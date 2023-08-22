Новости Украина 22.08.2023 в 13:02

Детям из Мариуполя нужно 120 ноутбуков для обучения — подари старое «железо», пусть оно работает на будущее Украины

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

К началу нового учебного года вместе с благотворительным фондом «Пиллар» запускаем проект по сбору подержанной компьютерной техники для обучения школьников из Мариуполя, которые спасаясь от российских оккупантов нашли временное убежище в Одессе. Сейчас у каждого второго ребенка среди зарегистрированных нет техники для обучения.

В этом году образовательный процесс в украинских школах будет проходить в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном (окончательное решение в зависимости от ситуации с безопасностью будут принимать местные власти) — и, очевидно, также будет непростым, поскольку россияне продолжают ежедневно терроризировать гражданское население и разрушать учебные заведения вместе с энергетической инфраструктурой. Собственно, по данным МОН, с начала полномасштабного вторжения уже пострадали более 3,5 тыс. учебных заведений (данные по состоянию на конец июля). Поэтому, если есть старый ноутбук или мобильный телефон, которые все еще очень даже в «кондиции», поддержите, пожалуйста, юных украинцев, которые из-за российской агрессии остались без техники для обучения. Пусть устройства не пылятся на полках шкафов, а используются для обучения детей.

Детям из Мариуполя нужно 120 ноутбуков для обучения - подари старое "железо", пусть оно работает на будущее Украины
Автор изображения: Evgeniy Maloletka/AP (@evgenymaloletka)

Итак, сейчас есть важный запрос на различные позиции техники, который очень надеемся быстро закрыть с вашей помощью, ведь до 1 сентября остается менее 2 недель. Главная цель — 120 подержанных ноутбуков. Также как резервный бюджетный вариант пригодятся старые смартфоны, которые способны потянуть Zoom, мессенджеры, Microsoft Office и видеосвязь. Компьютерные мыши, внешние аккумуляторы, портативные зарядные станции, наушники (гарнитуры) с микрофоном, компьютерные кресла — это все также есть в списке потребностей.

Чтобы передать технику, нужно:

  • посетить любое отделение «Новой почты»;
  • оформить отправление на директора фонда: Ильенко Евгений, г. Одесса, отделение Новой Почты 18, тел. +38067 716 42 30;
  • по возможности оплатить отправление в соответствии с тарифами оператора.

Важно:

  • ноутбук/смартфон и другая техника должна быть в рабочем состоянии;
  • зарядное устройство к устройству + исправная батарея.

После получения техники фонд организует доставку и распределение техники среди школьников-переселенцев из Мариуполя, кому они действительно нужны. Мы в свою очередь обязуемся отчитаться и опубликовать фото школьников с вашей техникой.

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

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