Дроны и роботы: армия США тестирует новые инструменты для прорывов минных полей

Обширные минные поля существенно усложнили ход контрнаступления ВСУ в 2023 году. В США разрабатывают новые способы решения этой проблемы, активно применяя дроны и роботы. Предполагается, что в будущем саперам не нужно будет рисковать жизнью на поле боя, а инженерные войска смогут разминировать территории удаленно.

Инженеры 20-й инженерной бригады 18-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Либерти приняли участие в многодневном эксперименте по проверке различных вариантов прорыва заграждений колючей проволоки, танковых заграждений «зубы дракона» и глубоких рвов. При этом наибольшего прогресса на данный момент удалось добиться благодаря дронам, которые армия использует для определения местоположения вражеских мин, сказал майор Скотт Рейберн.

По словам Рейберна, армия провела испытания беспилотных платформ, таких как SkyRaider и небольшой квадрокоптер Anafi. Затем инженеры установили на дроны различные датчики, в том числе LiDAR, чтобы составить карту возможных мест установки мин. По словам Рейберна, крайне важно использовать несколько типов датчиков для обнаружения мин, так как ни одна камера не способна передать всю необходимую информацию. Кроме того, чем больше датчиков установлено на одном дроне, тем быстрее инженер сможет оценить масштаб минного поля противника. Напротив, дроны, оснащенные только одним типом датчиков, заставляют солдат вручную создавать составное изображение, состоящее из нескольких пролетов дронов, сказал Рейберн. Хотя более крупные дроны, способные нести больше датчиков, легче сбить, так что нужно искать компромисс.

Программное обеспечение помогает идентифицировать мины после сбора данных. При этом система SORID Управления военно-морских исследований рассматривается как «один из наиболее многообещающих» инструментов. Такие системы посредством машинного обучения могут определить, какие типы мин присутствуют на поле.

Затем, чтобы разрушить эти барьеры, инженеры обратились к коммерчески доступным решениям. Среди испытанных машин были колесный армейский робот S-MET размером с тележку для гольфа и гусеничный робот EMAV размером примерно с автомобиль. По словам Рейберна, S-MET доказал свою способность разрушать колючую проволоку. Инженеры также успешно адаптировали EMAV для стрельбы из армейского ракетного комплекса MICLIC, способного мгновенно разминировать минные поля. Помимо военных роботов, один бульдозер Caterpillar дистанционно засыпал траншею.

В целом, военные были довольны полученными результатами. Тем не менее солдатам потребуется больше времени, чтобы освоиться с техникой, которая еще не внедрена в армии.

Источник: defenseone

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