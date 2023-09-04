Актерская гильдия SAG-AFTRA готовится к новой забастовке — против видеоигровых компаний

Союз актеров SAG-AFTRA уже полтора месяца (с 14 июля) бастует против киноиндустрии, теперь может наступить очередь забастовки против игровых компаний.

Последний раз забастовка SAG-AFTRA против игровых компаний состоялась в 2016-17 годах и длилась 183 дня. Сейчас готовится голосование по забастовке, оно продлится от 5 до 25 сентября, передает Deadline.

Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер заявил:

Теперь и соглашение по интерактивным видеоиграм также в тупике. Мы снова сталкиваемся с жадностью и неуважением работодателя. Снова искусственный интеллект ставит наших членов под угрозу, уменьшая их возможности работать. И снова SAG-AFTRA противостоит тирании от имени своих членов.

10 компаний, которым будет угрожать забастовка: