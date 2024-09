«Como salido de las páginas de un libro»: George Martin elogia la serie «El caballero de los siete reinos» — la próxima precuela «Juego de tronos».

George Martin ha expresado a menudo su desacuerdo con las adaptaciones televisivas de sus obras, pero cree que la serie «El Caballero de los Siete Reinos» va en la dirección correcta.

Comentario The Hollywood Reporter Martin dijo que había visitado el plató de la serie en Irlanda y elogió el casting:

«Me encantó lo que vi. El reparto es genial, y los protagonistas — Dunk y Egg — parecen salidos de mi libro. A mis lectores les encantarán. Y, por supuesto, el showrunner está haciendo un gran trabajo».

Los elogios de Martin destacan especialmente sobre el telón de fondo de sus recientes palabras sobre «Dragon House» — que agudamente criticó la serie por algunos «cambios tóxicos»que puede perturbar la lógica de las siguientes estaciones (Sin embargo, más tarde borró su mensaje). Anteriormente, el escritor también declaró que las adaptaciones de libros están saliendo «son peores que el original en 999 de cada 1000 casos».

La serie «El Caballero de los Siete Reinos» está basada en la serie de novelas «La historia de Dunk y Egg» y tendrá lugar siglos antes de los acontecimientos de «Juego de Tronos». Hasta el momento, HBO ha dado a conocer un teaser de unos segundosdonde se puede ver a Peter Claffey en el papel de Dunk.

«Siglos antes de los acontecimientos de «Juego de Tronos» dos héroes vagaban por Poniente… un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su escudero, Egg. La acción transcurre en una época en la que la familia Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no se ha desvanecido de la memoria de los vivos. Grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos increíbles amigos», — de la sinopsis oficial.

En cuanto al resto del reparto, Egg será interpretado por Dexter Hijo de Ansel, con Finn Bennett (Aeryon Targaryen), Bertie Carvel (Balor Targaryen), Tanzin Crawford (Tansell), Daniel Ings (Lionel Baratheon) y Sam Spruell (Maekar Targaryen) también involucrados.

Tres de los seis episodios estarán dirigidos por Sarah Adina Smith («Chemistry Lessons») y el resto por Owen Harris («Black Mirror»). El guion ha sido escrito por Martin e Ira Parker («The Sympathiser», «Dragon’s Den»), con Ryan Condall («Dragon’s Den») uniéndose como productor ejecutivo.

«Knight of the Seven Kingdoms» se estrenará en Max el 15 de junio de 2025.

HBO también está actualmente está desarrollando una serie sobre Aegon el Conquistador, cuyo guión está siendo escrito por «Batman» Matson Tomlin (quien, por cierto, consulta con Martin en detalle y prometió que escribir la historia respetando el original).

En total, hay siete series del universo «Juego de Tronos» — en desarrollo, además de las ya mencionadas serie «10 000 buques». En cuanto a la precuela directa sobre Jon Nieve, fue cancelada «debido a la falta de material fuente».