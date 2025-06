Elden Ring Nightreign en PC recibe un mod que permite jugar sólo por dos

Elden Ring Nightreign ahora tiene un modo dúo en PC — los jugadores pueden jugar juntos sin compañeros aleatorios gracias a un mod.

Elden Ring Nightreign — el spin-off cooperativo del universo Elden Ring — ha recibido un mod no oficial que añade soporte para el modo dúo en PC. La modificación ha sido lanzada por el famoso modder Luke Yu, que anteriormente creó Seamless Co-op para el Elden Ring original. El nuevo mod permite jugar juntos sin necesidad de conectarse a servidores ni esperar a un tercer jugador aleatorio.

Nightreign se concibió como un juego para tres o uno, pero muchos jugadores se sintieron decepcionados por la falta de posibilidad de jugarlo en pareja. Y la propia FromSoftware admitió que olvidó implementar este modo. Se ha convertido en una de las razones de las críticas negativas en Steam. Entre otros las quejas eran la dificultad del juego en solitarioLa falta de chat de voz y los problemas para encontrar compañeros.

El mod apareció casi inmediatamente después del lanzamiento. Primero, Yui publicó vídeo corto con una demostración de un prototipo de modo dúo, en el que el juego no se conecta a servidores y permite jugarlo en compañía. Poco después, subió el mod propiamente dicho a la plataforma Nexus Modsdesde donde todo el mundo puede descargarlo.

A pesar de las críticas, el lanzamiento de Elden Ring Nightreign resultó ser un éxito comercial. El juego vendió 2 millones de copias el primer día y, en su punto álgido, más de 313.000 jugadores lo jugaban simultáneamente en Steam. El juego consiguió superar esta marca gracias a los pedidos anticipados y las ventas tempranas. Esta es la cifra oficial, que no incluye Xbox y PlayStation, ya que las plataformas no publican datos sobre el número de jugadores. A modo de comparación, el año pasado la expansión Shadow of the Erdtree vendió 5 millones de copias en tres días.

Elden Ring Nightreign está disponible actualmente para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. La semana que viene se espera un parche oficial que hará el juego un poco más fácil para aquellos que jueguen en solitario.

Fuente: IGN / GameSpot