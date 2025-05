El 45% de los jugadores de Elden Ring en PC han pasado más de 100 horas en el juego — «platino» recibido una minoría

Steam ha reunido a casi la mitad de los jugadores de Elden Ring — y han pasado más de 100 horas en el juego.

Estas son las estadísticas oficiales de Alinea Analytics lo que demuestra la gran implicación del público. Vale la pena mencionar que la duración básica del juego es de aproximadamente 60-70 horas, pero casi la mitad de los usuarios superaron la barrera de las 100 horas. Según estos datos, el resultado en PlayStation es ligeramente inferior — más del 33% de los jugadores han invertido la misma cantidad de tiempo en Elden Ring. En total, casi el 5% de los jugadores invirtieron hasta 500 horas en el juego (Malenia debe de llevar mucho tiempo muerta).

Y eso no es todo — alrededor del 10% de los jugadores de ambas plataformas (Steam y PlayStation) han conseguido todos los logros y, en consecuencia, el título de platino. Las estadísticas en Xbox son mucho más bajas — no hay cifras concretas, pero está claro que no impresionan.

Elden Ring tiene más engagement que muchos juegos modernos con servicios en vivo. Por ejemplo, las cifras del juego superan a las de Baldur’s Gate 3 і Diablo 4ambos diseñados para jugar a largo plazo con actualizaciones periódicas.

Otro dato interesante es que Elden Ring: Nightreign es actualmente el juego de Souls más esperado en Steam. Se trata de cuyo lanzamiento está previsto para el 30 de mayo de 2025 para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S. El juego ya está tiene requisitos de sistema que difieren poco del original y se conoce el peso del complemento.

También hay matices curiosos. Por ejemplo, los desarrolladores de FromSoftware en Nightreign se centraron en el modo en solitario y cooperativo para tres, pero.. olvidó poner en práctica el dúo clásico. Así que si estás jugando con dos personas — tendrás que invitar a otro amigo o jugar con extraños.

Fuente: Tech4Gamers