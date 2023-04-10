Над Італією помітили моторошне червоне кільце, схоже на НЛО. Що то було?

27 березня в небі над Італією з’явилось величезне гало червоного кольору діаметром 360 км, яке щосекунди то зникало, то знову вимальовувалось на подив спантеличених спостерігачів. Фотографу Вальтеру Бінотто пощастило зафіксувати незвичне явище над містом Поссаньо, що розташоване на півночі країни.

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Насправді цей дивний кільцевий спалах – явище, яке виникає під час грози, відоме під назвою ELVE (акронім від англійського визначення). Такі червоні кільця утворюються, коли електромагнітні імпульси, які випромінює блискавка, потрапляють в іоносферу нашої планети, що простягається на висоті від 80 до 644 км над землею.

Через свою короткочасну природу червоні кільця зазвичай можуть помітити лише супутники, що обертаються навколо Землі. Уперше їх виявили лише в 1990 році завдяки камерам, розташованим на борту космічних апаратів NASA. За даними Spaceweather.com, фото Бінотто – це, ймовірно, «найкраще зображення цього явища з землі».

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Сам Бінотто каже, що дійсно поблизу Анкони (міста, що розташовується приблизно за 280 км від Поссаньо) на той час була сильна гроза. Зазвичай блискавки не випромінюють електромагнітні імпульси, оскільки не несуть достатнього струму, але під час цього шторму був зафіксований надзвичайно потужний грім (принаймні в 10 разів потужніший за звичайні) і він, ймовірно, створив електричну ударну хвилю, яка потім вдарила по іоносфері.

У момент, коли електрони потрапляють в іоносферу, заряджені частинки збуджують атоми азоту, які потім й випускають це червонувате світіння.

Вальтер Бінотто спостерігає за ELVE та іншими тимчасовими світловими подіями із 2019 року і це, за його словами, «одна з найбільших структур», яку фотограф коли-небудь бачив. Хоча це й не перший випадок, коли подібні явища фіксують із Землі. У лютому 2021 року блискавку із червоним світінням (спрайт) сфотографували на Гаваях, а поруч з нею помітили ще кілька синіх світлових променів, які били у зворотному напрямку (угору). У квітні 2013 року червоні промені зафіксували під час грози в Небрасці.

Джерело: Space