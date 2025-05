Hasta que la muerte nos separe: Una franquicia cinematográfica «Destino final»

Resulta que la huesuda mujer de la trenza tiene una especie de horario de trabajo, y no le gusta nada que se lo incumplan. El 15 de mayo, la serie de películas «Destino final» regresó a las grandes pantallas con su sexta entrega, subtitulada «Bloodlines». En vísperas de su estreno, queremos recordar la historia del desarrollo (o, por el contrario, del declive) de la popular franquicia cinematográfica, que celebra estos días su 25 aniversario, y averiguar qué fobias ha logrado sembrar entre los cinéfilos. A lo largo de la lectura, le contaremos cómo empezó todo y en qué se ha convertido con el paso del tiempo, calcularemos la taquilla total e incluso nos entregaremos a algunos recuerdos nostálgicos.

Antecedentes

«Destino final» debe su nacimiento al guionista Jeffrey Reddick. Un día se encontró con la historia de una mujer de vacaciones que recibió una llamada de su madre, quien le aseguró que su hija no debía coger el vuelo de mañana porque tenía un mal presentimiento. La protagonista del artículo hizo caso de esta advertencia y cambió su vuelo, pero el avión que debía tomar se estrelló. Basándose en este concepto, Reddick escribió un guión que originalmente estaba destinado a la serie «Expediente X».

Pero más tarde, el autor siguió el consejo de un colega de New Line Cinema, que estaba convencido de que la idea era digna de un largometraje. El estudio estaba interesado en el proyecto, pero dado el éxito de «Scream» obligó al guionista a cambiar los personajes adultos por jóvenes. Posteriormente, los guionistas de la citada «Expediente X» James Wong y Glen Morgan se unieron a la escritura para adaptar la idea a su propia visión. «Queremos hacer algo para los aviones y los viajes en avión que «Tiburón» han hecho por los tiburones y la natación» — Wong admitió en una entrevista. De lo que todo el mundo estaba seguro era de que el antagonista no debía tener una encarnación física, es decir, nada de maníacos o espíritus terribles Michael Myers o Jeepers Creepers no están previstos aquí. En su lugar, — «Destino final» es una misteriosa fuerza invisible que no puede ser destruida físicamente, pero sólo puede ser perturbada de alguna manera. Este factor realmente hizo que «Destino final» destacara del montón de slashers monótonos, por lo que los creadores tenían derecho a esperar el éxito. Además, ya tenían un ejemplo de aproximación atípica al género que se tradujo en éxito, a saber — la reinterpretación posmoderna de Wes Craven en «Scream».

El proyecto se puso en marcha y se trabajó a toda máquina. Se seleccionó a jóvenes actores de talento para los papeles principales, Wong ocupó la silla de director, que suponía su debut en este campo, se invitó a Tony Todd de Candyman a hacer un espectacular cameo como el forense William Bloodworth, y el estudio destinó 23 millones de dólares a la producción. Así comenzó la historia de la franquicia cinematográfica que, aunque con un largo paréntesis, se ha prolongado durante un cuarto de siglo. Y todo hace pensar que no se detendrá aquí.

«Destino final» / Final Destination

Fecha de publicación: 2000

Director: James Wong

Reparto: Devon Sawa, Eli Larter, Kerr Smith, Sean William Scott, Kristen Locke, Tony Todd

Clasificación IMDb: 6,7

+1 fobia: miedo a viajar en avión

El estreno mundial de «Destino final» tuvo lugar el 17 de marzo de 2000. A pesar de las críticas mayoritariamente negativas de los críticos más exigentes, la película consiguió recaudar unos sólidos 112 millones de dólares, lo que supuso un éxito financiero. La escena del accidente aéreo, que no era más que la premonición del protagonista, fue una maniobra realmente eficaz, y el hecho de que el villano no estuviera en carne y hueso centró la atención no en quién estaba matando al despistado joven, sino en cómo estaba ocurriendo.

Aquí es donde los autores tuvieron que demostrar toda su imaginación creativa e ingenio, por supuesto, dentro del presupuesto disponible. Y lo consiguieron. Los accidentes anormalmente extraños, que recuerdan el funcionamiento de la máquina de Goldberg y conducen a la muerte de los personajes, tuvieron un efecto mucho más fuerte en el espectador que él más bien cansino convencional Freddie Krueger. Y aunque hoy en día algunas de las muertes mostradas en la película sólo serían adecuadas como base para parodias de «Scary Movie» (que, por cierto, empezó el mismo año, y la escena con el «repentino» accidente de autobús se reprodujo en la secuela y en la cuarta parte de la parodia de culto), la idea funcionó.

Junto con una abundante cosecha cinematográfica, «Destino final» ganó el «Saturn» a la Mejor Película de Terror, y el actor protagonista Devon Sawa fue galardonado con el mismo premio al Mejor Actor Joven. Y tras el estreno de la película, el número de personas en el mundo que temen acercarse a menos de un kilómetro de los aviones ha aumentado claramente.

Datos de interés:

Algunos de los personajes llevaban nombres de famosos directores, actores y productores de terror. Por ejemplo, la estrella de la entonces exitosa «American Pie» (1999), Sean William Scott, interpretaba a un colegial con el revelador apellido Hitchcock; el nombre del protagonista hace referencia a Todd Browning, uno de los fundadores del género de terror; hay un agente del FBI que lleva el nombre de Max Schreck, referencias a Friedrich Wilhelm Murnau, Karl Theodor Dreyer, etc;

La canción «Rocky Mountain High» John Denver suena como un estribillo, y por una buena razón, ya que el cantante murió en un accidente aéreo el 12 de octubre de 1997;

Geoffrey Reddick consideró inicialmente a Tobey Maguire y Kirsten Dunst para los papeles principales, pero los actores estaban destinados a trabajar juntos en el plató de «Spider-Man» Sam Raimi sólo dos años después.

«Destino final 2» / Final Destination 2

Fecha de publicación: 2003

Director: David R. Ellis

Reparto: AJ Cook, Eli Larter, Michael Landis, David Petkau, Linda Boyd, Keegan Connor Tracy, Tony Todd

Clasificación IMDb: 6,2

+1 fobia: Miedo a los grandes camiones madereros cargados hasta los topes de troncos

Tras el éxito de la primera película, uno de los entonces ejecutivos de New Line Cinema, Toby Emmerich, ofreció a Reddick escribir una secuela, y éste aceptó. Sin embargo, debido a otros proyectos, James Wong y Glen Morgan abandonaron, dando paso a David R. Ellis como director y Eric Bress y J. Mackye Gruber como coguionistas, respectivamente. Reddick buscó ampliar la mitología en lugar de contar la misma historia, aunque se mantuvo la fórmula de trabajo del original — la escena inicial es un desastre que sólo es una visión de uno de los personajes, y luego un juego del gato y el ratón con la muerte. Parece que el cambio de equipo creativo fue beneficioso, porque a pesar de que el gimmick de la terrible providencia sólo puede sorprender una vez, aquí funciona, en particular por la espectacular escena del accidente de coche en la autopista 23. En primer lugar, queda claramente más chulo que el accidente de avión de la original, y después del 11-S no era apropiado hacer estallar aviones en pleno vuelo. En segundo lugar, admítanlo, ¿quién de ustedes no pensó en «Destino final 2» cuando vio un camión de troncos cargado hasta los topes en la carretera — esa escena era tan tangible y memorable. No es de extrañar que encabezará las listas de los mejores accidentes de coche del cine en muchos medios. En términos de dinámica narrativa e ingenio, la secuela parecía aventajada, y el número de muertes locas en ella aumentó rápidamente. Además del huesudo de la trenza, sólo el cameo Tony Todd y el personaje de Ali Larter, Cleare Rivers, llegaron a la secuela (la actriz interpretará a otra icónica Claire en la franquicia de zombies «Resident Evil», de la que también hablaremos en alguna ocasión), además de una muerte local en un ascensor que se asemeja a una muerte idéntica en primera parte (la adaptación cinematográfica del juego de culto de Capcom lanzado un año antes). Alex Browning, que sobrevivió a la primera película, fue asesinado en ausencia por un ladrillo que le cayó en la cabeza, y AJ Cooke vino a sustituirle. Y aunque los personajes de la secuela componen arbitrariamente teorías infundadas a instancias de los mismos guionistas, la segunda parte se ha convertido en una digna sucesora de la original y, en algunos aspectos, incluso la ha superado. Prueba de ello son unas críticas más favorables por parte de la crítica, otra nominación para «Saturn» (aunque la película perdió frente a «28 días después»), y una buena recaudación en taquilla de 90 millones de dólares frente a un presupuesto de 26 millones. Datos de interés: Además de «Destino final 2», en 2003 se estrenaron las siguientes películas de terror: «Wrong Turn», «Jeepers Creepers 2», el crossover «Freddy vs Jason», un remake de «The Texas Chainsaw Massacre» del productor Michael Bay, «High Tension» de Alexandre Aja, «Dreamcatcher» basada en la novela homónima de Stephen King, spoof «House of 1000 Corpses» de Rob Zombie, body horror «Fever» de Eli Roth;

Los créditos iniciales muestran un fotograma con la inscripción «Road Trip», sobre la que se bloquea la letra «T». El resultado es la abreviatura «RIP»;

En la película aparecen dos dispositivos de Apple: el protagonista, interpretado por AJ Cook, utiliza un ordenador portátil, y el personaje de David Paetkau, que ha ganado una gran suma de dinero en la lotería, hace alarde de su recién adquirido iMac G4 monobloque, entonces la última versión. «Destino final 3» / Final Destination 3 Fecha de publicación: 2006

Director: James Wong

Reparto: Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Amanda Crew, Chris Lemke, Alex Johnson, Gina Golden, Crystal Lowe, Tony Todd (voz)

Clasificación IMDb: 5,8

+1 fobia: miedo a las montañas rusas

Estaba previsto que la tercera parte fuera la última de la trilogía, pero todos sabemos muy bien que en Hollywood el factor taquilla siempre convence más que las intenciones originales. Esta cinta transportadora de la muerte es imparable. La nueva «Destino final» perdió a su cerebro Jeffrey Reddick, pero los creadores originales James Wong y Glen Morgan volvieron a la franquicia. Sin embargo, algo les salió mal.

Mientras que la segunda película era una continuación directa de la primera, la tricuela se posicionó como una historia separada, sin relación con los acontecimientos anteriores. Involucraba a personajes completamente nuevos, e incluso el tradicional Tony Todd no tenía cabida en la película — el actor se limitaba a unas pocas líneas de actuación de voz para un falso diablo en un parque de atracciones y un despachador de una estación de metro. El papel principal fue para Mary Elizabeth Winstead, que interpretará a la hija del director dentro de apenas un año John McClain. Su compañero en el rodaje fue Ryan Merriman, con quien Winstead trabajó juntos en la película de terror «The Ring 2» (2005).

Esta vez, gracias a la idea del director general de New Line Cinema, Richard Bryant, los autores apelaron a los miedos asociados a las montañas rusas — la escena inicial del desastre en esta particular atracción era realmente impresionante. Pero al final resultó que Wong y Morgan no tenían nada que ofrecer aparte de eso — allí donde era necesario sorprender y subir la apuesta, la trama avanzaba a trompicones, por no decir que estaba casi ausente por completo, y los propios personajes se comportaban de forma tan estúpida que poco a poco empezabas a animar al huesudo.

Ante la falta de pensamiento creativo, los autores recurrieron a una maniobra tramposa e hilvanaron en la historia dos bellezas desnudas — una especie de análogas de Paris Hilton («rubia de chocolate» y que ya había muerto espectacularmente el día anterior en la «House of Wax»), que son asadas sin piedad en un solárium. Estos personajes son absolutamente ridículos, pero de alguna manera tienen que atraer a la gente al cine.

Como era de esperar, a la crítica no le gustó la tricuela, pero el público volvió a votar con sus dólares: con un presupuesto de 25 millones de dólares, la taquilla recaudó casi 119 millones. A pesar de que el concepto se había agotado claramente, la tercera película recibió otra nominación a Mejor Terror en los Premios «Saturn» y se convirtió en la película más taquillera de la franquicia en el momento de su estreno. Esto sólo significaba una cosa: la muerte debía continuar.

Datos de interés:

La mayoría de los teléfonos móviles que aparecen en la película son Motorola Razr V3;

La inscripción del camión blanco que provoca el accidente en el servicio de autoservicio del restaurante de comida rápida hace referencia al mismo camión de la segunda parte de la película, que está presente en la escena de la autopista 23;

Un poco más de recuerdos para usted en la película — en marzo de 2006, cuando la película se estrenó en los cines ucranianos, las siguientes películas estaban en nuestra distribución: «Corpse Bride» Tim Burton y Mike Johnson, la fallida «Instinto básico 2» con Sharon Stone y la igualmente fallida «BloodRayne» con Kristanna Loken; la aclamada «Brokeback Mountain» con Jake Gyllenhaal y Heath Ledger; Qué salvaje parece ahora — «Boomer. Película Dos», «Ice Age: The Meltdown» y «Fun with Dick and Jane» — una comedia de 100 millones de dólares protagonizada por Jim Carrey y Téa Leoni.

«El Destino final» / The Final Destination

Fecha de publicación: 2009

Director: David R. Ellis

Reparto: Bobby Campo, Shantel Vansanten, Nick Zano, Hayley Webb, Mykelti Williamson, Krista Allen

Clasificación IMDb: 5,1

+1 fobia: Miedo a correr en una autopista, a menos que seas Dominic Toretto

El guionista de la segunda «Destino final», Eric Bress, asumió la tarea de escribir la nueva secuela, y su propio director, David R. Ellis, ocupó la silla de director. Ahora decidieron disimular la planicie de los ídolos unidimensionales con el abultamiento del formato tridimensional, cuyo apogeo será la monstruosa «Avatar», de James Cameron, que se estrenará unos meses después.

Mientras tanto, «Destino final» va de mal en peor, convirtiéndose en una especie de autoparodia, paradójicamente ganando cada vez más en taquilla — el memorable 3D hizo su trabajo. Exigió más dinero a los productores, que alcanzaron los 40 millones de dólares, pero los 186 millones recaudados supusieron un récord para la serie. Y este logro aún no ha sido superado por sus sucesoras.

La cuarta película no sale mejor parada que la tercera: los cineastas no se desvían de su trillada fórmula y siguen torciendo el rumbo. Personajes que no nos importan vuelven a morir, con tal de que los veamos lanzarse frenéticamente de un lado a otro entre los asesinatos. Hay algunas caras conocidas entre ellos: por ejemplo, Shantel Vansanten la popular serie juvenil «One Tree Hill » en 2009, y por apariciones más recientes en la pantalla quizá recuerdes a la actriz por su papel de Becky Butcher en la exitosa sátira de superhéroes «The Boys».

El personaje de Krista Allen también se despedirá de la vida de forma espectacular en una de las escenas — se pudo ver a esta señora en un montón de series de culto, como «Baywatch» o «Smallville» (la mayoría apariciones como invitada), y en la versión de ciencia ficción de «Emmanuelle» con el añadido de «In Space», que lanzó la carrera de la actriz. Sin embargo, no será Christa la responsable del contenido erótico aquí, sino una desconocida intérprete de cameos Gabrielle Chapin.

Y mientras los condenados patalean y gritan mecánicamente en el encuadre, varios objetos vuelan constantemente hacia el espectador, incluido un corcho de un champán de celebración temprana. Hoy en día, este lanzamiento caricaturesco de todo y de todos sólo puede arrancar una ligera sonrisa. Una de las muertes nos recordará de nuevo al primer «Resident Evil», cuando un valiente comandante era limpiamente cortado en pequeños trozos por un láser — en este caso, el elemento cortante era una malla metálica de una valla. Y del láser nos acordaremos un poco más tarde.

La cuarta «Destino final» fue un vívido y típico ejemplo hollywoodiense de cómo un concepto interesante se agotó por completo. Pero la moda del cine tridimensional vino al rescate a tiempo.

Datos de interés:

«El Destino final» se convirtió en la primera película de la serie en recibir un doblaje oficial ucraniano en taquilla;

Esta es la única película de la franquicia en la que no aparece Tony Todd. Durante el rodaje, el actor estaba ocupado poniendo voz a Fallen en la superproducción de ciencia ficción «Transformers: Revenge of the Fallen » (2009) de Michael Bay;

«Transformers: Revenge of the » En la escena final, un autobús con el número «180» parpadea ante el espectador, una referencia al avión y al tren subterráneo de la primera y tercera películas, respectivamente.

«Destino final 5» / Final Destination 5

Fecha de publicación: 2011

Director: Stephen Quayle

Reparto: Nicholas D’Agosto, Emma Bell, Arlene Escarpeta, Jacqueline MacInnes Wood, Miles Fisher, Ellen Roe, David Cockner, Tony Todd

Clasificación IMDb: 5,9

+1 fobia: Miedo a los puentes colgantes

En 2008, New Line Cinema pasó a manos de la gran Warner Brothers, y en marzo de 2010, su máximo responsable, Alan Horn, anunció el desarrollo de la siguiente parte. El proyecto se confió a gente completamente nueva: el guionista fue Eric Heisserer, que había trabajado previamente en el guión del aclamado remake de «Pesadilla en Elm Street» (2010), y el director fue Stephen Quayle, que había ejercido de segundo director en las películas de Cameron «Titanic» y «Avatar».

La quinta «Destino final» seguía siendo una película muy mediocre, pero suponía más bien un paso adelante en comparación con las dos anteriores, como evidenciaban las reseñas de los críticos, que sorprendentemente resultaron ser los más fieles de todas las partes de la serie. Por supuesto, no podemos pasar por alto la escena del derrumbamiento del puente a gran escala, que se hizo en las mejores tradiciones de la épica películas de catástrofes Roland Emmerich. Incluso hoy se ve bien.

Al mismo tiempo, la calidad de los efectos especiales era notablemente mejor que en la cuarta película, y a muchos críticos les gustó el uso del 3D. Además, los creadores intentaron desarrollar de alguna manera la mitología establecida — Tony Todd volvió al proyecto y soltó una perorata sobre cómo hay posibilidades de sobrevivir si le quitas la vida a alguien. Como resultado, por primera vez en la historia de «Destino final», el villano del final adopta un rostro. La guinda del pastel es un final extremadamente efectivo, que anuncia inesperadamente que la quinta venida del huesudo — es en realidad una precuela del original. Es un buen truco.

Por lo demás, sin embargo, la película es un tedio estándar de fiascos sin interés entre muertes estrambóticas. Entre ellas, la muerte de un gimnasta es particularmente memorable, así como un procedimiento fatal de corrección de la visión con láser que salió mal.

A pesar de algunas mejoras, la película recaudó en taquilla algo menos que su predecesora, pero siguió siendo rentable — 157 millones de dólares frente a un presupuesto de 40. La historia llegaba a su fin, y parecía que con esta nota brillante en todos los sentidos, la franquicia había llegado por fin a su parada final, a su destino lógico. Datos de interés:

Hasta este momento, la cronología de las películas «Destino» era idéntica franquicia cinematográfica «Fast and Furious» serie, cuyas cinco partes se estrenaron en los mismos años. Ambas series comenzaron en 2000, las secuelas aparecieron en 2003, y las siguientes películas se estrenaron en 2006, 2009 y 2011, respectivamente;

franquicia cinematográfica «Fast and Furious» Inicialmente, el guionista Eric Heisserer concibió una catástrofe en un parque acuático, pero finalmente se abandonó esta idea;

La escena del accidente del puente colgante se rodó en el puente Lyon Gates de Vancouver.

«El destino final: Laso de Sangre» / The Final Destination: Bloodlines

Fecha de publicación: 2025

Directores: Zach Lipovsky, Adam Stein

Reparto: Caitlin Santa Juana, Theo Briones, Richard Harmon, Aries Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Breck Bessinger, Tony Todd

Clasificación IMDb: 7,2

Dónde ver: cines

La serie no dio señales de vida hasta 2019, cuando el estudio anunció que una nueva entrega estaba en desarrollo. El tándem de directores formado por Zach Lipovsky y Adam Stein fue contratado después de que los chicos fingieran un accidente de coche durante una conversación de Zoom con ejecutivos del estudio, algo bastante en la línea de «Point». El guión fue escrito por Laurie Evans Taylor («La oscuridad en mí», «Cellar Door»), Guy Brooks («Ready or Not», «Scream», «Scream VI», «Abigail») y John Watts, que dirigió la trilogía de Spider-Man de Marvel hasta el momento, la del año pasado «Wolfs» y 2 episodios de la serie «Star Wars: Skeleton Crew».

En la historia, una estudiante universitaria hereda la repentina premonición de su abuela sobre el derrumbe de una torre ocurrido en 1968. La chica intenta salvar a su familia después de que la Muerte empiece a matarlos uno a uno, porque ni siquiera debían haber nacido. Retomar el papel de William Bloodworth fue la última aparición cinematográfica de Tony Todd, cuya vida terminó el 6 de noviembre de 2024 a los 69 años.

«Laso de Sangre» puede decirse que es la mejor película de la serie. Al menos, si se cree reacciones de la crítica y los índices de audiencia en IMDb a partir de ahora. Los espectadores ucranianos tendrán la oportunidad de comprobar si esto es cierto el 15 de mayo, día del estreno de la película. También cuenta con batió un extraño récord mundial.

Conclusiones

La franquicia de terror «Destino final» incluye 6 películas, 10 novelas y 2 cómics. De 2000 a 2011 se estrenaron 5 partes, en las que se gastaron 204 millones de dólares. La recaudación total alcanzó una marca que no habrías creído posible, 666 millones de dólares (y, por ejemplo, el número de imágenes de este artículo es — 13). Al principio, tras haber propuesto un concepto extraordinario que toca los temas del fatalismo, la inevitabilidad de la muerte y la imposibilidad de contrarrestarla, los creadores fueron desgastándolo poco a poco, sin ofrecer prácticamente nada nuevo.

En el universo de «Destino final», el espectador es arrojado en diferentes direcciones como en una montaña rusa: escenas sangrientas de una explotación de poca monta pueden coexistir con desastres de superproducción a gran escala. Siempre hay lugar para los cliffhangers animados en forma de emocionantes presagios y nuevos desarrollos monótonos. Muertes rocambolescas y no tan rocambolescas y un gran número de personajes descoloridos o francamente ineptos que al espectador le resultan en su mayoría indiferentes. Aquí también se llevan a cabo continuamente reparaciones peligrosas, el agua se siente misteriosamente atraída por la electricidad y las visitas a los médicos tienen consecuencias trágicas. Y todo tipo de signos y símbolos son de suma importancia.

Para los aficionados al género «Destino final», es desde hace tiempo un fenómeno de culto, y algunas de sus escenas se han convertido en marca de la casa.

Cada entrega ha sido más o menos rentable — la serie es la tercera más rentable del género de terror para New Line Cinema tras «The Conjuring» (2.000 millones de dólares) y «It» (1.000 millones de dólares). El concepto de catástrofes visionarias y un misterioso antagonista invisible se ha convertido en un win-win para el público objetivo. Dados los índices de audiencia actuales de «Laso de Sangre», hay esperanzas de que la franquicia que ha resucitado se mueva en la dirección correcta. Quién sabe, quizá llegue el momento en un futuro próximo de concluir que «Destino final» está más viva que nunca.