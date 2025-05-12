15 тысяч отзывов: анимацию Gothic 1 Remake изменили после шквальной реакции фанатов

Разработчики Gothic 1 Remake прислушались к игрокам — они изменили ряд деталей после реакции 15 тысяч человек.

Культовая RPG Gothic получила обновление для демоверсии Nyras Prologue. Это не просто патч, а доказательства, что Alkimia Interactive таки читают комментарии. Геймеры через опросы в Steam, Discord и соцсети жаловались на анимацию и другие проблемы, так что держим заметные изменения в игру.

Среди главного — ускоренная анимация движений, подбора предметов и боя, которая сделала персонажа гораздо более ловким. Обновление сопровождается мини-документалкой о разработке пролога. Alkimia прямо говорит, что часть ударов не проходила — хоть меч и пробивал гоблина прямо в морду. Такие баги теперь пытаются убрать, потому что игроки сразу заметили: механика боя требует внимания.

Gothic 1 Remake: Nyras Prologue появился в феврале на Steam Next Fest. Она является отдельным вступлением к основной игре — историей второстепенного героя из оригинала. То есть этот пролог не станет частью игры, поскольку его создали для демонстрации / доработки мира, механик и атмосферы римейка. Игрок берет на себя роль другого каторжника Нираса, история которого будет лишь немного связана с полной игрой. Этот пролог разворачивается перед событиями Gothic 1.

Римейк разрабатывают с нуля для современной аудитории. Игру серьезно переосмысливают, а не просто разрабатывают графический апгрейд. Управление все «деревянное», но фанаты по большей части довольны. Один из игроков говорит: «Было приятно сыграть в демоверсию ролевой игры, которая не держала тебя в руках и позволила мне самостоятельно изучить игру. Я обязательно приобрету ее, как только она выйдет».

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«Я почувствовал ностальгию, расслабление и погружение в несколько «деревянный» игровой процесс старой доброй Gothic. Эта демоверсия определенно является признаком того, что Alkimia движется в правильном направлении с этой игрой. Я очень заинтригован и с нетерпением жду конечного продукта!» — — пишут в отзывах.

На данный момент полная версия римейка еще не имеет даты релиза. Зато Alkimia Interactive прислушиваются к отзывам, чтобы понять, что игрокам понравится или наоборот.

Источник: PC Gamer / GAMINGbible