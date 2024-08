A Knight of the Seven Kingdoms — primer teaser del nuevo spinoff Game of Thrones con Peter Claffey como el Caballero Dunk.

La serie estará ambientada un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos» y adaptará las historias de George R.R. Martin sobre las aventuras de Dunk (Ser Duncan el Alto, futuro Lord Comandante de la Guardia Real) y su escudero Egg (más tarde el rey Aegon V Targaryen).

Max streaming ha publicado anuncio en vídeo con seriesque se estrenarán en 2025 y 2026 y, entre otras cosas, mostró los primeros teasers de la segunda temporada de The Last Of Us y una nueva serie llamada A Knight of the Seven Kingdoms. Unos segundos del vídeo del próximo spinoff «Juego de Tronos» nos permiten echar un vistazo más de cerca al personaje de Peter Cleffey (Dunk) y también muestran algunos escenarios familiares.

Egg será interpretado por Dexter Son Ansel, y el resto del reparto anunciado incluye a: Finn Bennett (Aeryon Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzin Crawford (Tansell), Daniel Ings (Lionel Baratheon) y Sam Spruell (Maekar Targaryen).

Tres de los seis episodios estarán dirigidos por Sarah Adina Smith («Chemistry Lessons») y el resto por Owen Harris («Black Mirror»). El guion ha sido escrito por Martin e Ira Parker («The Sympathiser», «Dragon’s Den»), con Ryan Condall («Dragon’s Den») uniéndose como productor ejecutivo.

La primera temporada de «Knight of the Seven Kingdoms» tendrá lugar aproximadamente 100 años antes de los acontecimientos de «Game of Thrones» y 100 años después de los acontecimientos de «Dragon’s Den». Dunk y Egg, de viaje por Poniente, llegarán a una competición donde conocerán a varios miembros de la dinastía Targaryen.

«Siglos antes de los acontecimientos de «Juego de Tronos» dos héroes vagaban por Poniente… un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su escudero, Egg. La acción transcurre en una época en la que la familia Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no se ha desvanecido de la memoria de los vivos. Grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos increíbles amigos», — de la sinopsis oficial.

«Knight of the Seven Kingdoms» se estrenará en Max en 2025 (aún no hay fecha exacta).

Anteriormente, George R.R. Martin confirmó que siete series del universo «Juego de Tronos están en desarrollo a la vez. De los conocidos hasta el momento: «10.000 barcos» y Serie Aegon el Conquistador.

Max emite actualmente la segunda temporada de la serie «Dragon House» — y el último episodio se estrenó ayer (también está disponible en ucraniano en Megogo).