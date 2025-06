Crítica de la película de animación «Predator: Asesino de asesinos» / Predator: Killer of Killers

El 6 de junio se estrenará la película de acción de ciencia ficción animada «Predator: Asesino de asesinos». Consta de tres historias independientes ambientadas en diferentes épocas históricas, sin embargo, la presencia de un cazador alienígena que una vez se atrevió a desafiar El mismísimo Iron Arnie. Este proyecto fue dirigido por Dan Trachtenberg, responsable del desarrollo y la puesta en marcha del «Prey» (2022), y le toca hacer lo mismo con el próximo «Predator: Badlands», cuyo lanzamiento está previsto para noviembre. Hasta entonces, vamos a contarte cómo se siente el icónico alienígena en animación.

algunas convenciones inherentes al formato de animación, sobre todo en las escenas de acción; probablemente todavía sea imposible calificar la película de imprescindible dentro de la franquicia; el juego de un gol no es muy impresionante; a veces surgen dudas sobre la suavidad de los movimientos en la animación (escribe en los comentarios si tú también te has encontrado con ese problema)

/ Predator: Killer of Killers

Género película animada de ciencia-ficción y acción

Directores Dan Trachtenberg, Micho Ruteir

Los papeles fueron interpretados por Lindsay LaVanshee, Louis Ozawa Changchien, Rick González, Michael Bean

Estreno Hulu

Año de emisión 2025

Página web IMDb

841 d.C., Escandinavia. La dura guerrera vikinga Ursa busca venganza por la muerte de su padre, así que se dirige a la ubicación de una tribu en particular para enfrentarse al líder local Zoran. 1609, Japón feudal. Dos hermanos, hijos de un samurái, se enemistan, pero 20 años después, uno de ellos pretende saldar la deuda con el ofensor. Turbulento 1942, Atlántico Norte. Un joven piloto estadounidense Torres llega a la conclusión de que los aviones enemigos — no son lo peor que le espera a un escuadrón en el cielo.

Todos estos héroes tendrán que enfrentarse a un despiadado alienígena que ya ha afilado sus espadas, cargado sus armas y está listo para ganar nuevos trofeos.

Para los conocedores de la saga cinematográfica, no es ningún secreto que el líder de la condenada unidad militar, el comandante Dutch, no fue el primero en plantearse la pregunta «qué eres? En su «Prey», el actual cerebro de la franquicia, Dan Trachtenberg, trasladó la acción hasta principios del siglo XVIII, pero ahora ha ido aún más lejos y ha subrayado que el eterno enfrentamiento se remonta a tiempos remotos.

Como se puede adivinar, «Asesino de asesinos» es una antología de tres líneas argumentales diferentes que confluyen en el acto final. Cada una de ellas tiene una duración aproximada de 20 minutos, lo que implica una alta densidad de dinámica y acción — sangrienta, brutal, todo es como debe ser.

Sin embargo, este último, en un contexto de superioridad física y tecnológica, carece al menos del más mínimo ingenio (cuando no estupidez) en el combate. Al mismo tiempo, siempre es necesario hacer gala de un gran ingenio para proclamarse vencedor en una batalla desigual: basta recordar al holandés, que forjó la victoria a base de barro y palos seleccionados de Centroamérica. Pero debido a este factor, existe cierta decepción por el hecho de que el juego se dirija constantemente hacia un único objetivo.

Por supuesto, por mucha crueldad e intransigencia con que los creadores traten de llenar la acción, no hay forma de escapar a la evidente caricatura. Al igual que es necesario tener en cuenta las descaradas convenciones inherentes al formato de animación — se notan especialmente en las escenas de acción, porque en «cine de acción real» esto difícilmente funcionaría.

Sin embargo, esto sigue siendo mucho mejor que lo que, por ejemplo, Netflix hizo con «Terminator» o el mismo Disney con «Star Wars» en «Tales», cuando se trata de relatos cortos.

Al mismo tiempo, Trachtenberg intenta salirse con la suya no sólo con el fanservice agradable a la vista (o al oído), del que se suele abusar hoy en día, sino también ampliando gradualmente la mitología. Es lógico que las verdaderas luchas de gladiadores, y en las mejores tradiciones Ridley Scott con la presencia de viles criaturas en la arena, el cazador de alienígenas es como de la familia. El combate aéreo también parece ser algo nuevo.

Sí, en términos de contenido, los autores no tienen a dónde ir, y no hay tiempo para ir. Pero nunca ha sido el principal motor de «Predator», así que no es para tanto.