Elden Ring Nightreign supera en ventas a la trilogía Dark Souls en Steam en su primera hora con —300k jugadores, pero críticas dispares

El spin-off de Elden Ring Nightreign ha arrancado con fuerza — más de 300.000 jugadores online se han registrado en Steam a la hora de su lanzamiento. Sin embargo, los usuarios tienen muchas preguntas.

De golpe, Nightreign ha conseguido superar el pico de jugadores de los tres títulos de Dark Souls juntos — unos 225.000. Plataforma Steam Charts registró 255.867 jugadores unos 30 minutos después del lanzamiento, lo que supone casi un tercio del pico absoluto del Anillo Elden básico (953.000).

Nightreign tiene sus propias ventajas — el juego se centra en el multijugador, y esto aumenta inmediatamente el número de sesiones simultáneas. Pero al mismo tiempo, el nuevo producto consiguió reunir críticas contradictorias no sólo de la prensa. El 67% de las más de 8000 reseñas de la Steam — positivo, pero es evidente que algunos jugadores no están contentos. Especialmente aquellos que esperaban más experiencia en solitario del spin-off.

Nightreign se siente como un juego completamente diferente del clásico Elden Ring. En lugar de un pasaje medido, es un duro PvE para tres, sin chat, sin cooperativo a dúo y sin forma de coordinarse adecuadamente con aliados aleatorios. La principal queja es la falta de un modo para dos jugadores, ya que el sistema requiere tres jugadores. Los desarrolladores de FromSoftware admitieron que olvidó implementar el modo dúo.

Las críticas mencionan dificultades con la cola para jugar en solitario, la dificultad de coordinación sin comunicación por voz y la falta de chat de texto. Aunque no es de extrañar que hubiera problemas con la cola al principio. Según muchos, Nightreign es más un juego para jugar en compañía que una experiencia en solitario.

«Morí 2 veces durante el entrenamiento, y después de 2 partidas seguidas no pude sobrevivir ni a la primera noche. 10/10 — experiencia como con Elden Ring», — escriben en las críticas.

Otros critican la falta de crossplay, la débil generación (aleatoriedad), los jefes repetitivos y los bugs que perjudican al FPS. Al mismo tiempo, algunos fans creen que la reutilización del contenido de Elden Ring — es, por el contrario, un punto a favor, porque es lo que atrajo a muchos fans. Así que este punto es más una preferencia personal que un problema general.

Pero también hay quien está encantado con Elden Ring Nightreign: algunos comparan el juego con un survival horror al estilo «morir juntos, rabiar juntos». Algunos jugadores alaban el temporizador de expedición de 45 minutos, que hace que no duden.

Así que Nightreign aún no es para todo el mundo, pero hay interés a pesar de las críticas mixtas. Además, el lanzamiento en consolas aún no ha empezado en Norteamérica — es probable que el punto álgido esté aún por llegar. La expansión pesa 30 GB, y los requisitos del sistema apenas han cambiado. Elden Ring Nightreign se publicó oficialmente el 30 de mayoen PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Fuente: Games Radar+