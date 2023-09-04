Новости Игры 04.09.2023 в 11:20

Актерская гильдия SAG-AFTRA готовится к новой забастовке — против видеоигровых компаний

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Союз актеров SAG-AFTRA уже полтора месяца (с 14 июля) бастует против киноиндустрии, теперь может наступить очередь забастовки против игровых компаний.

Последний раз забастовка SAG-AFTRA против игровых компаний состоялась в 2016-17 годах и длилась 183 дня. Сейчас готовится голосование по забастовке, оно продлится от 5 до 25 сентября, передает Deadline.

Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер заявил:

Теперь и соглашение по интерактивным видеоиграм также в тупике. Мы снова сталкиваемся с жадностью и неуважением работодателя. Снова искусственный интеллект ставит наших членов под угрозу, уменьшая их возможности работать. И снова SAG-AFTRA противостоит тирании от имени своих членов.

10 компаний, которым будет угрожать забастовка:

  • Activision Productions Inc.,
  • Blindlight LLC,
  • Disney Character Voices Inc.,
  • Electronic Arts Productions Inc.,
  • Epic Games, Inc.,
  • Formosa Interactive LLC,
  • Insomniac Games Inc.,
  • Take 2 Productions Inc.,
  • VoiceWorks Productions Inc., and
  • WB Games Inc.

Соглашение об интерактивных медиа (видеоигры) является отдельным контрактом от телевизионных, театральных и потоковых контрактов, против которых SAG-AFTRA бастуют. Однако вопросы все те же: заработная плата, которая не будет отставать от инфляции, и защита от неограниченного использования искусственного интеллекта.

Последний фактор еще более острый в контексте игровой индустрии, где актерская игра включает большое количество «съемок производительности» (performance capture), когда актеры записывают движения и фразы игровым персонажам, из которых затем строятся их движения и деятельность.

В дополнение к защите искусственного интеллекта, SAG-AFTRA будет требовать «такого же повышения заработной платы для актеров видеоигр, как и для тех, кто работает по контрактам в кино и телевидение: 11% ретроактивно до окончания срока действия контракта, и 4% увеличения на второй и третий годы контракта». Соглашение необходимо для того, чтобы зарплата членов не отставала от инфляции.

Профсоюз также требует, чтобы исполнители перед камерой имели такой же отдых по пять минут в час. Гильдия также хочет, чтобы медик присутствовал во время выполнения трюков или опасной работы, как в кино или телевидении.

На тлі протестів акторів і сценаристів Netflix відкрив ШІ-вакансію на $900 тис. на рік

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Посты
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Посты
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя — FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить