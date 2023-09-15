NASA не знайшла доказів існування прибульців та рекомендує використовувати ШІ для ідентифікації НЛО

NASA опублікувала звіт про дослідження повітряних явищ, які могли підтверджувати існування прибульців та не знайшла доказів їх існування. До того ж, щоб відповідати Закону про національну оборону (NDAA), NASA змінить значення терміну UAP з «Непізнані повітряні явища» на «Непізнані аномальні явища».

Національна агенція аеронавтики замовила дослідження в незалежної групи експертів у червні 2022 року, передає Space.com. Його метою було поінформувати NASA й інші урядові організації про те, як краще збирати й аналізувати дані, якщо побачили НЛО (UAP).

Адміністратор NASA Білл Нельсон повідомив:

Незалежна дослідницька група NASA не знайшла жодних доказів того, що UAP мають позаземне походження, але ми не виключаємо таку можливість.

Білл додав, що оскільки спостереження НЛО часто непередбачувані та швидкоплинні, їх складно досліджувати науковим методом. Проте він, та інші керівники агенції погодилися про важливість того, щоб небо залишалося безпечним простором для всіх.

Для цього у звіті є рекомендація для NASA залучити Федеральне управління цивільної авіації (FAA) та власну систему звітності з авіаційної безпеки для виявлення даних, які могли б допомогти пролити світло на загадку UAP. У документі також рекомендується використовувати штучний інтелект, щоб допомогти прочісувати величезні масиви даних для виявлення можливих аномальних явищ.

До звіту також включено кілька зображень ймовірних UAP, в тому числі «кулеподібний» об’єкт, що летить без зрозумілих рушіїв. «Через обмеженість даних об’єкт залишається неідентифікованим», — зазначається у звіті.

В липні слухання щодо прибульців проходили в Конгресі США.