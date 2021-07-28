Беспроводная камера наружного наблюдения TP-Link Tapo C310





Одним из средств охраны частного дома, парковки и тому подобных мест являются камеры наблюдения. В классическом понимании, такая камера может просто показать случившееся в записи. Но современные решения могут позволить намного больше, ведь подключены к облачным сервисам и оснащены лучше, чем предыдущие камеры. В линейке «умных» устройств для дома компании TP-Link как раз недавно появилась новая камера наружного наблюдения — Tapo C310.

Комплектация Tapo C310

Камера поставляется с блоком питания, дополнительной защитой от влаги для Ethernet-соединения и набором для крепления. Тут хочется отметить удобную наклейку с разметкой для установки крепежей.

Дизайн Tapo C310

Камера сделана в достаточно привычном для таких устройств виде. При этом ее габариты немного меньше большинства подобных решений — 142,3×103,4×64,3 мм. Сделана она преимущественно из белого матового пластика. Исключениями являются лицевая сторона с объективом, где черный глянец, а также черный логотип на боковине и небольшое красное «кольцо» по середине устройства.

В отличии от многих обычных камер наблюдения, Tapo C310 дополнительно оснащена двумя антеннами для беспроводной связи. Они расположены по бокам, а их направление можно поменять в зависимости от места установки.

Саму камеру можно закрепить на стене или потолке. У нее есть подвижное «колено», которое позволит разместить ее под нужным пользователю углом. К тому же, если в будущем понадобится как-то подкорректировать угол, это не станет проблемой.

С проводкой тоже не будет трудностей. Подключение питания и проводного соединения можно завезти в стену. А если потребуется оставить кабели снаружи, в платформе для этого предусмотрено специальное отверстие. К тому же в комплекте есть дополнительная защита для Ethernet-кабеля.

Так и камера, конечно же, рассчитана на работу на улице и защищена от воды и пыли по стандарту IP66. Она способна переносить температуру от −20 до +45°C при относительной влажности воздуха от 10 до 90%.

Снизу на корпусе есть маленькая съемная панелька, которую держат пара винтиков. Под ней спрятаны разъем для карты памяти и кнопка сброса. Также тут можно найти прорези для динамика и микрофона.

Возможности Tapo C310

Камера наблюдения Tapo C310 оснащена 3-мегапиксельным сенсором. Значение диафрагмы у него составляет ƒ/2,2, а фокусное расстояние — 3,89 мм. При этом есть и ИК-режим для темного времени суток, который должен работать на расстоянии до 30 метров. Видео записывается с частотой кадров 15 FPS.

В отличии от обычных камер, которые умеют только записывать видео, Tapo C310 может реагировать на события. Кроме уведомлений о движении, камера может подавать световые и звуковые сигналы. Теоретически это может спугнуть нарушителя и предотвратить противоправные действия. В остальное время на лицевой стороне горит индикатор активности. Встроенные динамик и микрофон точно также могут использоваться для двухсторонней связи, например, с курьером или соседом, которые не застали владельца дома.

Все происходящее перед объективом можно записывать на карту памяти (в комплекте такой нет) формата microSD. Максимальный поддерживаемый объем составляет 128 ГБ. Доступ к записи можно получить сразу из приложения.

Подключить камеру к сети можно как по проводу, так и по Wi-Fi. В последнем случае устройство использует диапазон 2,4 ГГц с максимальной скоростью передачи данных до 150 Мбит/с. Это может освободить о дополнительных действий при установке, ведь в таком случае к камере нужно подвести только питание и не заниматься проводкой Ethernet-кабеля.

Для настройки и управления Tapo C310 используется фирменное приложение для смартфонов на базе операционных систем Android и iOS. Все доступные взаимодействия реализованы через него. Но дополнительно устройство может управляться с помощью голосового ассистента от Google.

Стоимость Tapo C310

Цена такой камеры составляет 1499 гривен.