Nintendo Switch 2 superará en ventas a todos los PC portátiles para juegos juntos en un año, — Previsión de Ampere

La nueva consola Nintendo Switch 2 batirá el récord de ventas en el primer año, según los analistas de Ampere Analysis.

La consola portátil saldrá a la venta mañana, 5 de junio. Los analistas esperan que se vendan 15 millones de unidades de Switch 2 hasta finales de 2025, lo que supone más que las ventas totales de todos los PC portátiles para jugar, como Steam Deck, Asus ROG Ally y Lenovo Legion Go. Y la propia Nintendo espera enormes ventas si unos días antes del lanzamiento envió a los vendedores placas con la marca de que Switch 2 estaba agotado.

En otras palabras, se prevé que en tan solo un año, Switch 2 superará a todo el segmento de los PC portátiles. Según Ampere, Switch ya está presente entre una gran parte de los jugadores: El 56% de los usuarios de Steam Deck también poseen una Switch. Al mismo tiempo, solo el 1,3% de los propietarios de Switch consideran que Steam Deck es su plataforma principal.

Leading analyst firm Ampere says more Switch 2 consoles will be sold this year than the PC gaming handheld landscape has sold in its entirety. It says that while 56% of Steam Deck owners use a Switch, only 1.3% of Switch owners consider Steam Deck to be their primary console.

— The Game Business (@thegamebusiness) June 4, 2025