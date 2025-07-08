Авто Новости 08.07.2025 в 18:28 comment views icon

Электрический минивэн Mercedes VLE преодолел 1100 км от Штутгарта до Рима

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Электрический минивэн Mercedes VLE преодолел 1100 км от Штутгарта до Рима
Раздел Авто выходит при поддержке?

В Mercedes-Benz серьезно подошли к электрификации сегмента семейного и премиального транспорта. Новейшим доказательством этой стратегии стал электрический минивэн VLE, который недавно прошел реальные испытания на выносливость. Результат оказался убедительным. Большой электромобиль преодолел более 1100 км без длительных остановок — из Штутгарта в Рим.

Минивэн Mercedes-Benz VLE построен на новой платформе Van Electric Architecture (VAN.EA), которая создана специально для средних и больших электрических фургонов. Во время теста автомобиль не просто двигался в самом оптимальном режиме, но и обеспечивал работу системы климат-контроля. Авто перемещалось при различных погодных условиях, во время путешествия температура на улице колебалась от 11 до 33 °C. Однако в салоне поддерживалась стабильная температура на уровне 22 °C.

Это путешествие длилось 13 часов. В течение поездки автомобиль останавливался лишь дважды, и каждый раз зарядка занимала только 15 минут. Таким образом запас хода в реальных условиях эксплуатации составляет 400-480 км на одном заряде аккумулятора. Mercedes-Benz еще не обнародовала официальные показатели автономности минивэна VLE.

1111

Платформу VAN.EA представили в конце прошлого года. Это новая 800-вольтовая электрическая архитектура, которая позволяет создавать разнообразные модели электромобилей. Они могут использоваться как для семей, так и для бизнеса. Модель VLE и ее «родственный» вариант VLS, которые также называют Grand Limousine, станут первыми автомобилями на этой платформе. В будущем на ее базе также планируют создать и другие специализированные модели, в частности электрическую версию кемпера Marco Polo.

VLE получит полный привод 4MATIC и поддержку управления задней осью. Это должно значительно улучшить маневренность на узких дорогах и в городских условиях. Предполагается, что такая функция станет плюсом для семейных поездок, междугородних трансферов и даже туризма.

Ранее Mercedes-Benz также проводила тесты VLE в условиях северной зимы в Швеции и за Полярным кругом. Цель таких испытаний состоит в том, чтобы убедиться, что новые электровєны готовы к эксплуатации в любой стране и при любой погоде.

Старт продаж Grand Limousine запланирован на 2026 год. До того времени компания будет продолжать тестовые заезды в Германии и других регионах со сложным рельефом.

Источник: newatlas

Раздел Авто выходит при поддержке?

Покупаете подержанное авто? Введите VIN-код на carVertical, и в считанные секунды вы получите понятный отчет об истории, сформированный на основе 900+ надежных источников — национальных реестров, страховых компаний и полиции. Выявляйте скрытые повреждения, скручивание пробега и смену владельцев еще до покупки, чтобы уверенно торговаться (или отказаться от сделки). Получите скидку 20% по промокоду ITCUA.

Популярные новости

Тиктокер пожертвовал Красному кресту кроссовки с Apple AirTag — он нашел их на секондхенде в Боснии
Google Pixel 7 запретили в Японии — Pixel 8 и 9 следующие
Илон Маск, до свидания. Honda успешно испытала многоразовую ракету
Впервые за 4 года Windows 11 опередила Windows 10 — но не в Украине
«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
Глобальные биржевые криптовалютные продукты (ETP) зафиксировали приток рекордных $1,04 млрд за неделю
«Формула-1» и Брэд Питт принесли первый кассовый хит для Apple — $144 млн на старте проката
Первый футбольный матч между роботами — они вели себя как малыши
Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума
Microsoft Mu — небольшая модель ИИ работает полностью локально в настройках Windows 11
Владелец показал видеокарту AMD Radeon GeForce RTX 9070 XT — да, вы правильно прочитали
Зеленый — хит сезона: NVIDIA побила рекорд по капитализации благодаря буму ИИ
Масштабирование AMD FSR испытали на видеокарте NVIDIA 2012 года — что из этого вышло
Израильские хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Ирана Nobitex и уничтожили $90 млн
Солнышко, прости: Марс «загулял» с другой звездой на небе
Мир наоборот: робот с ИИ пишет письма вручную, а люди разучились
NASA подтверждает новый межзвездный объект в Солнечной системе — прямая трансляция демонстрирует его движение
Видео RPG Dungeons & Dragons «слили» в сеть — привет, Dragon Age и Baldur’s Gate
Третий сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам Netflix за 3 дня — несмотря на ужасные оценки зрителей
В Steam стартовала большая летняя распродажа — Hollow Knight, Ghost of Tsushima и другие со скидками до -95%
Nintendo начала блокировать Switch 2 за «сомнительные» никнеймы

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить