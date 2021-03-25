Обзор роутера TP-Link Archer C5 Pro





Наши читатели явно не представляют современное жилище без выхода в Сеть и наличия Wi-Fi. Доступ в Интернет уже давно признан одним из базовых прав человека, но есть очень большое количество людей, которые совсем не вникают в работу банального домашнего роутера и в случае каких-либо проблем в первую очередь обращаются либо к «продвинутому другу», либо в службу поддержки. И если «выключить из розетки и включить обратно» не поможет, то «ждите мастера». Но есть роутеры, которые могут конфигурироваться провайдером и даже в случае полного сброса, восстанавливать изначально заданные рабочие настройки. Об этих и других возможностях TP-Link Archer C5 Pro мы поговорим в этом материале.

Комплектация TP-Link Archer C5 Pro

Хотя у роутера есть дополнительная функциональность, пользователю все равно предоставят привычный набор поставки: маршрутизатор, блок питания и короткий Ethernet-кабель.

Так как первоначальной настройкой может полностью заняться провайдер услуги, вероятно, самому пользователю попадать в административную панель вовсе не понадобится. Но для тех, кто захочет внести свои коррективы или нуждается в изменении дополнительных параметров, административная панель не будет сильно отличаться от таких в других роутерах производителя.

Дизайн и удобство использования

Попавший к нам TP-Link Archer C5 Pro сделан в форме классического роутера — относительно небольшая коробка с четырьмя антеннами (всего их пять, еще одна спрятана в корпусе). Конечно, в отличии от совсем бюджетных моделей, тут есть свой дизайн с довольно неплохими акцентами. Но начнем с размера, который все же получился не таким и скромным, как у более старых моделей: 230×144×35 мм. Для такого роутера корпус получился довольно крупный, но в среднем, среди новых устройств, он весьма обычный. Цвет для этого «Арчера» есть только один — черный.

Где начинаются проблемы, так это на верхней крышке. Нет, оформлена она симпатично, с приятным паттерном и заметным логотипом. Но вся панель глянцевая, а как показывает практика, царапины на ней могут появиться даже от микрофибры во время протирки пыли. Получается, что при установке на видном месте, роутер не испортит, например, рабочее место, только вот со временем на нем могут появиться царапины, которые слегка подпортят впечатления о дизайне.

К нижней крышке корпус опускается четырьмя «ярусами» разного размера. И везде есть прорези для вентиляции. Тут же есть пара креплений, которые пригодятся на случай установки маршрутизатора на стене. А вот при классической установке гаджет встанет на четыре пластиковые ножки, у которых практически нет сцепления с поверхностью.

При варианте установки роутера где-то в закрытых частях мебели или на невысоких полках, стоит учитывать достаточно высокие антенны, которые зафиксированы на корпусе, хотя и могут менять направление. Их, конечно, ничто не помешает сложить, но в таком случае могут быть потери скорости в отдаленных помещениях, это придется тестировать на месте.

Информационные индикаторы расположены сверху и если нет никаких проблем, светятся зеленым цветом. А органы управления и все порты расположены на тыльном торце. Среди них есть: порт питания, кнопки включения, сброса и активации WPS или отключения Wi-Fi, один WAN- и четыре LAN-порта. Можно, конечно, попросить еще USB-разъем, но с учетом того, что устройство рассчитано на тех пользователей, которые даже самостоятельно настроить его не возьмутся, есть подозрение, что в таких возможностях они не сильно нуждаются.

Как это часто бывает у TP-Link, весьма неплохой дизайн устройства чуть-чуть подпортил глянец, который потребует повышенного внимания для сохранения приятного внешнего вида. Также не лишними были бы резинки на ножках. Но больших проблем ни от одного, ни от другого, нет. Внешность гаджета удалась хорошо, а расположение всех рабочих элементов классическое.

Функциональность TP-Link Archer C5 Pro

Данная модель по сегодняшним меркам не обладает какими-то выдающимися скоростными показателями, но и не рассчитана на энтузиастов. Archer C5 Pro работает по стандарту AC1350 и должен обеспечивать скорость в диапазоне 2,4 ГГц до 450 Мбит/с, а в 5 ГГц — до 867 Мбит/с. То есть такого роутера должно хватать даже для гигабитного канала, да и с учетом целевой аудитории, таких возможностей вполне хватит. Вместе с этим роутер поддерживает технологии MU-MIMO и Beamforming, что поможет улучшить качество покрытия и одновременную работу многих клиентов.

К стандартным режимам работы роутера или точки доступа добавлена возможность подключения к Mesh-сетям. Это будет актуально в больших квартирах или частных домах, где при наличии поддерживаемых роутеров можно создать единую сеть, которая сама будет распределять клиенты между ближайшими точками.

Для тех пользователей, к которым часто наведываются гости, отведена возможность создать до трех гостевых сетей в каждом диапазоне. При необходимости, им можно оставить доступ устройств друг к другу и к основной сети пользователя. Еще в настройках беспроводных сетей полезным может оказаться расписание работы, где есть возможность задать график работы маршрутизатора. Но стоит учитывать, что в таком случае не будет работать Mesh.

Далее в настройках есть NAT Forwarding и более актуальный для простого пользователя родительский контроль. Последний позволит ограничить время работы для определенных клиентов, а также контролировать доступ через черный или белый список сайтов. Еще есть защита доступа и возможности работы с VPN.

В административных настройках могут пригодиться резервные копии, статистика трафика и системный журнал. Заодно можно обновить прошивку, но файл нужно задавать вручную.

Но также там есть пункт, позволяющий настроить доступ к управлению через Agile ACS. С помощью этого сервиса провайдер может иметь доступ к настройкам и менять конфигурацию, если это понадобится. Так провайдер может обновлять прошивки на всех подключенных гаджетах, собирать статистику использования, тестировать устройства и контролировать работу в режиме реального времени.

Это может сэкономить очень много времени, если на стороне пользователя возникнут какие-то проблемы, ведь не нужно ждать появление мастера на пороге. И даже если пользователь сам «накрутит» лишнего в настройках, с помощью Agile Config провайдер может «зашить» в роутер нужные параметры, которые гаджет сам поднимет после полного сброса устройства.

TP-Link Archer C5 Pro в работе

Куда интереснее оказалась работа роутера, который приятно удивил производительностью. Если пользователь просто купит себе такой, а не закажет у оператора, настройка будет точно такой же, как у всех роутеров TP-Link последних нескольких лет. Там все делается быстро и просто в несколько стандартных шагов.

Условия тестирования у нас пока не поменялись — это двухкомнатная квартира и около 10 разных клиентов. Заодно тут есть гигабитный доступ к Интернету. Тест скорости напрямую от кабеля провайдера на момент замера показал по 914 Мбит/с в обе стороны. После подключения к роутеру в диапазоне 2,4 ГГц MacBook Pro показал 132/154 Мбит/с приема и отдачи перед роутером, а в самой дальней от него точке 86/64. В 5 ГГц на тех же местах можно было видеть 410/408 и 234/96 Мбит/с. В обоих случаях это неплохие показатели для устройства такой стоимости. А подключившись через роутер проводом можно было получить 868/911 Мбит/с.

Скорость передачи данных внутри сети мы проверяли с помощью двух ноутбуков HP ProBook и ROG Zephyrus. При подключении по Wi-Fi между ними можно было видеть среднюю скорость на уровне около 100 Мбит/с возле роутера и немного больше 50 вдали от него. Подключив один из них по LAN, средняя скорость увеличилась до 191 и 113 Мбит/с в этих же местах.

Диапазон 5 ГГц, естественно, был куда быстрее. По Wi-Fi между лептопами получилось почти 300 и 108 Мбит/с, а с одним проводным клиентом — 534 и 155 Мбит/с в таких же условиях. При этом максимальная скорость при замере доходила до 638 Мбит/с. В обоих случаях это достаточно высокие показатели, которые не все даже более дорогие роутеры могли продемонстрировать.

Совершенно предсказуемо, замер проводного соединения показал максимум, который позволяет пропускная способность портов.

Все эти цифры действительно неплохие, а качество покрытия за не очень продолжительное время тестирования каких-то проблем не вызывало. Как, в принципе, и все остальное. Роутер не показывал падений скорости, позволял достаточно быстро получить большие файлы из Сети, стримить фильмы на ТВ и просто пользоваться соединением. Опыт получился достаточно хороший.