Hellblade 2 llegará a PS5 este verano con novedades — deja de ser una exclusiva de Xbox

Microsoft ha confirmado que Senua’s Saga: Hellblade 2 ya no es una exclusiva de Xbox — llegará a PS5 este verano.

Ninja Theory anunciado sobre la adaptación de Hellblade 2 para PlayStation en el aniversario del lanzamiento del juego en Xbox y PC. Y ahora el juego saldrá en 2024 en las consolas de Sony en una edición ampliada. Promete nuevas características, pero el contenido exacto se mantiene en secreto. También aparecerán en otras plataformas de forma gratuita, así que los propietarios de Xbox y PC no se quedarán atrás.

Senua’s Saga: Hellblade II is coming to PlayStation 5 this summer with some exciting new features.

These features will also be available at the same time as a free update for players on Xbox Series X|S, Xbox PC and Steam.

We look forward to sharing more details soon. pic.twitter.com/iKcwUL7X5U

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 21, 2025