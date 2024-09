«Escribió algunas páginas»: George Martin pone al día su libro «Los vientos del invierno» y explica por qué aún no lo ha terminado

Han pasado 13 años desde que se publicó la penúltima parte de la serie de novelas de fantasía «Canción de hielo y fuego», y los fans aún no han visto el esperado libro final «Los vientos del invierno». Al mismo tiempo, el propio George Martin tiene una explicación «justa» para esto.

En su blog, Martin escribió que tuvo un año «duro» que le impidió trabajar en el libro adecuadamente: el motivo fue su participación en proyectos televisivos como «Dragon’s Den» y «Knight of the Seven Kingdoms», así como experiencias personales relacionadas con la muerte de su amigo, el escritor de fantasía Howard Waldrop.

«Escribir ha sido duro, y aunque he escrito algunas páginas nuevas tanto para «Los Vientos del Invierno» como para la secuela de «Fuego y Sangre», los proyectos televisivos se han comido «gran parte de mi tiempo. Algunos han sido agradables — como «El Caballero de los Siete Reinos» o «Los Vientos Oscuros», pero la mayoría han sido frustrantes», escribe — Martin.

La última frase parece aludir a la serie «La casa del dragón», que Martin «espaciado» en su anterior post (ahora borrado). El escritor dijo que algunos «cambios tóxicos» romperán la lógica de las siguientes temporadas y criticó que se eliminaran algunos personajes de la historia.«Los Vientos del Invierno», que concluye la saga de Canción de Hielo y Fuego», ha estado en el limbo durante 10 años. En recientes actualizaciones, Martin ha dicho que escribió unas 1000 páginas, cuando aún faltan 400-500.

Mientras tanto, los creadores de la versión televisiva de la serie, la exitosa serie «Juego de Tronos», que se quedaron sin el material fuente, idearon ellos mismos un final alternativo, que no gustó a la audiencia. Más tarde, los showrunners declararon que se espera una mejor acogidamientras que uno de los actores principales, Keith Harrington, afirmó que equipo «sólo cansado».

Como recordatorio, además de «Juego de Tronos» y «La Casa del Dragón», hay al menos dos series ambientadas en Poniente — entre ellas «Caballero de los Siete Reinos» (que ya ha recibió el primer teaser) y la historia de Aegon «El Conquistador» Targaryen, que está escribiendo el autor de «Batman» Matson Tomlin.