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2-в-1: Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby Atmos по цене от $6890 может служить звуковой панелью и моторизированной подставкой для телевизора

2-в-1: Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby Atmos по цене от $6890 может служить звуковой панелью и моторизированной подставкой для телевизора

На выставке IFA 2022 компания Bang & Olufsen представила звуковую панель Beosound Theatre Dolby Atmos, которая одновременно служит и стильным динамиком, и моторизованной подставкой для телевизора. Дизайн звуковой панели был вдохновлен парусными лодками.

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Beosound Theater — это звуковая система «всё в одном». Она содержит сразу 12 динамиков, в том числе два 6,5-дюймовых вуфера. И ещё новинка может стать сердцем системы объемного звучания Dolby Atmos 7.1.4 благодаря семи встроенным выходам и поддержке до 16 внешних громкоговорителей. При желании звуковую панель можно купить отдельно от подставки. Предусмотрена возможность настенного крепления. А также в случае необходимости есть возможность заменить звуковую панель в будущем.

2-в-1: Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby Atmos по цене от $6890 может служить звуковой панелью и моторизированной подставкой для телевизора

Интерфейсный кронштейн Beosound Theatre Dolby Atmos моторизован, что позволяет телевизору вращаться, чтобы пользователи могли найти наилучший угол обзора. Устройство содержит отделение, в котором можно спрятать кабели и ТВ-приставки.

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2-в-1: Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby Atmos по цене от $6890 может служить звуковой панелью и моторизированной подставкой для телевизора

Звуковая панель Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby Atmos доступна в нескольких вариантах отделки, хотя подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что версия с тканевой отделкой будет продаваться по цене $6890, а версия с деревянной поверхностью — $7990. Продажи начнутся с 1 октября.

Источник: The Verge


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