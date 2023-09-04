Актерская гильдия SAG-AFTRA готовится к новой забастовке — против видеоигровых компаний

Союз актеров SAG-AFTRA уже полтора месяца (с 14 июля) бастует против киноиндустрии, теперь может наступить очередь забастовки против игровых компаний.
Последний раз забастовка SAG-AFTRA против игровых компаний состоялась в 2016-17 годах и длилась 183 дня. Сейчас готовится голосование по забастовке, оно продлится от 5 до 25 сентября, передает Deadline.
Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер заявил:
Теперь и соглашение по интерактивным видеоиграм также в тупике. Мы снова сталкиваемся с жадностью и неуважением работодателя. Снова искусственный интеллект ставит наших членов под угрозу, уменьшая их возможности работать. И снова SAG-AFTRA противостоит тирании от имени своих членов.
10 компаний, которым будет угрожать забастовка:
- Activision Productions Inc.,
- Blindlight LLC,
- Disney Character Voices Inc.,
- Electronic Arts Productions Inc.,
- Epic Games, Inc.,
- Formosa Interactive LLC,
- Insomniac Games Inc.,
- Take 2 Productions Inc.,
- VoiceWorks Productions Inc., and
- WB Games Inc.
Соглашение об интерактивных медиа (видеоигры) является отдельным контрактом от телевизионных, театральных и потоковых контрактов, против которых SAG-AFTRA бастуют. Однако вопросы все те же: заработная плата, которая не будет отставать от инфляции, и защита от неограниченного использования искусственного интеллекта.
Последний фактор еще более острый в контексте игровой индустрии, где актерская игра включает большое количество «съемок производительности» (performance capture), когда актеры записывают движения и фразы игровым персонажам, из которых затем строятся их движения и деятельность.
В дополнение к защите искусственного интеллекта, SAG-AFTRA будет требовать «такого же повышения заработной платы для актеров видеоигр, как и для тех, кто работает по контрактам в кино и телевидение: 11% ретроактивно до окончания срока действия контракта, и 4% увеличения на второй и третий годы контракта». Соглашение необходимо для того, чтобы зарплата членов не отставала от инфляции.
Профсоюз также требует, чтобы исполнители перед камерой имели такой же отдых по пять минут в час. Гильдия также хочет, чтобы медик присутствовал во время выполнения трюков или опасной работы, как в кино или телевидении.
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