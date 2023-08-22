Детям из Мариуполя нужно 120 ноутбуков для обучения — подари старое «железо», пусть оно работает на будущее Украины

К началу нового учебного года вместе с благотворительным фондом «Пиллар» запускаем проект по сбору подержанной компьютерной техники для обучения школьников из Мариуполя, которые спасаясь от российских оккупантов нашли временное убежище в Одессе. Сейчас у каждого второго ребенка среди зарегистрированных нет техники для обучения.

В этом году образовательный процесс в украинских школах будет проходить в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном (окончательное решение в зависимости от ситуации с безопасностью будут принимать местные власти) — и, очевидно, также будет непростым, поскольку россияне продолжают ежедневно терроризировать гражданское население и разрушать учебные заведения вместе с энергетической инфраструктурой. Собственно, по данным МОН, с начала полномасштабного вторжения уже пострадали более 3,5 тыс. учебных заведений (данные по состоянию на конец июля). Поэтому, если есть старый ноутбук или мобильный телефон, которые все еще очень даже в «кондиции», поддержите, пожалуйста, юных украинцев, которые из-за российской агрессии остались без техники для обучения. Пусть устройства не пылятся на полках шкафов, а используются для обучения детей.

Итак, сейчас есть важный запрос на различные позиции техники, который очень надеемся быстро закрыть с вашей помощью, ведь до 1 сентября остается менее 2 недель. Главная цель — 120 подержанных ноутбуков. Также как резервный бюджетный вариант пригодятся старые смартфоны, которые способны потянуть Zoom, мессенджеры, Microsoft Office и видеосвязь. Компьютерные мыши, внешние аккумуляторы, портативные зарядные станции, наушники (гарнитуры) с микрофоном, компьютерные кресла — это все также есть в списке потребностей.

Чтобы передать технику, нужно:

посетить любое отделение «Новой почты»;

оформить отправление на директора фонда: Ильенко Евгений, г. Одесса, отделение Новой Почты 18, тел. +38067 716 42 30;

по возможности оплатить отправление в соответствии с тарифами оператора.

Важно:

ноутбук/смартфон и другая техника должна быть в рабочем состоянии;

зарядное устройство к устройству + исправная батарея.

После получения техники фонд организует доставку и распределение техники среди школьников-переселенцев из Мариуполя, кому они действительно нужны. Мы в свою очередь обязуемся отчитаться и опубликовать фото школьников с вашей техникой.