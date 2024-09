George Martin dice que «House of the Dragon» ha cometido un error que trastocará la lógica de las próximas temporadas

George Martin cumplió su promesa y lo analizó, «lo que salió mal» en las dos primeras temporadas de la serie «House of the Dragon».

La serie, que adapta la novela de George Martin «Fuego y Sangre», excluyó a un personaje cuya historia, según el escritor, tendrá grandes consecuencias para las próximas 3 y 4 temporadas. Hablamos del hijo menor de Aegon y Helena Targaryen, el príncipe Maelor.

«Cuando Ryan Condal (el showrunner de la serie, — nota del editor) anunció por primera vez este giro de los acontecimientos, yo estaba en contra. Sin embargo, no discutí mucho. Este cambio debilitaba la continuidad y lo sentí un poco», — escribe Martin en una entrada de blog (vía Variety).

El escritor escribe que Kondal puede haber tenido razones prácticas para ello, dado que el casting de un niño de dos años podría haber ralentizado la producción y afectado al presupuesto.

«El presupuesto ya era un problema para la serie House of the Dragon. Teníamos que ahorrar dinero donde pudiéramos. Además, Ryan me aseguró que no habíamos perdido al personaje, sólo habíamos pospuesto su historia. Helena podría haberle dado vida en la tercera temporada».

Para entender lo que está pasando aquí, tendrás que volver antes de los acontecimientos del episodio «Hijo por hijo» donde Damon contrata a un guardia de la ciudad apodado Sangre y a un cazador de ratas apodado Queso para matar al príncipe Aemon. El último asesino nunca es encontrado, y recordando las palabras de Damon «hijo por hijo», deciden acabar con la vida del pequeño Jaegeris, hijo de Aegon y Helena.

En la versión de Martin, Damon no da a los Sangre y Queso un objetivo concreto, y en la propia escena del asesinato aparecen tres niños a la vez, no dos: junto a Jaegeris y su hermana gemela, estaba el mencionado principito Maylor (por lo que Helena tuvo que elegir entre los tres niños cuando los asesinos le preguntaron quién era el heredero).

«Me sigue gustando este episodio y la serie en su conjunto. Pero la pérdida de la «elección» de Helena debilitó un poco la escena. Puede que solo los lectores hayan notado su ausencia, pero los espectadores que nunca hayan abierto el libro Fuego y sangre seguirán encontrándola desgarradora»», añade Martin.

Al mismo tiempo, la ausencia de Maylor puede repercutir negativamente en el desarrollo de la serie (En adelante — spoilers de «House of Dragon» y «Fire and Blood» en particular):

«Malor no significa mucho por sí mismo. Es un niño pequeño y no dialoga Pero su muerte… La pérdida de Maylor nos costó la escena del Puente Amargo con todo su horror y heroísmo; socavó la motivación del suicidio de Helena, que a su vez sacó a miles de personas a las calles exigiendo justicia. No es gran cosa, pero esos momentos ayudan a unir las líneas argumentales para que todo parezca lógico y convincente».

Al final del blog, Martin escribió que en las próximas dos temporadas deberíamos esperar aún más cambios «tóxicos».