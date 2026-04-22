Юбилейные Porsche и яркие «американцы»: технический фестиваль Old Car Land в музее «Колеса истории» пройдет 2–3 мая

Крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land пройдет 2–3 мая в Киеве на территории музея «Колеса Истории». Для посетителей весеннего фестиваля организаторы подготовили сразу несколько тематических экспозиций и национальных премьер.

Общая тема весеннего фестиваля — важнейший юбилей для всех любителей автомобилей, а именно 140-летие первого в мире автомобиля Benz Patent-Motorwagen, который увидел свет в далеком 1886 году.

Самой яркой частью Old Car Land станет экспозиция американской автомобильной классики разных лет — от экстравагантных 30-х до технологичных 90-х. Все посетители смогут увидеть автомобили, которые почти 100 лет назад ездили по дорогам мира. Более того, их владельцы с радостью продемонстрируют технические особенности машин. Среди ожидаемых авто — седаны, купе и кабриолеты Cadillac, Lincoln, Ford, Chevrolet, Buick и других брендов.

Также посетители Old Car Land смогут стать участниками грандиозного празднования 50-летних юбилеев двух культовых машин Volkswagen Golf и Porsche 924. Среди анонсированных экспонатов — лимитированные версии, автомобили с ярким тюнингом и отлично восстановленные экземпляры.

Отдельная экспозиция майского фестиваля будет посвящена лучшим автомобилям XX века, которые стали классикой мирового автопрома.

Среди других активностей мероприятия — расширенная экспозиция классических грузовых автомобилей и автобусов, обновленная выставка масштабных моделей мировых и украинских производителей и многое другое.

Помимо сотен технических экспонатов со всей Украины, которые соберутся на весеннем Old Car Land, посетителей также ждут фирменные сувениры, интерактивные экспозиции, тематические фудкорты и многое другое.

Приглашаем владельцев классической техники и поклонников исторических автомобилей и мотоциклов на традиционный технический праздник — фестиваль Old Car Land, который пройдет 2–3 мая на территории музея «Колеса Истории» по адресу: г. Киев, ул. Малинская, 1.

Популярные статьи

Маркетинг, который работает: Honor 600 победил iPhone 17 Pro и Galaxy S26 в необычном тесте аккумулятора
Новые ЦОД в США будут выбрасывать больше парниковых газов, чем целые страны
Готовьте платки: на 15-ю годовщину "Игры Престолов" HBO выпустил эксклюзивные кадры последних дней съемок
Скарлетт Йоханссон возвращается к своему фильму 2007 года: "Дневники няни" станет сериалом на Netflix
Обзор Saros: самый красивый способ умереть на PlayStation 5
ИИ за 12 часов разработал полноценный процессор RISC-V
Повсюду агенты: Microsoft запускает "vibe working" в Word, Excel и PowerPoint
Ни одного клика без присмотра: Meta разрешила родителям шпионить за разговорами подростков с ИИ
Достучались: YouTube тестирует новый формат рекламы в стримах и дает полную свободу Multiview на TV
Microsoft впервые за 51 год предлагает добровольное досрочное увольнение: под программу подпадает 7% американского персонала
Хоумлендер не худший: в 5 сезоне "Пацанов" появились намеки на нового антигероя
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ubisoft показала ремейк и назвала системные требования

