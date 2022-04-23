Moderna заявила, что ее бустерная бивалентная комбинированная вакцина-кандидат эффективна и против «Омикрона»

Согласно результатам клинических испытаний, опубликованным производителем вакцин Moderna, бустерная прививка против COVID-19 обновленной вакциной, сочетающая в себе оригинальный препарат и защиту от «Бета»-варианта, показала более высокую эффективность, чем текущие бустерные прививки. Она оказалась лучше в защите против штамма «Омикрон» и ряда других. Результаты предварительные. Они не рецензировались и не публиковались в научных журналах.

«Бустерная доза мРНК-1273.211 в 50 мкг продемонстрировала эффективность в отношении «Бета»-, «Дельта»- и «Омикрон»-вариантов через месяц после введения. Эффективность сохранялось и через шесть месяцев после введения. Бустерная доза мРНК-1273.211 в 50 мкг в целом хорошо переносилась с профилем реактогенности Свойство вакцинных препаратов вызывать постпрививочные реакции и осложнения., сравнимым с бустерной дозой мРНК-1273 на уровне дозы 50 мкг», — сказано в пресс-релизе.

Результаты показали, что мРНК-1273.211 в дозе 50 мкг давала более высокий уровень антител, чем бустерная вакцина 50 мкг мРНК-1273.

Последний бивалентный кандидат-бустер, мРНК-1273.214, сочетает в себе одобренный в настоящее время бустер Moderna COVID-19 с кандидатом-бустером, специфичным для «Омикрон». Он остается ведущим кандидатом в бустеры в Северном полушарии осенью 2022 года. Также компания ожидает возможности поделиться первоначальными данными о мРНК-1273.214 во втором квартале текущего года.

У Moderna есть несколько бивалентных бустер-кандидатов, включая мРНК-1273.211 (9 мутаций шиповидного белка (он же S-белок или spike-protein), на основе варианта «Бета») и мРНК-1273.214 (32 мутации шиповидного белка, основанные на варианте «Омикрон»).