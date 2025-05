«Ni siquiera círculos en los márgenes»: Reddit se burla de las nuevas fotos de ovnis» presentadas al Congreso de EEUU

Ex agente de contrainteligencia de EE.UU Luis Elizondo presentó una foto en una sesión informativa en el Congreso de los llamados «ovnis», que luego fue ridiculizado por los usuarios del foro Reddit.

Se señala, que durante el debate en una sala de reuniones del Congreso durante un debate sobre civilizaciones extraterrestres y seguridad nacional, Elizondo mostró una foto que le pareció digna de atención.

Según un antiguo oficial de contrainteligencia estadounidense, la foto fue tomada por un piloto civil desde una altitud de 6.400 metros. La imagen no tan clara muestra un objeto plateado en forma de disco sobrevolando suroeste de Estados Unidos. Según Elizondo, el objeto podría tener entre unos 200 y más de 300 metros de ancho. Subrayó que el objeto fue fotografiado en el cruce de los estados Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México.

La foto llamó rápidamente la atención de los usuarios del foro r/UFOs de Reddit. Uno de los usuarios bajo el nickname mattperkins86 comparó la foto con imágenes de satélite y determinó que fue tomada cerca de Colorado Springs. Resultó que el potencial misterioso «OVNI» correspondía a la forma y disposición de dos campos perfectamente redondos Cabe destacar que el más oscuro de los dos campos parecía una sombra bajo el más brillante — una ilusión óptica causada por su ubicación e iluminación.

✈️ NEW PHOTO (civilian pilot)

Captured near Four Corners at FL210—estimated 600-1,000 ft in diameter, silver-hued, disc-shaped.

Released moments ago by @LueElizondo during our “Science, National Security & Innovation” panel. Several speakers confirmed DoD & IC hold hundreds of… pic.twitter.com/KHxkywz8JR

— UAP Disclosure Fund (@UAPDF) May 1, 2025