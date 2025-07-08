Электрический минивэн Mercedes VLE преодолел 1100 км от Штутгарта до Рима

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В Mercedes-Benz серьезно подошли к электрификации сегмента семейного и премиального транспорта. Новейшим доказательством этой стратегии стал электрический минивэн VLE, который недавно прошел реальные испытания на выносливость. Результат оказался убедительным. Большой электромобиль преодолел более 1100 км без длительных остановок — из Штутгарта в Рим.

Минивэн Mercedes-Benz VLE построен на новой платформе Van Electric Architecture (VAN.EA), которая создана специально для средних и больших электрических фургонов. Во время теста автомобиль не просто двигался в самом оптимальном режиме, но и обеспечивал работу системы климат-контроля. Авто перемещалось при различных погодных условиях, во время путешествия температура на улице колебалась от 11 до 33 °C. Однако в салоне поддерживалась стабильная температура на уровне 22 °C.

Это путешествие длилось 13 часов. В течение поездки автомобиль останавливался лишь дважды, и каждый раз зарядка занимала только 15 минут. Таким образом запас хода в реальных условиях эксплуатации составляет 400-480 км на одном заряде аккумулятора. Mercedes-Benz еще не обнародовала официальные показатели автономности минивэна VLE.

Платформу VAN.EA представили в конце прошлого года. Это новая 800-вольтовая электрическая архитектура, которая позволяет создавать разнообразные модели электромобилей. Они могут использоваться как для семей, так и для бизнеса. Модель VLE и ее «родственный» вариант VLS, которые также называют Grand Limousine, станут первыми автомобилями на этой платформе. В будущем на ее базе также планируют создать и другие специализированные модели, в частности электрическую версию кемпера Marco Polo.

VLE получит полный привод 4MATIC и поддержку управления задней осью. Это должно значительно улучшить маневренность на узких дорогах и в городских условиях. Предполагается, что такая функция станет плюсом для семейных поездок, междугородних трансферов и даже туризма.

Ранее Mercedes-Benz также проводила тесты VLE в условиях северной зимы в Швеции и за Полярным кругом. Цель таких испытаний состоит в том, чтобы убедиться, что новые электровєны готовы к эксплуатации в любой стране и при любой погоде.

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Старт продаж Grand Limousine запланирован на 2026 год. До того времени компания будет продолжать тестовые заезды в Германии и других регионах со сложным рельефом.

Источник: newatlas

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