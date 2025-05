El 29 de mayo se estrenó en los cines el thriller psicológico «Esquina afilada» protagonizado por Ben Foster y Cobie Smulders. La película está basada en el relato homónimo del escritor y periodista canadiense Russell Wangerski. En la crítica que te ofrecemos a continuación, compartimos nuestras impresiones sobre este estreno aparentemente anodino.

el ritmo extremadamente lento de la narración, que sin duda asustará a algunos espectadores; está claro que la melancolía y la depresión en el cine no es lo que el público ucraniano necesita hoy en día;

Género thriller psicológico

Director Jason Buxton

Protagonistas Ben Foster, Cobie Smulders, Gavin Drea, Alexandra Castillo, Jonathan Wotton, Reed Price, Leah Johnston, Andrew Shaver, Bob Mann

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb

Parece que la familia McCall (en algún lugar de aquí, estoy seguro, hay un «the equalizer» Denzel Washington), las cosas mejoran cuando Josh, su esposa Rachel y su hijo escolar Max se mudan por fin a la casa de sus sueños. Creyendo en un futuro mejor, se instalan en su nuevo hogar, y el ánimo de todos es tan alto que la pareja decide practicar sexo en el suelo después de acostar al niño. Sin embargo, antes de que les dé tiempo a encontrar una postura cómoda, una rueda de coche se estrella contra la ventana de la habitación — una escena sumamente espectacular — de repente.

Fue un estudiante de instituto local borracho quien perdió el control de su coche y chocó a gran velocidad contra un árbol justo al lado de la casa. Más tarde, se produce otro accidente de coche en el mismo lugar, y luego otro. Josh descubre que la curva pronunciada que hay justo delante de la casa y otros factores son los responsables de los accidentes sistemáticos. Se obsesiona con la idea de salvar al siguiente conductor siniestrado, y esta obsesión le lleva poco a poco no sólo a perderse a sí mismo, sino también a su familia.

Junto con la muy reciente «Cuckoo» «Esquina afilada» fue otra película de nuestra distribución que fue aclamada por la crítica, pero el público, dados los índices de audiencia, no se la tomó bien. De hecho, la narrativa lenta y dilatada puede ahuyentar a parte del público, pero eso no significa que no merezca la pena ver la película.