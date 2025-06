Crítica de la película «Cubierta profunda» / Deep Cover

El 12 de junio se estrenó en Prime Video la comedia policíaca «Deep Cover», en la que Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom y Nick Mohammed, a los que quizá recuerdes del exitoso drama deportivo «Ted Lasso». Qué tipo de aventuras le esperan y lo interesante que es verlos — compartimos nuestros pensamientos en la revisión a continuación.

Ventajas: la principal ventaja es que aquí sí que hay motivos para la risa sincera; un buen reparto que no se limita a hacer una rutina en pantalla, como suele ocurrir con las comedias en streaming, sino que realmente lo intenta; la película destaca cualitativamente entre la masa de basura pseudocomedia que los servicios de streaming sacan cada año; Contras: trama absurda con varios momentos inverosímiles; existe la certeza de que los autores no han sabido exprimir al máximo el potencial cómico de su idea, porque había aún más margen para la diversión; el acto final es confuso y está poco desarrollado; 6.5 /10 Calificación

ITC.ua

«Cubierta profunda» / Deep Cover

Género comedia criminal

Director Tom Kingsley

Protagonistas Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed, Ian McShane, Paddy Considine, Sean Bean, Sonoya Mizuno

Estreno Prime Video

Año de emisión 2025

Página web IMDb

Kat Boyles es una cómica sin éxito que enseña improvisación en Londres y ya no espera llegar nunca a lo más alto. Marlon Swift sueña con una carrera como Robert De Niro, pero en lugar de conseguir papeles destacados, se ve obligado a conformarse con humillantes anuncios. Hugh es un empleado indeciso del departamento informático de una empresa de la capital al que le cuesta establecer contacto con los demás.

Por un cúmulo de circunstancias, estos tres inadaptados se encuentran reclutados por el detective de policía Graham Billings para desenmascarar a los corruptos comerciantes locales. Pero el trío se acostumbra a sus papeles, lo que les lleva a la tapadera más profunda posible, alcanzando la cima del submundo criminal londinense. Ahora los desafortunados artistas tendrán que preocuparse no sólo de la mejor manera de meterse en el personaje, sino también de evitar que los jefes del crimen se enteren de su ya precaria situación.

En la actualidad, el mundo volverse demasiado sensibley humor — cauteloso, porque los estudios y los servicios de streaming prefieren seguir las reglas del juego y no correr riesgos innecesarios. Como resultado, el público simplemente se ha perdido comedias realmente inteligentes y divertidas como «The Hangover» (2009). De vez en cuando, todavía nos encontramos con hallazgos como «The Studio», pero estas apariciones son esporádicas y por cada buena serie cómica hay, por ejemplo, toda una serie de opúsculos de mayor o menor idiotez descarada con un tal John Cena — recuerden «Vacation Friends», «Freelance», «Ricky Stanicky» o «Jackpot!.

«Deep Cover» — también está lejos de ser una comedia sobresaliente, y en el apogeo del género, habría parecido algo mediocre. Sin embargo, sus creadores eligieron el único enfoque correcto — hacer reír honestamente a su público. Y hoy en día, es casi una proeza.

Sí, la trama es francamente ridícula, empezando por el discurso del sargento a los improvisadores y terminando por la facilidad con la que consiguen salirse con la suya. Sí, a veces no hay suficientes chistes y me gustaría tener más motivos para reír. Pero entre los episodios ridículos, sigue habiendo un espacio extremadamente importante y vital para la risa auténtica. Por eso, sobre todo en nuestra realidad actual, se perdona mucho.

Llama la atención que otro enfrentamiento criminal londinense, aunque muy cómico, no haya contado con Guy Ritchie. Pero con Paddy Considine, que al parecer no tuvo que cambiarse de ropa una vez más tras actuar en la reciente «MobLand» (ésta ya con Richie a bordo). Y paralelamente a aparecer en las grandes pantallas en «Bailarina» Ian McShane aparece aquí con una sonrisa antinaturalmente blanca como la nieve, como la de Ross Geller. Pero lo más destacable del reparto es la reunión de Boromir y Legolas de la legendaria «The Lord of the Rings» Peter Jackson, es decir, Sean Bean y Orlando Bloom.

Y así toda esta buena compañía hace sorprendentemente buena compañía — venerables criminales de los que es mejor mantenerse alejado, por un lado, y un trío de tontos que se presentan a una pelea de bandas con pistolas de juguete — por otroEs un placer especial ver al personaje de Bloom, que es todo un actor, fingir ser un matón chulesco, loco y sin miedo (cuesta imaginar qué iba a hacer con una plancha). O la forma en que el personaje de Nick Mohammed, un vago sospechosamente educado que no haría daño a una mosca, se ve obligado a hacer varias líneas de coca de un tirón.

Como resultado, obtenemos una comedia absurda desde el punto de vista de la trama, pero al mismo tiempo finalmente normal, humana una comedia ̶c̶o̶n̶ ̶c̶o̶c̶a̶í̶n̶a̶ ̶y̶ ̶s̶t̶r̶i̶p̶p̶e̶r̶s̶.̶

Los cineastas no intentan representar ninguna tendencia o agenda actual, no pretenden practicar la sátira, bastante popular hoy en día pero no siempre exitosa, y desde luego no pretenden rebajarse al nivel del humor primitivo, como en las películas con Sina. Son lo más honestos posible con el espectador y no pretenden ser nada más que un «oye, colega, te proponemos que te diviertas en buena compañía una tarde de fin de semana». Por desgracia, no lo consiguieron, pero hoy en día hay una gran carencia de este tipo de películas.