface, Zeeto и другие. Компания позиционирует себя как агентство, которое помогает технологическим бизнесам усиливать присутствие на рынке через эффективные маркетинговые решения, подкреплённые данными.

Znamy Agency

Znamy — коммуникационное агентство, основанное в июне 2023 года. Работает в формате digital PR, фокусируется на консалтинге в коммуникациях и бренд-нарративах, работе с соцсетями, онлайн-платформами, построении персонального бренда и журналистских связей.

В портфолио агентства: Киевская школа экономики (KSE), INTERTOP, SKELAR, I AM IDEA, Turbo.ua.